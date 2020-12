Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a appelé les citoyens à passer la saison des vacances «tranquillement», alors que le pays commençait à interdire aux ressortissants étrangers non résidents d’entrer au milieu de nouveaux cas de coronavirus record.

Alors que le Japon fait face à sa troisième vague d’infections à coronavirus, Suga a exhorté le public à continuer à prendre des précautions. «Les virus ne font pas de pause pendant la saison de fin d’année et de nouvel an. Je voudrais demander aux citoyens de coopérer afin que nous puissions revenir à la vie aussi vite que possible ». dit le Premier ministre.

Il a également demandé aux ministres lundi de «Élever le niveau de leur sentiment d’urgence et mettre en œuvre minutieusement des contre-mesures» alors que le nombre quotidien de cas de Covid-19 au Japon a atteint des niveaux records ces derniers jours.

Suga lui-même a annulé un voyage au sanctuaire d’Ise Jingu dans la préfecture centrale de Mie au début de l’année prochaine, ce qui est une tradition pour les premiers ministres.

Le Japon a également commencé à interdire l’entrée de tous les ressortissants étrangers non résidents à partir de lundi, une précaution contre une variante de coronavirus potentiellement plus contagieuse qui s’est répandue à travers le Royaume-Uni. L’interdiction d’entrée durera jusqu’à la fin du mois prochain.

Les dernières restrictions ont été annoncées la semaine dernière, lorsque la nouvelle variante du coronavirus a été confirmée chez sept personnes sur deux jours. Cinq personnes britanniques ont été testées positives dans les aéroports japonais, et deux autres cas ont été enregistrés à Tokyo.

L’exemption d’une quarantaine de 14 jours pour les ressortissants japonais et les résidents étrangers qui a commencé en novembre sera désormais suspendue. Les personnes entrant dans le pays doivent effectuer un test négatif 72 heures avant le départ et s’isoler pendant une quinzaine de jours après leur arrivée.

Lundi, le Japon a enregistré 222093 cas confirmés de coronavirus, avec 3287 décès. Le pays a du mal à ralentir la recrudescence des cas depuis novembre, et Suga prévoit de soumettre une législation qui rendra les restrictions de Covid juridiquement contraignantes pour les entreprises et punira les contrevenants.

