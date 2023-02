Les violations des droits sont souvent un “point de basculement” pour le recrutement d’extrémistes, selon une étude de l’ONU

Selon une enquête, les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité et les privations économiques sont parmi les principaux moteurs du recrutement dans les groupes extrémistes en Afrique.

Des chercheurs travaillant pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont interrogé plus de 1 000 militants actifs ou récents dans huit pays d’Afrique dans le cadre de cette étude pionnière.

Leur rapport – Journey to Extremism in Africa: Pathways to Recruitment and Disengagement – est l’un des plus importants au monde sur les motivations des militants, et s’inscrit dans un contexte de augmentation de la violence extrémiste sur une partie du continent.

Bien que les décès dus au terrorisme dans le monde aient diminué au cours des cinq dernières années, les attaques en Afrique subsaharienne ont plus que doublé depuis 2016 et, en 2021, elles représentaient près de la moitié du total mondial.

La région du Sahel a été particulièrement touchée, le militantisme islamique alimentant une instabilité politique aiguë, mais l’extrémisme violent s’est également propagé ou aggravé dans d’autres parties du continent, comme le Mozambique et la République démocratique du Congo.

« L’Afrique subsaharienne est devenue le nouvel épicentre mondial de l’extrémisme violent avec 48 % des décès dus au terrorisme dans le monde en 2021. Cela… menace d’annuler les gains de développement durement acquis pour les générations à venir », a déclaré Achim Steiner, l’administrateur du PNUD.

Le rapport appelle à mettre davantage l’accent sur la prévention et énumère des dizaines de facteurs qui rendent les individus moins susceptibles d’être entraînés dans l’extrémisme, notamment une éducation de qualité, l’exposition à différentes cultures et l’attention parentale lorsqu’ils sont jeunes.

“Toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation d’un point de l’indice de bonheur de l’enfance diminue les chances de recrutement volontaire d’environ 10 %. Une augmentation d’un point de la cote d’implication des parents diminue les chances de recrutement volontaire d’environ 25 % », indique le rapport.

Bien qu’il confirme les conclusions d’autres enquêtes similaires ainsi que de nombreux rapports sur l’extrémisme dans le monde, le rapport du PNUD est susceptible d’avoir un impact plus important en raison de son ampleur et de la manière dont les chercheurs ont cherché à isoler les facteurs conduisant à la radicalisation en comparant les réponses des personnes impliqués dans la violence avec ceux d’autres personnes d’âge, d’origine et d’expérience de vie similaires qui n’avaient pas rejoint des groupes extrémistes.

L’étude s’est concentrée sur huit pays – le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Somalie et le Soudan – et a révélé qu’un quart des recrues volontaires d’organisations extrémistes ont cité les opportunités d’emploi comme raison de leur adhésion. Quarante pour cent ont déclaré avoir un besoin urgent de moyens de subsistance au moment du recrutement.

De nombreux groupes militants paient des salaires aux combattants et presque tous veillent à ce que les besoins fondamentaux de leurs membres soient satisfaits. Ils offrent également un statut et une protection.

Ces dernières années, même l’État islamique, longtemps considéré comme la plus extrême des factions actives en Afrique subsaharienne, s’est efforcé de gagner le soutien de la communauté et de recruter en fournissant des services de base tels que la distribution de nourriture, l’administration de la justice et des soins de santé rudimentaires.

La stratégie de cooptation et de coercition des communautés locales a aidé l’EI à étendre sa portée du nord-est du Nigeria à travers la région du Sahel, avec un territoire qui s’étend désormais sur des milliers de kilomètres aussi loin au nord que la frontière libyenne et aussi loin au sud que certaines parties du Bénin. et Ghana. Al-Shabaab a poursuivi une stratégie similaire en Somalie.

Peu de gouvernements sur le continent ont été en mesure de poursuivre des stratégies antiterroristes globales s’attaquant aux racines profondes de l’extrémisme violent, et la plupart se sont appuyés sur des services de sécurité souvent brutaux ou maladroits. Les offensives successives des forces gouvernementales et régionales, soutenues par la puissance aérienne américaine et des spécialistes sur le terrain, ont réussi à infliger des défaites tactiques à al-Shabaab mais peu de dégâts durables, par exemple.

Une décennie d’intervention des troupes françaises au Mali s’est terminée par un retrait ignominieux au milieu d’une instabilité politique massive et des avancées des insurgés extrémistes. Les forces gouvernementales au Mali, renforcées par des paramilitaires russes du groupe Wagner depuis 2019, ont été à plusieurs reprises accusées de violences envers les civils.

Nirina Kiplagat, l’auteur principal du rapport, a déclaré que près de la moitié des personnes interrogées par le PNUD ont cité un événement déclencheur spécifique les poussant à l’extrémisme, avec un pourcentage frappant de 71 % désignant les violations des droits de l’homme, souvent par les forces de sécurité de l’État, comme “le point de basculement”. .

Le rapport conclut également que les extrémistes sont souvent moins exposés aux autres groupes ethniques et religieux, suggérant que le pluralisme religieux contribue à atténuer la violence.

Plus de la moitié du « groupe de contrôle » des personnes interrogées qui n’ont pas rejoint les groupes ont affirmé avoir eu des amis d’autres religions en grandissant, mais seulement 40 % des recrues volontaires des factions extrémistes l’ont fait. En revanche, ceux qui sont devenus extrémistes étaient beaucoup plus enclins à exprimer des opinions négatives sur la diversité religieuse.

La religion n’a été donnée comme raison principale d’adhésion que par 17%, quatre recrues sur cinq admettant avoir une connaissance limitée des textes religieux.

“Quand on regarde la religion, [it] a un double élément conflictuel dans le cheminement vers l’extrémisme car d’une part il est utilisé comme vecteur de mobilisation des doléances. Et d’autre part, il représente également une importante source de résilience. Le rôle que les chefs religieux individuels peuvent jouer peut [be] très important. Nous avons besoin d’une éducation religieuse de qualité », a déclaré Kiplagat.

Plus de 500 femmes ont été interrogées pour l’étude, révélant que très peu avaient rejoint volontairement des groupes extrémistes. Environ la moitié ont déclaré avoir été fortement influencées par leur famille, en particulier leur mari. Kiplagat a déclaré que cela reflétait des rôles au sein de sociétés souvent conservatrices.

Actuellement, environ 70 % du budget de lutte contre le terrorisme des Nations Unies sont dépensés pour aider les États à renforcer leurs capacités de lutte contre le terrorisme, souvent en élargissant et en équipant les services de sécurité, contre seulement 24 % pour « remédier aux conditions propices à la propagation du terrorisme ». .

Steiner a déclaré : « Les réponses antiterroristes axées sur la sécurité sont souvent coûteuses et peu efficaces, mais les investissements dans les approches préventives de l’extrémisme violent sont terriblement insuffisants. Le contrat social entre les États et les citoyens doit être revigoré pour s’attaquer aux causes profondes de l’extrémisme violent.