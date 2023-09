Les violences lors des manifestations congolaises font plus de 40 morts et 56 blessés

Plus de 40 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées alors que des manifestants d’une secte religieuse se rassemblaient dans la ville congolaise de Goma, ont indiqué les autorités nationales.

Le ministère congolais des Communications a déclaré que les violences liées aux manifestations prévues avaient fait 43 morts et 56 blessés, augmentant ainsi le bilan préliminaire de sept morts annoncé par l’armée mercredi.

Des dizaines de personnes ont été soignées pour des blessures graves dans les hôpitaux voisins, et le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré vendredi que plus de 220 personnes avaient été arrêtées.

« Les gens ont le droit de s’exprimer librement et de se rassembler pacifiquement, même pour protester contre les Nations Unies et d’autres acteurs », a déclaré vendredi la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani.

La manifestation était organisée par une secte appelée Foi judaïque naturelle et messianique envers les nations et connue familièrement sous le nom de Wazalendo. Ses partisans manifestaient contre l’organisation régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est et la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, appelée MONUSCO, qui est en train d’être retirée d’ici la fin de l’année.

DES GROUPES REBELLES TUENT AU MOINS 21 PERSONNES DANS LE NORD-EST DU CONGO, SELON DES RESPONSABLES

Le maire de Goma, Faustin Napenda Kapend, avait interdit la manifestation du 23 août, peu après son annonce. Les forces de sécurité et de défense congolaises s’étaient rassemblées aux principaux carrefours en prévision lorsque les violences ont éclaté vers 4 heures du matin mercredi.

Les événements de mercredi étaient « un massacre apparent », selon Human Rights Watch, un groupe de défense. « Les forces de sécurité ont apparemment utilisé des balles réelles pour disperser un rassemblement de personnes se préparant à manifester dans les rues de Goma », a déclaré Thomas Fessy, chercheur principal sur le Congo à Human Rights Watch.

« Le recours inutile à la force meurtrière est à la fois insensible et illégal », a déclaré Fessy, appelant les autorités à mener une enquête approfondie sur les hauts responsables militaires qui ont ordonné le recours à la force meurtrière illégale.

Les missions de maintien de la paix de l’ONU ont commencé à opérer au Congo en 1999. Selon l’ONU, trois décennies de conflit dans la région du nord-est ont déplacé plus de 6 millions de personnes, la crise s’intensifiant depuis 2021.

11 TUÉS DANS LE NORD-EST DU CONGO À LA SUITE D’UNE ATTAQUE REBELLE, SELON UN RESPONSABLE LOCAL

« Les Wazalendo n’ont pas de problème avec les autorités ; ce sont des gens qui veulent juste la paix dans leur pays », a déclaré mercredi le manifestant Nsimire Sifa. La secte religieuse et d’autres critiques affirment que la mission de maintien de la paix de l’ONU, la MONUSCO, qui a été la cible de manifestations meurtrières en juillet 2022, n’a pas fait grand-chose pour aider à protéger les civils des conflits qui se chevauchent dans l’est du Congo.

« La MONUSCO reste préoccupée par les menaces de violence proférées avant la manifestation et réitère l’importance de la résolution pacifique des différends et des préoccupations par le biais d’un dialogue inclusif », a indiqué jeudi la mission dans un communiqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le coordinateur chirurgical de la Croix-Rouge, Max Maietti, a déclaré que des hommes, des femmes et des enfants, dont la majorité avaient des blessures par balle à la poitrine et à l’estomac, ont surchargé la capacité de l’hôpital CBCA Ndosho à Goma mercredi.

« C’était un cas très compliqué car notre hôpital dispose de 64 lits, mais en fin de compte nous avions 90 patients », a-t-il déclaré vendredi à l’hôpital. Maietti a déclaré qu’une balle a touché la porte de l’hôpital, près de l’endroit où des civils blessés attendaient pour se faire soigner.