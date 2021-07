Les virus les plus meurtriers au monde envoyés au « laboratoire de fuite » de Wuhan par des scientifiques qui ont fui vers la Chine après une « violation de la sécurité »

CERTAINS des virus les plus mortels au monde ont été expédiés à l’Institut de virologie de Wuhan par deux scientifiques qui ont fui vers la Chine après une « brèche de sécurité », a-t-on rapporté.

Des documents de Bombshell ont révélé comment une cargaison de virus Ebola et Henipah dangereux a été envoyée du Laboratoire national de microbiologie du Canada à l’installation de Wuhan au centre de la tempête de « fuite de laboratoire » en 2019.

Laboratoire national de microbiologie du Canada à Winnipeg

Xiangguo Qiu, photographiée, a été licenciée aux côtés de son mari et de ses étudiants en 2019

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a déclaré avoir envoyé les échantillons sur un vol commercial vers la Chine « à des fins de recherche scientifique » en mars 2019.

Mais peu de temps après l’expédition, le Dr Xiangguo Qiu et son mari biologiste Keding Cheng ont été expulsés du laboratoire basé à Winnipeg et déchus de leur habilitation de sécurité, Nouvelles de Radio-Canada rapports.

Le couple et leurs étudiants diplômés de Chine ont été escortés du laboratoire en juillet 2019 et officiellement licenciés en janvier 2020.

Plusieurs ordinateurs ont été saisis, un journal de bord de laboratoire manquait et les voyages réguliers de Qiu à Wuhan ont été suspendus, ont déclaré des sources à CBC News.

Selon Le Globe and Mail, l’ASPC a déclaré que le licenciement des scientifiques était une « question administrative » et a cité « des violations possibles des protocoles de sécurité ».

Mais l’expédition des échantillons de virus et le démarrage des scientifiques sont entourés de mystère depuis deux ans, alarmant les experts en sécurité et les épidémiologistes.

Et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête actuellement pour savoir si les virus ont été expédiés en Chine sans document protégeant les droits de propriété intellectuelle du Canada, a déclaré une source au Globe and Mail.

L’enquête déterminera si des matériaux clés – qui auraient pu être utilisés pour recréer des virus ou des vaccins – ont été remis aux autorités chinoises sans l’approbation de l’ASPC.

Qiu et son mari, Keding Cheng, ont été licenciés du laboratoire

Le Dr Xiangguo Qiu, à droite, accepte un prix de la gouverneure générale Julie Payette lors d'une cérémonie en 2018

Leah West, experte en droit de la sécurité nationale à la Norman Paterson School of International Affairs, a déclaré Nouvelles de Radio-Canada: « Si la Chine tirait parti de ces scientifiques au Canada pour accéder à un agent pathogène potentiellement précieux ou à des éléments d’un virus sans avoir à licencier le brevet… cela a du sens avec l’idée que la Chine essaie d’accéder à une propriété intellectuelle précieuse sans la payer . «

Des détectives examineraient également comment deux scientifiques militaires chinois ont réussi à sécuriser l’accès au laboratoire au Canada – une installation de niveau 4 créée pour gérer certains des virus les plus dangereux au monde.

Le Globe and Mail a nommé l’un des scientifiques Feihu Yan, de l’Académie des sciences médicales militaires de l’Armée populaire de libération.

La théorie selon laquelle la pandémie a émergé d’un laboratoire à Wuhan a pris de l’ampleur, passant du statut de « complot » à une véritable préoccupation.

Des lacunes choquantes en matière de biosécurité s’étalant sur plus de 40 ans ont conduit certains à remettre en question la ligne officielle chinoise selon laquelle la maladie a été transmise des animaux à l’homme.

Des espions britanniques examinent la théorie – et la considèrent comme « faisable » – tandis que le président américain Joe Biden a ordonné à la communauté du renseignement de « redoubler d’efforts » pour découvrir les origines de l’épidémie.

Les flics ont appris que le Dr Qiu, qui est arrivé au Canada en 1996, et Cheng se sont enfuis en Chine après avoir été licenciés du laboratoire.

Le Dr Qiu avait effectué au moins cinq voyages en Chine en 2017 et 2018, dont un pour former des scientifiques et des techniciens à l’Institut de virologie de Wuhan, selon des documents obtenus par CBC News.

‘MÉFIANT’

Mais le couple, qui possède deux maisons à Winnipeg d’une valeur de 1,7 million de dollars, n’a pas été revu depuis qu’il a assisté à un service commémoratif pour un collègue en février 2020, selon les rapports.

Amir Attaran, professeur de droit et épidémiologiste à l’Université d’Ottawa, a déclaré que l’affaire était « suspecte » et « potentiellement mortelle ».

«Nous avons un chercheur qui a été retiré par la GRC du laboratoire de la plus haute sécurité du Canada pour des raisons que le gouvernement n’est pas disposé à divulguer», a-t-il déclaré. Nouvelles de Radio-Canada.

« Mais ce que nous savons, c’est qu’avant son retrait, elle a envoyé l’un des virus les plus mortels sur Terre, et de multiples variétés de celui-ci pour maximiser la diversité génétique et maximiser ce que les expérimentateurs chinois pourraient en faire, à un laboratoire en Chine gain dangereux d’expériences de fonction.

« Et cela a des liens avec l’armée chinoise. »

Le personnel de sécurité monte la garde devant l'Institut de virologie de Wuhan

L'Institut de virologie de Wuhan fait l'objet d'une surveillance accrue

Les expériences de gain de fonction se produisent lorsqu’un virus est amené dans un laboratoire et muté pour voir s’il est devenu plus mortel ou infectieux.

Et deux experts en sécurité nationale pensent que l’affaire soulève la possibilité d’espionnage chinois.

Christian Leuprecht, expert en sécurité et professeur au Collège militaire royal et à l’Université Queen’s, a déclaré Nouvelles de Radio-Canada: « Il semble que ce que vous pourriez bien appeler des agents chinois aient infiltré l’un des éléments de sécurité nationale les plus prisés en matière de biosécurité et de biodéfense. »

‘APPEL DE REVEIL’

Il a ajouté : « Cela doit être un signal d’alarme pour le Canada sur l’agressivité des Chinois à infiltrer les institutions occidentales pour leurs avantages politiques, économiques et de sécurité nationale.

« La Chine a un programme d’armes biologiques très actif, très agressif et extrêmement dangereux.

« Donc, toutes les recherches qui sont générées ici pourraient facilement être réappropriées par les autorités chinoises pour faire avancer des causes plutôt néfastes. »

Scott Newark, cadre supérieur de l’Association canadienne des policiers, a déclaré : « Pourquoi nos procédures de sécurité n’ont-elles pas identifié que ce n’était pas une bonne idée, que ces personnes, compte tenu de leurs antécédents, ne devraient pas recevoir d’habilitations de sécurité?

L’ASPC a précédemment déclaré que le Laboratoire national de microbiologie partage régulièrement des échantillons avec d’autres laboratoires de santé publique et que les transferts suivent des protocoles stricts.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire le plus sécurisé du genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie. Diverses théories ont été rapportées sur le laboratoire, dirigé par le scientifique Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». Le laboratoire est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir de l’installation – la première en Chine à être accréditée avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls domaines au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon le journal Médecine naturelle L’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’établissement en 2015 soient liés à la pandémie et l’établissement nie les allégations de fuite de laboratoire. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie.

Le président de l’ASPC, Iain Stewart, a déclaré à un comité parlementaire en mai : « Bien que ce soit la seule fois où nous avons partagé des échantillons de virus avec ce laboratoire en particulier, la collaboration avec des laboratoires à l’extérieur du Canada est essentielle pour faire avancer la recherche en santé publique sur les maladies infectieuses. »

L’organisme de santé publique n’a pas confirmé si les scientifiques sont des citoyens canadiens et a précédemment insisté sur le fait que le licenciement de Qiu et la cargaison n’étaient pas liés.

Et la GRC a refusé de discuter de la nature de l’enquête en cours ou de confirmer si le Dr Qiu et son mari sont maintenant en Chine.

« Nous ne sommes pas en mesure de répondre pour le moment. L’enquête se poursuit », a déclaré la caporale Julie Courchaine de la division de la GRC au Manitoba au Globe and Mail dans un communiqué.

Le Dr Qiu, de Tianjin, en Chine, est arrivé au Canada pour étudier à l’Université du Manitoba en 1996, avant de travailler au laboratoire national en tant que chercheur scientifique en 2006.

Elle a gravi les échelons pour devenir chef de la section Développement de vaccins et thérapies antivirales dans le programme des agents pathogènes spéciaux du laboratoire.





Le Dr Qiu faisait également partie de l’équipe qui a aidé à développer un traitement contre le virus mortel Ebola – qui est considéré comme un agent bioterroriste de « catégorie A » par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

L’autre virus expédié à Wuhan, Henipah, est classé dans la « catégorie C » car il peut être conçu pour une diffusion massive.

Une autorisation de sécurité est requise pour travailler au Laboratoire national de microbiologie et les scientifiques travaillant avec des agents pathogènes humains et des toxines doivent avoir une autorisation en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.