Les virus de type COVID pourraient être neutralisés par des anticorps nouvellement découverts: étude

Selon une nouvelle étude, les anticorps nouvellement découverts peuvent neutraliser pratiquement toutes les variantes connues de COVID-19 et pourraient avoir le potentiel de prévenir de futures épidémies de coronavirus.

Publiée jeudi dans la revue à comité de lecture Science Advances, l’étude décrit comment une équipe de chercheurs a pu isoler de puissants anticorps neutralisants d’un patient récupéré du SRAS, qui a été vacciné contre le COVID-19, qui « a fait preuve d’une ampleur remarquable » contre les sarbecovirus connus, ou des virus respiratoires, comme le SRAS et le COVID-19.

L’équipe internationale était dirigée par la Duke-NUS Medical School et comprenait des scientifiques de l’Université nationale de Singapour, de l’Université de Melbourne en Australie et du Fred Hutchinson Cancer Research Center aux États-Unis.

En isolant les anticorps du survivant du SRAS vacciné contre le COVID-19, les chercheurs ont découvert que la combinaison d’une infection antérieure par un coronavirus et d’une vaccination générait une réponse anticorps « extrêmement large et puissante » – capable d’arrêter presque tous les coronavirus apparentés testés.

« Ce travail fournit des preuves encourageantes que les vaccins contre le pan-coronavirus sont possibles s’ils peuvent » éduquer « le système immunitaire humain de la bonne manière », a déclaré l’auteur principal Wang Linfa, professeur et expert en virus de chauve-souris au programme des maladies infectieuses émergentes de Duke-NUS. dit dans un communiqué de presse.

Au total, l’équipe a obtenu six anticorps capables de neutraliser plusieurs coronavirus, dont le COVID-19, ses variantes Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron, le virus original du SRAS, ainsi que plusieurs autres coronavirus animaux transmis par les chauves-souris et les pangolins.

La co-auteure Chia Wan Ni, ancienne boursière postdoctorale du laboratoire de Linfa qui travaille maintenant avec la start-up singapourienne CoV Biotechnology, a déclaré que trois anticorps se distinguaient comme « exceptionnellement larges et puissants », capables de neutraliser tous les virus testés liés au SRAS « à très faibles concentrations.

Les chercheurs ont découvert que l’anticorps le plus puissant, nommé E7, était capable de neutraliser à la fois le SRAS et le COVID-19, les sarbecovirus animaux, ainsi que de nouvelles variantes du COVID-19, telles que l’Omicron XBB.1.16.

Il a été démontré que l’E7 ciblait une région de la protéine de pointe du coronavirus et bloquait le processus de changement de forme dont le virus a besoin pour infecter les cellules et provoquer des maladies, note l’étude.

« La puissance (neutralisante) et l’étendue de l’anticorps E7 ont dépassé tous les autres anticorps anti-coronavirus liés au SRAS que nous avons rencontrés », a déclaré Chia.

« Il a maintenu son activité même contre les plus récents sous-variants d’Omicron, tandis que la plupart des autres anticorps perdent de leur efficacité. »

Les découvertes de l’étude fournissent une base pour concevoir des vaccins et des médicaments qui fonctionnent contre des variantes COVID-19 et de futures menaces de coronavirus.

« Ce travail démontre que l’induction de larges anticorps anti-sarbecovirus (neutralisants) est possible – il a juste besoin de la bonne séquence immunogène et de la bonne méthode d’administration », a déclaré Wang.

« Cela donne l’espoir que la conception d’un vaccin universel contre le coronavirus est réalisable. »

Les chercheurs prévoient d’évaluer plus avant le potentiel de l’anticorps E7 contre les coronavirus existants et futurs.

« Cet effort de collaboration dirigé par … Wang et son équipe élargit notre capacité à nous protéger contre les menaces de coronavirus qui menacent actuellement la santé humaine, ainsi que contre les nouveaux virus qui pourraient émerger à l’avenir », a déclaré Patrick Tan, vice-doyen principal à la recherche et professeur. à l’école de médecine Duke-NUS.

« Cela souligne le rôle central que joue la recherche scientifique fondamentale dans l’avancement des connaissances, dans le but de découvrir de nouvelles approches pour transformer la médecine et améliorer la vie. »