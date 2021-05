WASHINGTON – Les maires sont habitués à jongler entre les priorités et les revenus limités de la ville: modernisation du parc ou augmentation de salaire du personnel? Pavage de rue ou nouveau centre communautaire tant attendu?

Le resserrement s’est resserré lors d’une pandémie mondiale.

Mais une infusion de 350 milliards de dollars de fonds de sauvetage fédéraux contre le COVID-19 à destination des gouvernements locaux et des États cette semaine pose un nouveau dilemme – et bienvenu -: comment dépenser une manne financière.

Deux mois après que le président Joe Biden a signé son plan de sauvetage américain, le département du Trésor a mis à disposition lundi un montant historique d’aide directe à des milliers de gouvernements de villes et de comtés. Les gouvernements locaux devraient recevoir collectivement plus de 110 milliards de dollars sur deux ans en plus de 125 milliards de dollars pour la réouverture des écoles publiques. Un autre 195,3 milliards de dollars ira aux États.

« Pour la plupart, les budgets des villes sont de toute façon en mode survie. Il n’y a pas beaucoup d’argent », a déclaré à Louisville, dans le Kentucky, le maire Greg Fischer, dont la ville a perdu environ 5 à 10% pendant la pandémie. « Donc, ces fonds nous ramènent en quelque sorte là où nous étions, ce qui n’était pas aussi bien que nous devrions l’être. Mais c’est bien mieux que de simplement survivre. »

Suite:Les États et les villes recevront cette semaine une aide de 350 milliards de dollars grâce au stimulus COVID adopté en mars

Il y a un an, les recettes fiscales ont plongé dans les villes alors que les entreprises fermaient pendant les verrouillages ordonnés par l’État au début de la pandémie. De nombreuses villes réduisent les effectifs et les programmes du gouvernement. L’aide est conçue pour reconstituer les gouvernements avec les revenus qu’ils ont perdus, permettant aux maires d’embaucher des flics et des pompiers ou de lancer des projets d’immobilisations qui ont été interrompus.

Même si les scénarios de revenus apocalyptiques initialement prévus ne se sont pas concrétisés, le secteur public a perdu 1,3 million d’emplois depuis le début de la pandémie, selon le département du Trésor.

Pourtant, les situations fiscales varient dans les villes du pays. Certains maires disent que des difficultés persistent, avec un chômage toujours en dessous de la barre de l’an dernier et des revenus qui ont du mal à rattraper leur retard. Pour d’autres, l’urgence est largement passée.

«Nous venons de recevoir le plus gros chèque de taxe de vente de l’histoire de la ville la semaine dernière», a déclaré le maire d’Oklahoma City, David Holt, dont la ville a vu les prélèvements fiscaux chuter de 5% pendant la pandémie. Holt faisait partie des plus de 30 maires républicains qui ont publiquement fait pression pour les fonds de secours COVID, malgré la résistance du GOP à Washington. Aujourd’hui, la taxe de vente à Oklahoma City est 38% plus élevée qu’au printemps dernier.

Suite:« Le besoin est réel »: les maires du GOP adoptent le plan de secours COVID-19 de Biden alors même que les législateurs républicains le font

« Je vous l’aurais dit il y a deux mois, nous allons dépenser de l’argent pour restaurer nos budgets de police et d’incendie. Mais nous n’avons pas nécessairement ce besoin maintenant. Il a juste fallu trop de temps pour que tout se produise », at-il mentionné. « Je ne peux pas revenir en arrière maintenant et occuper un poste de police en juin 2020. »

Pourtant, il a dit qu’Oklahoma City aura une « conversation méthodique et réfléchie » sur la façon de s’assurer que les fonds ont un héritage durable. « Nous allons en faire bon usage. Peut-être que maintenant, c’est plus de récupération et moins de sauvetage. »

L’argent par an dans les travaux

La plupart des villes n’ont pas finalisé la façon dont elles dépenseront ses fonds, et plusieurs prévoient d’impliquer le public avant de prendre une décision.

L’argent fait suite à un effort de lobbying d’un an à Washington par la Conférence des maires des États-Unis après le déclenchement de la pandémie. La loi fédérale CARES, signée par l’ancien président Donald Trump l’année dernière, n’a offert un soulagement qu’aux 38 villes de 500 000 habitants ou plus en plus des États.

Les fonds de CARES étaient également limités aux dépenses «directement liées» au COVID-19, sans remplacer les revenus perdus. Les démocrates ont fait pression pour une aide directe à l’État et aux villes dans les plans de secours ultérieurs, mais le Sénat contrôlé par les républicains s’y est opposé.

Les villes recevront une aide de l’American Rescue Plan en deux tranches – une cette année, la seconde en 12 mois. Les paiements sont attendus dans les jours suivant l’approbation de la demande de la ville par le département du Trésor. Les montants en dollars ont été déterminés en fonction de la population et de la pauvreté dans chaque communauté. L’argent doit être dépensé d’ici la fin de 2024.

Suite:Les États et les villes ont-ils « besoin » de 350 milliards de dollars d’aide directe contre le COVID-19 de Biden? Cela dépend où vous demandez

À Nashville, qui dépend fortement des touristes attirés par les bars honky-tonk et la vie nocturne du centre-ville, les taxes hôtelières destinées à rembourser la dette du centre de congrès de la ville ont chuté des deux tiers pendant la pandémie. La taxe de vente a baissé d’environ 40%. La ville a évité les coupes grâce en grande partie à une augmentation de la taxe foncière.

« Il est très bien accueilli », a déclaré le maire de Nashville, John Cooper, qui a qualifié l’aide de « l’argent Biden » – 260 millions de dollars qui iront à Nashville sur deux ans. Cooper, un démocrate, a déclaré qu’il n’y aurait aucun problème à trouver des utilisations dans une « ville en pleine croissance avec beaucoup de défis ».

Il a proposé 20 millions de dollars du programme de secours pour stimuler deux fonds de logement abordable alors que les prix des logements montent en flèche à Nashville, même au milieu de la pandémie. Les autres priorités comprennent: le renforcement des efforts continus de santé publique de la ville, la réparation des flottes de véhicules d’urgence, l’atténuation des inondations et le financement des initiatives pour les sans-abri, la santé mentale et les petites entreprises. Contrairement à la loi CARES, les systèmes scolaires publics sont financés séparément dans le plan de sauvetage.

« Ce qui est bien pour nous, c’est que nous pouvons regarder l’argent Biden et ne pas avoir à nous soucier d’abord de l’éducation. Ils ont leur propre chemin vers un financement important », a déclaré Cooper.

Suite:De l’argent pour les collèges, les bibliothèques et les clubs: 10 choses que vous ne savez peut-être pas se trouvent dans le paquet de secours COVID-19 de Biden

Certains maires recherchent une plus grande flexibilité des dépenses

Le Département du Trésor a fourni des directives strictes pour les fonds. Les utilisations admissibles comprennent: les dépenses de santé publique telles que les efforts d’atténuation des coronavirus et les dépenses médicales; s’attaquer aux impacts économiques négatifs, y compris une réduction des travailleurs du secteur public ou des petites entreprises touchés par la pandémie; remplacer les recettes fiscales perdues; lutter contre la pauvreté et offrir un salaire supplémentaire aux travailleurs essentiels.

Les gouvernements locaux et des États sont également autorisés à utiliser l’argent pour investir dans l’eau et les égouts ou dans les infrastructures à large bande. Les villes n’ont pas le droit d’utiliser des fonds pour compenser les réductions d’impôts effectuées après le 3 mars, contribuer aux fonds de pension ou augmenter les réserves.

Plus de 250 maires ont participé à un appel Zoom cette semaine organisé par la Conférence américaine des maires, dirigée par Fischer, le président du groupe, pour discuter de la façon dont ils peuvent dépenser l’argent.

« Nous avons demandé à tout le monde lors de l’appel: » Avez-vous tous retrouvé votre numéro pré-COVID sur les employés? » Et personne n’a dit qu’ils l’avaient fait », a déclaré à Dayton, dans l’Ohio, le maire Nan Whaley, vice-président de la conférence des maires, dont la ville a vu les prélèvements fiscaux baisser entre 8% et 10% pendant la pandémie. Whaley, qui espère utiliser des fonds pour payer les nouvelles classes de policiers et de pompiers qui ont été reportées l’année dernière, a déclaré que les fonds de secours pouvaient être «transformationnels» pour les villes.

Pourtant, les maires de l’appel – tout en étant heureux de recevoir l’argent – ont également exprimé des inquiétudes quant aux limites.

Les villes peuvent utiliser des fonds pour apporter des secours ciblés aux communautés des secteurs de recensement à faible revenu touchés de manière disproportionnée par la pandémie, mais principalement par le biais d’initiatives en matière de santé et de logement. Whaley a déclaré que les maires aimeraient également pouvoir utiliser les fonds pour de nouveaux centres communautaires, centres de santé ou marchés pour répondre aux déserts alimentaires dans ces zones.

« Pour nous, il est vraiment essentiel dans ces secteurs de recensement qualifiés que nous élargissions au-delà du simple logement », a déclaré Whaley. « Cela ne va pas le couper pour un changement vraiment transformationnel pour ces gens qui ont vraiment été si économiquement impactés par Covid. Et je pense que le Trésor le sait. »

Suite:Les républicains tracent une « ligne rouge » dans les négociations avec Joe Biden sur le paquet d’infrastructure

Le département du Trésor a ouvert une fenêtre de 60 jours pour recueillir les commentaires des maires et des gouverneurs sur les fonds.

Bryan Barnett, maire républicain de Rochester Hills, dans le Michigan, une banlieue de Detroit, a déclaré qu’il espérait utiliser une partie des 6,2 millions de dollars que sa ville recevra pour l’infrastructure routière. Mais les routes, les ponts et autres infrastructures générales ne font pas partie des utilisations acceptables à moins d’être approuvés par le remplacement des revenus perdus. Biden demande l’approbation d’un plan d’emplois de 2,3 billions de dollars comprenant plus de 600 milliards de dollars sur les infrastructures de transport.

« Je ne sais pas si c’est parce qu’ils ne veulent pas qu’il interfère avec le projet de loi d’infrastructure du président qu’il demande maintenant, mais pour nous, cela répondrait vraiment à un besoin plus important », a déclaré Barnett. « Nous n’allons pas rembourser les primes. Nous n’avons pas vraiment de problèmes de haut débit ici. »

‘Prêt à frapper le sol en cours d’exécution’

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré avoir inclus l’argent pour les États et les villes dans le plan de sauvetage en raison d’une leçon tirée de l’ère Obama, lorsqu’ils estiment que le manque d’argent pour les gouvernements locaux dans le plan de relance de 2009 a ralenti la reprise économique après la Grande Récession.

«Personnellement, nous sommes prêts à nous lancer», a déclaré Wade Kapszukiewicz, maire de Toledo, Ohio, qui recevra 181 millions de dollars sur deux ans. Toledo a plongé dans les réserves l’année dernière après que l’impôt sur le revenu ait chuté de 8%.

Kapszukiewicz, un démocrate, prévoit de déposer une ordonnance cet été pour s’approprier de 40 à 50 millions de dollars sur les 90 millions de dollars que Toledo obtiendra la première année. Il a identifié six grandes catégories vers lesquelles l’argent pourrait aller: la stabilisation du budget, le bien-être des employés de la ville, la sécurité publique, le logement, les quartiers et le développement économique.

Mais comme l’argent n’est pas récurrent, il a déclaré que Toledo utilisera probablement cet argent pour financer des coûts d’investissement ponctuels plutôt que pour ajouter de nouveaux employés. Cela signifie des travaux d’égout, de nouvelles voitures de police ou une technologie de détection de tir, a-t-il dit, plutôt que de nouveaux policiers.

«J’adorerais pouvoir embaucher 100 policiers supplémentaires dans la ville de Tolède», a déclaré Kapszukiewicz. « Mais qui voudrait cet emploi? Qui voudrait être embauché sur une subvention temporaire essentiellement quand l’argent pour ces 100 postes s’épuiserait dans deux ans et demi? »

Miami, qui compte environ 450 000 habitants, a raté de peu le seuil pour recevoir des fonds directs de secours en vertu de la loi CARES. Il est maintenant prêt à recevoir 138 millions de dollars sur deux ans. L’année dernière, la ville prévoyait un déficit de 25 millions de dollars, mais ne s’est retrouvée avec un déficit que de 2 millions de dollars. La Floride avait des directives Covid plus laxistes que la plupart du pays, ce qui a permis à plus d’entreprises de rester ouvertes.

Malgré une situation budgétaire qui n’était pas aussi mauvaise qu’on le craignait, le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré que l’argent était nécessaire, affirmant que cela aiderait à stimuler l’économie et à aider les citoyens dans le besoin.

«Nous allons le donner aux travailleurs essentiels qui ont travaillé dur tout au long de la pandémie pour assurer la sécurité de nos citoyens», a-t-il déclaré. «Nous voulons consolider notre budget dans la mesure où il en a besoin et ensuite, bien sûr, presque tout cela, nous allons le rendre au peuple.

« Franchement, c’est leur argent. »

Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.