Les villes utilisent des moutons pour paître dans les paysages urbains et les gens adorent ça

NASHVILLE, Tennessee — Le long de la rivière Cumberland, juste au nord du centre-ville de Nashville, dans le Tennessee, les touristes sur des pontons de fête flottent devant l’horizon reconnaissable, mais ils peuvent également voir quelque chose d’un peu moins attendu : des centaines de moutons grignotant l’herbe le long des berges de la rivière.

Le berger urbain qui gère ce troupeau, Zach Richardson, a déclaré que parfois les bateaux de touristes font tout leur possible pour permettre à leurs passagers d’avoir un aperçu plus approfondi du troupeau. Nashville Chew Crew broutant à quelques centaines de mètres des bâtiments résidentiels et commerciaux densément peuplés.

La joie que les gens éprouvent à regarder paître les moutons explique en partie pourquoi ils deviennent des travailleurs à la mode dans certaines zones urbaines.

« Tous ceux qui viennent ici et font l’expérience des moutons l’apprécient plus que quelqu’un avec une tondeuse à rayon de braquage zéro ou un gars avec un souffleur de feuilles ou un mangeur de mauvaises herbes », a déclaré Richardson.

L’utilisation de moutons pour le pâturage prescrit n’est pas une nouvelle méthode d’aménagement paysager, mais de plus en plus de communautés urbaines optent pour cette méthode pour répondre aux problèmes de gestion des terres tels que les espèces envahissantes, risques d’incendies de forêtla protection de la végétation indigène et des habitats animaux et l’entretien des sites historiques.

Le département des parcs de Nashville a embauché le Chew Crew en 2017 pour aider à entretenir Fort Negley, une Union datant de la guerre civile. fortification qui avait des mauvaises herbes poussant entre et le long de ses pierres que les tondeuses à gazon pouvaient facilement déchiqueter. Les moutons paissent désormais chaque année sur environ 150 acres (60,7 hectares) de propriétés municipales, y compris dans le cimetière historique de la ville de Nashville.

« C’est une manière plus respectueuse de l’environnement d’entretenir les espaces verts et elle est souvent moins coûteuse que de le faire avec du matériel et du personnel portatifs », a déclaré Jim Hester, directeur adjoint de Metro Nashville Parks.

Vivant parmi les moutons – et se mélangeant souvent – ​​se trouvent les chiens de garde du bétail du Chew Crew, des bergers anatoliens, qui naissent et restent avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour éloigner les intrus curieux, qu’ils soient à deux pattes ou à quatre pattes. Le troupeau est composé de moutons à poils, un type de race qui perd naturellement ses fibres capillaires et est souvent utilisé pour la viande.

Un autre employé canin important est Duggie, le border collie. Avec seulement quelques sifflets et commandes de Richardson, Duggie peut contrôler tout le troupeau lorsqu’il doit être déplacé, séparé ou chargé sur une remorque.

À travers le pays, une autre municipalité est également devenue dépendante de ces grignoteurs ongulés. Santa Barbara, en Californie, utilise pâturage moutons pendant environ sept ans comme moyen de gérer les zones tampons qui peuvent ralentir ou arrêter la propagation des incendies de forêt.

« La communauté adore les brouteurs et c’est une excellente manière de s’impliquer dans la communauté », a déclaré Monique O’Conner, planificatrice d’espaces ouverts pour les parcs et les loisirs de la ville. «C’est une sorte de nouvelle façon brillante de gestion des terres.»

Les zones pâturées peuvent modifier la façon dont le feu se déplace, a déclaré Mark vonTillow, spécialiste des zones sauvages du service d’incendie de la ville de Santa Barbara.

« Donc, si un incendie descend la colline et traverse un champ de broussailles complet, puis tout d’un coup il touche une zone pâturée qui est une sorte de végétation fragmentée, le comportement du feu réagit de manière drastique et tombe au sol », a déclaré vonTillow. « Cela donne aux pompiers une chance d’attaquer l’incendie. »

Même certaines universités ont testé des troupeaux de chèvres et de moutons sur le terrain du campus. En 2010, l’Université de Géorgie a eu un problème de troènes qui envahissait une partie du campus non utilisée par les étudiants ou le personnel et expulsait les plantes indigènes, a déclaré Kevin Kirsche, directeur du développement durable de l’école.

Plutôt que d’utiliser des produits chimiques ou des tondeuses, Kirsche a déclaré avoir embauché Jennif Chandler pour envoyer un troupeau de chèvres pour enlever l’écorce du troène, piétiner les racines et défolier les branches.

« Amener les chèvres sur le site était un moyen alternatif d’éliminer les plantes envahissantes d’une manière non toxique pour l’environnement et respectueuse des humains », a déclaré Kirsche.

À peu près à la même époque, Richardson, le propriétaire de Chew Crew qui, à l’époque, était étudiant à l’UGA et étudiait l’architecture paysagère, a été inspiré pour créer son propre entreprise de pâturage de chèvres. Les chèvres sont devenues les créatures à quatre pattes les plus populaires sur le campus, a-t-il déclaré.

« Ce qui était amusant et moins attendu, c’était les projets parallèles et une vie propre développée autour du Chew Crew », a déclaré Kirsche. « Nous avions des étudiants en art qui faisaient de la photographie en accéléré, documentant les changements au fil du temps. À un moment donné, nous avions un étudiant habillé en chèvre qui jouait des chansons de chèvre à la guitare et d’autres étudiants servaient du fromage de chèvre et de la glace au chèvre.

Richardson, qui a déménagé son entreprise à Nashville après avoir obtenu son diplôme, préfère désormais les moutons aux chèvres. Les moutons sont plus axés sur le troupeau et ne sont pas enclins à grimper et à explorer autant que les chèvres.

« Je ne posséderai jamais une autre chèvre », a-t-il admis. « Ils ressemblent aux petits Houdinis. C’est comme essayer de clôturer l’eau.

Mais les moutons ne constituent pas une solution miracle pour toutes les villes et leurs terres, selon O’Conner. « Nous voulons éduquer le public sur les raisons pour lesquelles nous choisissons de paître là où nous paissons », a-t-elle déclaré.

Tous les sites urbains ne sont pas idéaux. Chandler possède Moutons et chèvres de la ville à Colbert, en Géorgie, à environ 20 kilomètres au nord-est du campus de l’UGA à Athènes, où ses moutons paissent principalement dans des propriétés résidentielles et des projets communautaires tels que la réserve naturelle de Clyde Shepherd à North Decatur, juste à l’extérieur d’Atlanta.

En 2015, certains de ses moutons ont été attaqués et tués par des chiens qui ont traversé la clôture électrique alors qu’ils se trouvaient dans un parc public. Ce genre d’incidents est rare, selon Chandler.

Les moutons doivent être déplacés régulièrement car ils se lassent des mêmes plantes et le déplacement réduit les risques d’attaque de prédateurs, a déclaré Chandler.

Des centaines de moutons peuvent avoir un impact sur l’environnement en répandant leurs graines. La ville de Santa Barbara effectue des études environnementales avant d’introduire des brouteurs, car cela peut également affecter les habitats et les nids des oiseaux.

« Lancer environ 500 moutons dans une zone a un impact beaucoup plus important sur la terre et les sols que n’auraient nos herbivores indigènes », a déclaré O’Conner.

Le long de la digue de la rivière Cumberland, le côté de la voie verte où le parc utilise des tondeuses ressemble à un terrain de golf. De l’autre côté où grignotent les brebis Chew Crew, un écosystème prospère.

« Il y a des lapins, des papillons, des marmottes, des tortues, des oiseaux nicheurs », a déclaré Richardson. « La liste est longue. C’est beaucoup plus diversifié. Même si nous avons supprimé une partie de la végétation, il existe toujours un habitat qui peut accueillir la faune. »

Richardson surveille quotidiennement son troupeau, mais il reçoit aussi souvent des photos et des vidéos que les gens prennent des moutons parce que son téléphone est inscrit sur la clôture électrique.

« Si le mouton peut être un catalyseur pour se reconnecter à la nature juste pendant une fraction de seconde ou stimuler l’imagination d’un enfant pour descendre à la rivière et attraper une écrevisse, je pense que davantage de cela est une bonne chose », a déclaré Richardson.