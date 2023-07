Les villes portuaires du sud de l’Ukraine visées par des attaques de missiles et de drones russes

La Russie a frappé mardi le port ukrainien d’Odessa avec des missiles et des drones, un jour après s’être retirée d’un accord soutenu par les Nations Unies pour permettre à Kiev d’exporter du grain, et des responsables ukrainiens ont déclaré que Moscou tentait de reprendre l’offensive dans l’est.

Les attaques russes contre les ports ukrainiens ont fait suite à l’engagement de Moscou de riposter aux explosions sur le pont routier russe vers la péninsule occupée de Crimée, qui a été assommé lundi par ce que Moscou a qualifié de frappes de drones maritimes ukrainiens.

Peu de temps après que le pont a été touché lundi, Moscou s’est retirée de l’accord d’un an sur l’exportation de céréales négocié par l’ONU, une décision qui, selon les Nations Unies, risquait de créer la faim dans le monde.

Les attaques nocturnes de la Russie contre les ports ukrainiens sont « une preuve supplémentaire que le pays-terroriste veut mettre en danger la vie de 400 millions de personnes dans divers pays qui dépendent des exportations alimentaires ukrainiennes », a déclaré Andriy Yermak, chef du personnel présidentiel ukrainien, sur Telegram.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que six missiles Kalibr et 31 drones sur 36 avaient été abattus, principalement au-dessus des régions côtières d’Odessa et de Mykolaïv dans le sud.

Le commandement militaire opérationnel du sud de l’Ukraine a déclaré que la chute de débris et les ondes de choc avaient endommagé plusieurs maisons et des infrastructures portuaires non précisées à Odessa, avec un homme âgé blessé à son domicile. Les autorités locales de Mykolaïv, un autre port, y ont décrit un grave incendie.

Moscou, pour sa part, a déclaré avoir déjoué une frappe de drone ukrainien sur la Crimée, sans dégâts majeurs au sol. Il a indiqué qu’une seule voie de circulation routière avait rouvert sur le pont de Crimée.

Passage de la mer Noire risqué sans accord

L’Ukraine a lancé une contre-offensive le mois dernier et a repris certains villages dans le sud et le territoire autour de la ville en ruine de Bakhmut à l’est, mais n’a pas encore tenté une percée majeure à travers les lignes russes fortement défendues.

Les commandants ukrainiens ont déclaré que les forces russes tentaient maintenant de reprendre l’offensive au nord de Bakhmut dans la région ukrainienne de Kharkiv, le long d’une bande de la ligne de front dans un territoire repris par l’Ukraine l’année dernière.

Le vraquier TQ Samsun transite par le détroit du Bosphore aux petites heures du matin de mardi à Istanbul. Le TQ Samsun, transportant du maïs et de l’huile végétale, est le dernier navire céréalier à quitter l’Ukraine dans le cadre de l’initiative céréalière de la mer Noire. (Chris McGrath/Getty Images)

L’accord d’exportation de céréales de la mer Noire négocié il y a un an par la Turquie et les Nations Unies a été l’un des seuls succès diplomatiques de la guerre, levant de facto le blocus russe des ports ukrainiens et évitant une urgence alimentaire mondiale.

L’Ukraine et la Russie sont toutes deux parmi les plus grands exportateurs mondiaux de céréales et d’autres denrées alimentaires. Si le grain ukrainien est à nouveau bloqué sur le marché, les prix pourraient monter en flèche dans le monde entier, touchant plus durement les pays les plus pauvres.

La Russie dit qu’elle pourrait revenir à l’accord sur les céréales, mais seulement si ses demandes sont satisfaites pour que les règles soient assouplies pour ses propres exportations de nourriture et d’engrais. Les pays occidentaux appellent cela une tentative d’utiliser l’effet de levier sur l’approvisionnement alimentaire pour forcer un affaiblissement des sanctions financières, qui prévoient déjà des exceptions pour permettre à la Russie de vendre de la nourriture.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi que les sponsors de l’accord, la Turquie et l’ONU, pourraient encore aider l’Ukraine à maintenir un corridor maritime sûr et à inspecter les navires.

REGARDER | La Turquie pourrait être la clé de la reprise de l’initiative céréalière : La Russie met fin à l’accord sur les céréales avec l’Ukraine qui a aidé à prévenir la pénurie alimentaire mondiale La Russie dit qu’elle laissera expirer un accord de guerre qui permet à l’Ukraine d’exporter des céréales via la mer Noire. L’ONU affirme que l’arrangement a aidé à maintenir les prix des denrées alimentaires bas et à nourrir les pays les plus pauvres du monde.

Mais le Kremlin a averti mardi que les tentatives d’expédier des céréales depuis les ports de la mer Noire sans garanties de sécurité de la part de la Russie comporteraient des risques.

« Nous parlons d’une zone proche d’une zone de guerre… Sans les garanties de sécurité appropriées, certains risques y surgissent. Donc si quelque chose est officialisé sans la Russie, ces risques doivent être pris en compte », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Toute tentative de réouverture des expéditions de céréales ukrainiennes sans la participation de la Russie dépendrait probablement de l’acceptation par les compagnies d’assurance de fournir une couverture. Des sources de l’industrie ont déclaré à Reuters qu’elles envisageaient les implications.

Contre-offensive lente

La contre-offensive de l’Ukraine a fait des gains limités près de Bakhmut et le long de deux axes majeurs dans le sud, mais sa nouvelle force d’assaut équipée de milliards de dollars de nouvelles armes et munitions occidentales n’a pas encore affronté la principale ligne défensive russe.

Kiev dit qu’elle progresse délibérément lentement pour éviter que de lourdes pertes ne traversent des lignes défensives fortifiées parsemées de mines terrestres, et se concentre pour l’instant sur la dégradation de la logistique et du commandement de la Russie. Ces derniers jours, les commandants ukrainiens ont également déclaré qu’ils repoussent une tentative de Moscou de monter sa propre offensive dans le nord-est.

« Pendant deux jours consécutifs, l’ennemi a été activement à l’offensive dans le secteur de Kupiansk dans la région de Kharkiv », a écrit la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar sur Telegram.

« Nous défendons. De violents combats se déroulent et les positions des deux camps changent de manière dynamique plusieurs fois par jour. »

Lundi, des travailleurs transportent des chaises et des bureaux hors des salles de classe après une attaque à la roquette nocturne qui a frappé une école à Kostyantynivka, dans la région ukrainienne de Donetsk. (Paula Bronstein/Getty Images)

Serhiy Cherevatyi, porte-parole du groupement des forces orientales de l’Ukraine, a déclaré que l’armée russe avait amassé plus de 100 000 soldats et plus de 900 chars dans la région.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les informations sur le champ de bataille dans la région.