Les villes américaines où les manifestations de Black Lives Matter ont éclaté ont connu une forte hausse du taux global de meurtres – tandis que les meurtres commis par la police ont plongé, selon une étude.

Travis Campbell, un candidat au doctorat en économie d’Amhurst à l’Université du Massachusetts, a étudié les effets du mouvement BLM sur l’utilisation de la force par la police, rapportés pour la première fois par Vox.

Un article universitaire révèle que les manifestations du BLM qui balaient les villes des États-Unis ont réduit les homicides commis par la police dans ces endroits. Crédits: Getty

Ses conclusions prouvent que les manifestations du BLM dans des villes spécifiques ont joué un rôle clé dans la réduction des homicides de la police de 15 à 20% par rapport à d’autres endroits où de telles manifestations contre l’injustice raciale n’ont pas eu lieu.

Campbell estime qu’il y a eu environ 300 meurtres de moins par la police dans le pays entre 2014 et 2019 en conséquence directe des troubles civils du BLM.

Mais le chercheur est également parvenu à une autre conclusion étonnante: dans les villes où l’activisme BLM progressait, il y a eu une augmentation de 10% du nombre total de meurtres – suggérant qu’environ 1000 à 6000 meurtres supplémentaires se sont produits aux États-Unis.

Le journal a omis des effets spécifiques provoqués par le tsunami de manifestations de l’été dernier à la suite de la mort de George Floyd aux mains des flics à Minneapolis, selon Vox.

Les villes avec des manifestations contre le BLM ont connu une baisse de 15 à 20% d’homicides par la police en moins, mais une augmentation de 10% de l’ensemble des homicides, selon un article publié par un chercheur. Crédit: AFP

La carte des États-Unis montre les homicides de la police désignés en rouge, contrastant avec les manifestations du BLM ombrées en bleu Crédit: Travis Campbell / SSRN

Campbell a mis en garde contre toute conclusion définitive sur les tendances à la baisse et à la hausse des données sur les homicides liés au BLM, dans une interview avec DailyMail.com.

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans les nombres et pour cela les raisons des nombres sont complexes.

« Je sais que c’est vraiment tentant de vouloir comparer un décompte d’homicides à un dénombrement de recours à la force, mais je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne chose à faire », a déclaré Campbell.

«Il y a des implications différentes lorsque la police tue des gens et lorsque les civils tuent des gens», a-t-il poursuivi.

« Il existe des preuves d’effets de contagion vraiment importants sur les meurtres de la police, en particulier les impacts sur la santé mentale des Noirs et sur la criminalité – il existe des preuves que les homicides de la police ont un impact sur les homicides de civils. »

Une autre raison possible pour laquelle la tendance des manifestations du BLM affecte si positivement les assassinats de la police est que les marches et les efforts de sensibilisation conduisent à « moins d’efforts de la police et moins de maintien de l’ordre proactif », ce qui pourrait expliquer à la fois la diminution des meurtres par la police et l’augmentation globale. dans les meurtres.

Également critique pour les effets des manifestations du BLM sur les pratiques policières, Campbell affirme que les départements maintiennent les agents à une barre plus haute et adoptent des caméras corporelles et des efforts de sensibilisation pour mettre davantage l’accent sur la police communautaire.

De plus, les marches et les efforts engendrés par BLM ont inspiré certains départements à tenter sérieusement de freiner l’utilisation de la force meurtrière lors de rencontres avec le public.