Les violations de données touchent beaucoup plus de personnes en 2022

Le nombre de violations de données signalées l’année dernière n’a pas dépassé Le total record de 2021mais le nombre d’Américains qui y sont pris a bondi de 42 % par rapport à l’année précédente, selon un nouveau rapport.

Selon le rapport 2022 sur les violations de données du centre de ressources sur le vol d’identité publié mercredi, 1 802 compromissions de données ont été signalées l’année dernière, soit seulement 60 rapports de moins que le total de 2021.

Pour la première moitié de 2022, le nombre de rapports était considérablement en retard par rapport aux totaux de 2021, a déclaré le groupe, peut-être en raison de la guerre en ukraine et prix volatils des crypto-monnaiesavant de se redresser au second semestre.

La grande majorité des compromissions des deux années ont été classées comme des violations de données, bien que dans quelques cas, les données aient été exposées d’une autre manière qui n’impliquait pas de violation des systèmes informatiques.

Pendant ce temps, le nombre de personnes touchées par des violations de données a bondi d’environ 40% à 422,1 millions, stimulé par le rapport de décembre selon lequel les données personnelles de 221,1 millions d’utilisateurs de Twitter avaient été trouvées en ligne, bien qu’il ne soit pas clair si ces données ont été compromises par un nouveau données violation ou simplement collectées à partir de bases de données en ligne existantes.

Les chercheurs ont également noté que le nombre de violations énumérant une cause directe avait chuté l’année dernière. “Non spécifié” était la plus grande catégorie de cyberattaques conduisant à une violation de données en 2022, devant le phishing et les ransomwares, ont-ils déclaré. Seulement 34 % des avis de violation de données incluaient des détails sur la victime et la façon dont l’attaque s’est produite

Eva Velasquez, présidente et chef de la direction de l’ITRC, a noté que lorsque les notifications de violation de données sont moins détaillées, les chercheurs ont moins d’informations sur lesquelles travailler, ce qui nuit à la capacité des consommateurs, des entreprises et des organisations gouvernementales à prendre des décisions éclairées concernant leurs risques de sécurité des données et ce qu’ils devraient faire. faire s’ils sont touchés par un compromis.

“Les gens sont en grande partie incapables de se protéger des effets néfastes des compromissions de données, alimentant une épidémie – une” arnaque “- de fraude d’identité commise avec des informations compromises ou volées”, a déclaré Velasquez dans un communiqué.