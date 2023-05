Les villes vietnamiennes coupent l’éclairage public pour économiser de l’énergie pendant la canicule

Les villes du Vietnam réduisent l’utilisation de l’éclairage public pour économiser de l’énergie, car les températures inhabituellement chaudes menacent d’étirer l’alimentation électrique du pays.

Une vague de chaleur étouffante a saisi des pans entiers de l’Asie au cours des derniers mois, provoquant des fermetures d’écoles et des décès en Inde, ainsi que des avertissements sanitaires dans de nombreux pays de la région.

Le service public vietnamien EVN a averti ce mois-ci que des températures anormalement élevées pourraient mettre le système électrique national sous pression en raison d’une augmentation de la consommation d’électricité, tandis que les niveaux d’eau de certains barrages hydroélectriques étaient inférieurs à la normale.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré que les mesures d’économie d’énergie permettraient de conserver l’énergie pour l’usage domestique et pour le secteur manufacturier crucial du pays. Dans la capitale, Hanoï, les lampadaires sont allumés 30 minutes plus tard et éteints 30 minutes plus tôt que d’habitude, a indiqué le ministère. La moitié des lampadaires le long de certaines artères principales et dans les parcs publics ont été complètement éteints.

« Les autorités de nombreuses provinces et villes ont pris des mesures pour économiser l’énergie afin d’assurer un approvisionnement en électricité stable et sûr », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les immeubles de bureaux et les centres commerciaux des villes, y compris le hotspot touristique de Da Nang, ont également été invités à réduire de moitié la consommation d’énergie de leurs systèmes d’éclairage extérieur, tandis que les gens ont été invités à n’utiliser la climatisation qu’en cas de besoin et à éteindre les appareils électroniques qui ne sont pas en utiliser.

À l’échelle mondiale, 2022 a été l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées, et les huit dernières années ont été collectivement les plus chaudes documentées par la science moderne. Les scientifiques ont mis en garde contre des températures plus élevées à venir.

La semaine dernière, le chef de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, a déclaré que la combinaison d’un réchauffement El Niño qui devrait se développer dans les mois à venir et du changement climatique induit par l’homme « pousserait les températures mondiales en territoire inexploré ».

Taalas a mis en garde contre « des répercussions profondes sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et l’environnement ».

Les températures très élevées enregistrées à travers l’Asie ont fait craindre une éventuelle sécheresse, ainsi que des perturbations dans l’éducation. Plus tôt ce mois-ci, les Philippines ont autorisé les écoles de Quezon City, la ville la plus peuplée du pays, à réduire leurs horaires en raison de la chaleur extrême, tandis qu’en avril, au moins deux États indiens ont ordonné la fermeture des écoles pendant une semaine. En mai, la Malaisie a autorisé les enfants à porter des vêtements décontractés plutôt qu’un uniforme à l’école par temps chaud et a interrompu les activités de plein air.

Maximiliano Herrera, climatologue et historien de la météo qui rapporte régulièrement des températures record sur Twitter, a déclaré que la vague de chaleur affectant l’Asie était « sans doute la pire vague de chaleur tropicale de l’histoire climatique mondiale » en termes d’intensité des températures, de sa répartition géographique et de la durée. car cela a duré.

Des records mensuels et historiques ont été battus dans toute l’Asie du Sud-Est, y compris au Vietnam, où 44,1°C ont été enregistrés plus tôt ce mois-ci à Tuong Duong dans la province de Nghệ An.

Herrera a déclaré que les températures extrêmes dans la région n’étaient pas encore terminées. « Le pire est peut-être encore à venir, du moins pour certaines régions comme le Yunnan [south-west China], » il a dit.