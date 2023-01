Les violentes manifestations du Pérou ne montrent aucun signe d’arrêt

Les manifestations au Pérou liées à l’arrestation de l’ancien président Pedro Castillo sont devenues de plus en plus violentes, faisant de nombreux morts, et ne montrent aucun signe réel de ralentissement. Malgré la violence politique sans précédent et les appels à sa démission, le successeur de Castillo et ancien vice-président, la présidente Dina Boluarte, a refusé dimanche de démissionner, déclarant : “Mon engagement est avec le Pérou”.

En un peu plus d’un mois depuis le début des manifestations, 49 personnes, dont des enfants et des policiers, ont été tuées, a rapporté l’Associated Press vendredi. Les manifestations sont concentrées dans la région andine du sud du Pérou, en particulier dans la région de Puno, la plus pauvre du Pérou et qui a la plus forte concentration d’indigènes, et dans les villes d’Ayacucho et d’Arequipa, entre autres, bien qu’elles se soient également produites dans la capitale Lima aussi récemment que cette semaine. Ce sont les domaines où les appels à la démission de Boluarte résonnent le plus, parmi les populations rurales qui voyaient en Castillo l’un des leurs — un « fils du sol » — pénétrer l’élite politique de Lima.

Cependant, Castillo est entré en fonction inexpérimenté, non préparé et peu disposé à faire des compromis ou à faire des alliances. Pour cette raison, sa campagne promet une plus grande prospérité, une meilleure éducation et des soins de santé pour les ruraux pauvres sont largement passés inaperçus. Juste avant une troisième tentative du congrès péruvien de le destituer, Castillo a annoncé une autogolpe, un auto-coup d’État, dissolvant le gouvernement et instituant la gouvernance par décret. Cependant, son mandat ignominieux s’est terminé par son arrestation; il est maintenant en prison pour plusieurs chefs d’accusation, dont la corruption.

Boluarte et les forces de sécurité péruviennes, quant à elles, ont été accusées d’avoir fait un usage excessif de la force entraînant la mort et les blessures de dizaines de manifestants.

Castillo a gâché une opportunité de changement à Lima

La victoire de Castillo contre Keiko Fujimori, la fille de l’ancien président et dictateur Alberto Fujimori, a représenté une rupture dramatique avec des décennies de régime de droite par les élites de Lima en juillet 2021. Mais le manque total d’expérience et d’infrastructure politique de Castillo, entre autres échecs, signifiait que malgré son élection capitale, il ne pouvait pas gouverner.

“Le parti de Castillo n’a jamais été au gouvernement, ils n’ont pas l’expérience, donc si vous pensez que Castillo représente la gauche au Pérou, la gauche n’a jamais été au pouvoir”, a déclaré Moisés Arce, professeur de sciences sociales latino-américaines. à l’Université de Tulane, a déclaré à Vox. “Donc, ils n’ont pas de professionnels, de main-d’œuvre, qui pourraient être capables de créer ou de produire un bon gouvernement.”

Castillo a couru sur une plate-forme marxiste, promettant de nationaliser l’énorme industrie minière du pays, de réécrire la constitution de l’ère Fujimori et d’imposer des impôts plus élevés aux riches. Ces promesses, ainsi que la propre identité de Castillo en tant qu’ancien instituteur, dirigeant syndical et campesino, lui ont valu un soutien dans les zones rurales et parmi la population indigène, qui représente environ un quart de la population totale du Pérou.

“S’il y avait un moment pour créer une redistribution, de plus grands programmes sociaux pour les pauvres, étendre les soins de santé, vous l’appelez – c’était Castillo”, a déclaré Arce, indiquant que les conditions du changement étaient là, mais Castillo n’a pas réussi à rencontrer le moment en raison de “un manque total de préparation.”

La stratification de la société et de la politique péruviennes est remarquable et constitue un aspect important des troubles actuels. “Castillo a puisé dans le grief” au Pérou, a déclaré Arce. « À la sortie de la pandémie, la pauvreté au Pérou a augmenté, de nombreux services se sont effondrés, le système de santé [collapsed] – Castillo émerge en quelque sorte de ce grief.

Castillo, bien qu’incompétent, sans lien politique, mal équipé et peut-être corrompu, était un symbole puissant pour les personnes à faible revenu, rurales et autochtones qui n’avaient aucune représentation antérieure aux plus hauts niveaux de la politique péruvienne. Comme Arce l’a expliqué, Castillo n’a pas particulièrement bien performé dans les sondages d’opinion publique ; il n’était pas très apprécié, mais le Congrès s’en est sorti encore pire.

Les manifestants qui se sont identifiés à Castillo et qui avaient déjà des griefs sérieux et légitimes avec l’État péruvien et son élite sont maintenant engagés dans certaines des manifestations les plus sanglantes de l’histoire récente du Pérou. Ils ont fermé des aéroports, bloqué des routes principales et se sont violemment affrontés avec la police. Pendant ce temps, Boluarte a imposé un état d’urgence en décembre qui porte atteinte aux droits constitutionnels des Péruviens de se rassembler et de se déplacer librement dans le pays.

Les critiques de droite des manifestants les ont qualifiés de terroristes, évoquant le profond traumatisme national de l’insurrection du Sentier lumineux des années 80 et 90. Les insurgés maoïstes du Sentier lumineux ont tué environ 31 000 Péruviens, et leurs actions sont toujours évoquées dans le concept péruvien de terruqueo, comme l’a écrit Simeon Tegel dans le Washington Post jeudi. Terruqueo, ou salir un opposant en l’accusant à tort de terrorisme, a bouillonné dans les récentes manifestations – prétendument avec des connotations racistes en raison des antécédents des manifestants, offrant un voile d’impunité pour l’usage excessif de la force.

Jeudi, des manifestants ont tenté de prendre le contrôle de l’aéroport de la ville touristique de Cusco, incitant les autorités à fermer l’aéroport près de la citadelle inca du Macchu Picchu. Des manifestants à Puno ont incendié une voiture avec un policier à l’intérieur, incendié le domicile d’un membre du Congrès et pris d’assaut l’aéroport là-bas, tandis que la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles réelles contre les manifestants, selon le Washington Post.

Certains groupes comme Amnesty International se sont prononcés contre la gestion des manifestations par Boluarte, pointant du doigt la police nationale et les forces armées pour usage excessif de la force contre les manifestants, le plus récemment le 11 janvier, après qu’au moins 17 manifestants ont été tués dans la ville de Juliaca dans la région de Puno. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a également envoyé une délégation au Pérou mercredi pour observer les conditions des droits de l’homme là-bas.

Le procureur général du Pérou a également ouvert une enquête sur Boluarte et d’autres hauts responsables, les accusant de “génocide, d’homicide qualifié et de blessures graves”, a rapporté mardi l’Agence France-Presse. Castillo, quant à lui, plaide sa cause sur Twitter depuis sa cellule de la prison de Barbadillo.

La politique péruvienne est depuis longtemps en crise. Il est peu probable que cela change.

Le Pérou n’est pas étranger aux bouleversements politiques ; Alberto Fujimori, un dictateur et le dirigeant le plus connu du Pérou, a commencé son mandat en tant que président démocratiquement élu. Il a pris le pouvoir de la même manière que Castillo a tenté de le faire en décembre. Fujimori a dirigé le Pérou de 1990 à 2000, après quoi il s’est enfui au Japon ; il est actuellement en prison pour des atteintes aux droits humains commises alors qu’il était au pouvoir.

Depuis 2016, aucun président péruvien n’a terminé son mandat, et il est peu probable que Boluarte termine le reste de celui de Castillo, qui devrait se terminer en 2026. Boluarte a proposé de repousser les élections jusqu’en 2024, ce que le congrès a accepté, bien que les manifestants exigent de nouvelles élections à la fois à la présidence et à la législature dès que possible.

Boluarte a également réussi à rassembler le soutien de plusieurs petits partis de droite qui, ensemble, détenir la majorité – un autre point de colère pour les manifestants qui la voient comme se déplaçant vers la droite malgré son élection comme gauchiste. Cependant, la législature a approuvé son gouvernement mardi, un vote de confiance significatif malgré les troubles.

En fin de compte, ce qui se passe ensuite dépend de ce qui se passe à Lima, a déclaré Arce. Et tandis que les manifestations sont violentes, dramatiques et font la une des journaux, elles se concentrent en dehors de la capitale. Bien que, selon le Council on Foreign Relations, les manifestants aient le soutien de la plus grande fédération de syndicats du Pérou et de sa plus grande association indigène, il sera difficile de maintenir l’élan “à moins qu’ils ne fassent des alliances à Lima”, a déclaré Arce.

En termes d’avenir politique du Pérou, la fin de la présidence de Castillo signifie également probablement la fin de la gauche au Pérou pour l’instant, a déclaré Arce. Les détracteurs de Boluarte affirment, peut-être à juste titre, que bien qu’elle ait été élue sur une liste de gauche, elle s’est déplacée vers la droite depuis son entrée en fonction et s’est immédiatement distanciée de Castillo après sa tentative d’auto-coup.

“Vous ne pouvez pas vraiment prédire les choses au Pérou”, a déclaré Arce, “mais je pense que Castillo, d’une certaine manière, a délégitimé toute signification de ce qu’est la gauche ou de ce que la gauche devrait être.”