Les violonistes adolescents Sycamore prêts pour un dernier archet au Moonlight Magic Friday – Shaw Local

SYCOMORE – Depuis qu’elles sont préadolescentes, Emma Fredericks et Eva Peterson ont joué du violon dans des entreprises Sycamore pendant les vacances, et ce vendredi, elles reviendront, en tant qu’élèves du secondaire, pour peut-être la dernière fois.

Leurs performances en binôme ont commencé tôt, lorsqu’elles se sont rencontrées dans le cadre de cours privés avec le programme Suzuki Strings de la Northern Illinois University alors que les filles entraient à l’école primaire. Il a évolué au fil des ans pour devenir l’événement Moonlight Magic du centre-ville de Sycamore, organisé par la chambre de commerce de Sycamore.

Fredericks, 17 ans, maintenant en terminale au lycée Sycamore, a déclaré qu’elle attend avec impatience la représentation de vendredi et comprend que le duo ne durera pas éternellement. Peterson a accepté, affirmant que leurs chemins pourraient diverger après cette saison alors que Fredericks se rendrait à l’université l’année prochaine.

“Je veux dire, ce serait plutôt cool si nous pouvions le faire en vieillissant”, a déclaré Peterson, 16 ans, un junior de Sycamore High School. “Mais nous allons tous les deux être très occupés par nos vies – surtout depuis qu’Emma va à l’université et fait toutes ces grandes choses.”

Cela fait des années que les filles ne se sont pas rencontrées aux cours, mais cette rencontre a laissé un impact.

“Ma toute première leçon que j’ai jamais, Emma a joué” Twinkle Twinkle Little Star “pour moi, parce qu’elle était la leçon juste avant moi”, a déclaré Peterson, qui joue depuis qu’elle a 6 ans. “Et c’était comme la toute première fois que j’ai rencontré Emma et c’était tellement cool pour moi.

Les violonistes Eva Peterson (à gauche), alors âgée de 11 ans, et Emma Fredericks, alors âgée de 12 ans, toutes deux de Sycamore (illustrées dans cette photo d’archive locale de Shaw du 17 novembre 2017), alors qu’elles se produisent dans la vitrine de la boutique rose de Lizzy lors de la soirée annuelle Moonlight Événement shopping magique au centre-ville de Sycamore. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Avance rapide cinq ans plus tard jusqu’en 2017 et un nouveau magasin de vêtements pour femmes haut de gamme appelé Lizzy’s Pink Boutique venait d’ouvrir au centre-ville de Sycamore.

Voulant se démarquer lors de Moonlight Magic – un événement de magasinage des Fêtes organisé par la Chambre de commerce de Sycamore qui s’est tenu cette année le 18 novembre – Lizzy de Lizzy’s Pink Boutique a demandé à Peterson de se produire au magasin dans le cadre de l’événement de magasinage.

Une caractéristique essentielle de Moonlight Magic invite les artistes de la région, le Père Noël et même Mme Clause à s’asseoir dans les vitrines des magasins pour saluer les clients et accueillir la saison des fêtes. La magie commencera à 18 h vendredi et se poursuivra jusqu’à 20 h avec 14 entreprises du centre-ville pour faire le plein de magasinage des Fêtes.

Peterson, seulement 11 ans à l’époque, avait besoin d’un partenaire pour la performance alors elle a demandé à Fredericks, alors âgé de 12 ans, de la rejoindre. Cette performance de novembre 2017 a montré au couple ce qu’ils pouvaient faire ensemble.

“Nous avons constaté que nous faisions très bien des duos ensemble”, a déclaré Fredericks. “Et au fil du temps, nous avons en quelque sorte commencé à faire de plus en plus de concerts jusqu’à ce que nous fassions une véritable entreprise et que nous fassions un compte Facebook et cartes de visite et autres. Cela fait donc environ cinq bonnes années.

La paire de violons à louer passe par Eva et Emma : duettes classiques, et figure dans des événements privés et publics locaux.

Les filles ont joué du violon devant un public pendant la majeure partie de leur vie. Fredericks a déclaré que son anxiété avant les représentations s’est atténuée avec le temps. ”[But] la nervosité, la nervosité ne disparaissent jamais vraiment », a-t-elle déclaré.

Fredericks a déclaré qu’avoir quelqu’un comme Peterson à ses côtés aide à tempérer la peur.

“Cela aide vraiment d’avoir quelqu’un avec qui s’identifier et regarder par-dessus et la voir également sous les projecteurs”, a déclaré Fredericks.

Récemment, le duo a joué à Elburn et le week-end dernier, il s’est produit au salon d’artisanat et de vendeurs Wonderful World of Christmas à l’école secondaire Genoa-Kingston. En vieillissant, cependant, les filles ont dit qu’elles avaient moins de concerts.

«Nous sommes un peu à cet âge où nous ne sommes plus très jeunes. … Nous avons été embauchés beaucoup plus parce que nous étions plus jeunes et c’était vraiment cool qu’ils soient comme de si jeunes enfants qui jouent », a déclaré Peterson. “Mais maintenant que nous sommes plus âgés, c’est un peu comme s’ils ne voulaient plus vraiment de nous.”

Emma Fredericks, 17 ans, et Eva Peterson, 16 ans, de Eva & Emma: Classical Duettes se produiront à Lizzy’s Pink Boutique le vendredi 18 novembre dans le cadre de Moonlight Magic. (Eileen Garvin)

Néanmoins, les violonistes locaux attendent avec impatience les performances qu’ils ont programmées au cours des prochains mois.

Fredericks a dit qu’elle aimait vraiment jouer en duo avec Peterson. En tant que lycéenne, cependant, elle envisage sa vie à l’université et espère aller dans une école de la péninsule supérieure du Michigan.

“J’ai vraiment apprécié ce duo avec Eva mais je vais aller, je ne sais pas, assez loin pour l’université et j’ai l’impression qu’avec mes études, je n’aurai probablement pas le temps”, a déclaré Fredericks. “Mais je suis certain que nous allons probablement tous les deux être dans des orchestres à tout le moins, comme dans nos collèges, si nous allons à l’université, donc nous allons toujours rester dans la musique.”

Peterson a également déclaré qu’elle comprenait que ce chapitre de sa vie pourrait bientôt se terminer, ce qui rend la performance à Lizzy’s Pink Boutique – où tout a commencé – d’autant plus spéciale vendredi.

“Je pense que c’est une chose pour le moment”, a déclaré Peterson.