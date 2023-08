Les violons de l’espoir de l’époque de l’Holocauste arrivent à la bibliothèque de Joliet – Shaw Local

La bibliothèque publique de Joliet accueillera une exposition de six violons de l’époque de l’Holocauste dans son niveau inférieur du 8 août au 7 septembre.

L’exposition Violins of Hope est possible grâce au partenariat de la bibliothèque avec les Centres communautaires juifs de Chicago. Une réception d’ouverture aura lieu à 18 h le 8 août à la Bibliothèque publique de Joliet, 150, rue N. Ottawa à Joliet.

Le conférencier invité sera le pasteur Chris Edmonds, fils du héros de la Seconde Guerre mondiale, le sergent-chef Roddie Edmonds, qui a sauvé plus de 200 soldats juifs américains dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne. Le Hufford Junior High Honors Orchestra (H20) jouera de la musique à cordes en direct pendant l’événement.

Nous visons l’apprentissage et la connaissance et l’élargissement de votre horizon. — Val Devine, coordonnatrice de projets spéciaux, Bibliothèque publique de Joliet

Ces violons font partie de la collection privée des luthiers israéliens Amnon et Avshalom (Avshi) Weinstein. Cette équipe père et fils a passé les 20 dernières années à « collecter et réparer 70 violons et autres instruments à cordes de l’époque de l’Holocauste du monde entier, certains avec l’étoile de David au dos et d’autres avec des noms et des dates inscrits sur l’instrument ». La bibliothèque publique de Joliet a déclaré dans un communiqué de presse annonçant l’événement.

Les violons de l’espoir, violons de l’époque de l’Holocauste et autres instruments à cordes, sont la collection privée des luthiers israéliens Amnon et Avshalom (Avshi) Weinstein. Certains comme celui-ci arborent l’étoile de David au dos. (Photo fournie par les Centres communautaires juifs de Chicago)

Megan Millen, directrice exécutive de la bibliothèque publique de Joliet, a déclaré que la bibliothèque était honorée de partager l’exposition avec la communauté.

« Les clients auront l’occasion de voir ces instruments et de découvrir les histoires puissantes qui se cachent derrière eux », a-t-elle déclaré.

« Je pense vraiment que les gens vont être émus par eux », a déclaré Mallory Hewlett, responsable des communications à la bibliothèque,

Pourquoi l’exposition Violons de l’espoir est importante

Jenny Steinberg-Martinez, rabbin de la Joliet Jewish Congregation, fera partie d’un deuxième programme lié aux Violons de l’espoir le 29 août à la bibliothèque.

Steinberg-Martinez a également hâte de voir l’exposition Violons of Hope, d’autant plus que la musique est une partie sacrée de la prière juive et que « la musique est puissante en soi ».

Le Les violons de l’espoir groupe fait écho à ce sentiment.

« Le son des violons est souvent comparé à la beauté de la voix humaine », a déclaré le groupe sur son site Internet. «Lorsqu’il est joué avec talent et esprit, il est connu pour atteindre et toucher les cœurs. C’était le rôle des violons dans la guerre – toucher les cœurs, raviver l’espoir de temps meilleurs et le répandre. Partout où il y avait de la musique, il y avait de l’espoir.

Bill Howard, coordonnateur des beaux-arts à District des écoles publiques de Joliet 86, a déclaré que les étudiants et le directeur de l’orchestre Cliff Hunt sont ravis de fournir la musique en direct.

« Ce n’est pas seulement une chance de se produire devant un public différent de celui auquel ils sont habitués – un lieu beaucoup plus formel – mais aussi de leur donner un aperçu de l’histoire, espérons-le pour pouvoir susciter un certain intérêt pour eux d’apprendre sur l’Holocauste et ce que les survivants ont vécu, et voir la pertinence et la connexion de la musique et son impact à ce moment-là et son importance à ce moment-là », a déclaré Howard. « Je pense que ce sera vraiment révélateur pour eux de faire partie de cela. »

Val Devine, coordonnatrice de projets spéciaux à la bibliothèque publique de Joliet, a déclaré qu’elle voyait deux parties de l’histoire de l’exposition. L’une est la propre histoire des instruments en tant qu’œuvres d’art. La seconde est la représentation des instruments dans l’histoire de cette époque dans le monde.

Les spectateurs peuvent aborder cette exposition Violons of Hope de plusieurs façons. « Nous visons l’apprentissage et la connaissance et l’élargissement de votre horizon », a déclaré Devine à propos de la bibliothèque. « Je pense qu’en fin de compte, tout le monde peut emporter avec lui ce qu’il choisit d’emporter. »

SI VOUS ALLEZ

QUOI : Réception d’ouverture des Violons de l’espoir

QUAND : 18 h 8 août

OÙ : Bibliothèque publique de Joliet, 150, rue N. Ottawa, Joliet

INFO Hufford Junior High School Honors Orchestra jouera de la musique en direct. Le conférencier invité est le pasteur Chris Edmonds, fils du héros de la Seconde Guerre mondiale, le sergent-chef Roddie Edmonds, qui a sauvé plus de 200 soldats juifs américains dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne. L’inscription n’est pas obligatoire.

CONTACT : Pour plus d’informations, appelez le 815-740-2660, ou visitez jolietlibrary.org/fr ou violons-de-l’espoir.com.