Les violeurs purgeront des peines complètes et les criminels de bas niveau éviteront la prison grâce à des réformes judiciaires « à la texane », déclare Alex Chalk | Nouvelles du Royaume-Uni

Les violeurs devront purger la totalité de leur peine et moins de « délinquants mineurs » seront envoyés en prison grâce aux nouvelles réformes, a promis le secrétaire à la Justice.

Alex Chalk a promis une « justice à la texane » au Royaume-Uni grâce à des réformes en matière de détermination des peines qui devraient être décrites demain.

Les délinquants qui ont peut-être été condamnés à un court séjour en prison pourraient à la place bénéficier de services communautaires tels que le nettoyage des quartiers locaux, comme le gouvernement cherche à contenir la population carcérale croissante.

Alex Chalk présentera ses plans demain





Mais les délinquants « les plus dangereux et les plus graves », comme les violeurs, affirme M. Chalk, seraient incarcérés plus longtemps.

« Les auteurs de ce crime odieux ne sortiront plus de prison même après avoir purgé les deux tiers de leur peine », a-t-il écrit dans le Sunday Telegraph.

« Une peine de 15 ans équivaut à 15 ans de prison.

« C’est la justice à laquelle le peuple britannique s’attend, et nous la rendrons. »

M. Chalk a également déclaré que les informations selon lesquelles il serait demandé aux juges de ne pas envoyer les violeurs en prison parce que les cellules sont pleines sont « fausses » et que « les délinquants les plus graves et les plus dangereux sont déjà enfermés plus longtemps ».

Mais les réformes, a-t-il déclaré, « garantiraient que les violeurs purgent la totalité de leur peine en prison – afin que les victimes obtiennent la justice qu’elles méritent et que le peuple britannique soit protégé ».

14h40

Les criminels pourraient-ils éviter la prison ?



Il a ajouté : « Nous devons réexaminer les délinquants de faible niveau. Car si le taux de récidive global est de 25 %, le taux des personnes qui passent moins de 12 mois en prison dépasse 50 %.

« Une courte période de quelques mois à l’intérieur n’est pas suffisante pour réhabiliter les criminels, mais c’est plus que suffisant pour les séparer des relations familiales, professionnelles et familiales qui les empêchent de commettre des crimes.

« Trop souvent, les délinquants retombent systématiquement dans la délinquance dès qu’ils franchissent les portes de la prison.

« Aucun système pénitentiaire ne devrait criminaliser davantage les délinquants ni piéger les criminels qui, autrement, pourraient s’engager sur la bonne voie dans un cycle de criminalité à travers un manège de peines courtes.

« C’est une mauvaise utilisation de notre système pénitentiaire et de l’argent des contribuables. Cela ne sert à rien les victimes et ne réduit pas la criminalité.

« Nous devons résoudre ce problème. »

La solution, dit-il, consiste à confier aux délinquants mineurs des tâches au sein de la communauté, comme nettoyer les quartiers, nettoyer les graffitis sur les murs ou planter des forêts.

Après avoir reconnu que le système pénitentiaire est soumis à une « pression intense », il écrit : « Gouverner, c’est choisir. Nous choisissons d’enfermer plus longtemps les criminels les plus dangereux et de réduire la récidive en stoppant la spirale coûteuse de la criminalité.

« Pour y parvenir, nous devons réformer notre approche en matière de détermination des peines. »