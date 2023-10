Les villes où le nombre de fumeurs a explosé sont révélées : la vôtre est-elle sur la liste ?

CHORLEY, dans le Lancashire, a connu la plus forte augmentation du nombre de fumeurs en Grande-Bretagne au cours des cinq dernières années, selon une étude.

L’analyse des chiffres du gouvernement montre une baisse de 6 % du nombre d’amateurs de cigarettes à travers le pays depuis 2018.

Chorley, Lancs, a connu une augmentation de 125 pour cent du tabagisme Crédit : Alamy

Mais Chorley a connu une augmentation de 125 pour cent, passant de huit pour cent des adultes à 18 pour cent maintenant, selon une étude réalisée par le détaillant de vape en ligne Go Smoke Free.

Dans tout le pays, 13 pour cent des adultes fument, soit six millions de personnes, contre près de 50 pour cent dans les années 1970.

Avec une population d’environ 42 000 habitants, dont 37 000 adultes, cela représente 2 960 fumeurs en 2018.

Cependant, les chiffres de l’année dernière révèlent que désormais 18 % des adultes de la ville fument, soit une augmentation de 10 %… ce qui porte le nombre de fumeurs à 6 660.

Colin Hopper, 39 ans, de Chorley, a déclaré qu’il avait arrêté de fumer il y a 10 ans – et qu’il évitait désormais de fumer « comme la peste ».

Le livreur a déclaré : « J’ai commencé à fumer à la fin de mon adolescence, mais j’ai arrêté il y a 10 ans – et maintenant je déteste absolument l’odeur.

« Si je marche derrière quelqu’un qui fume, je dois traverser la route. Je l’évite comme la peste. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait remarqué plus de fumeurs dans les environs, il a répondu : « Je vois certainement plus de personnes assises à l’extérieur des pubs et fumant des bouffées – auparavant, il y avait deux ou trois personnes, mais j’ai remarqué que les groupes sont de plus en plus grands. »

Parmi les visages célèbres de Chorley, citons l’icône du rugby Bill Beaumont et la star de The League of Gentleman, Steve Pemberton.

Dix principales augmentations :

1 Chorley, 125 pour cent

2 Clitheroe, Lancs, 114 pour cent

3 Brentwood, Essex, 107 pour cent

4 Wantage, Oxford, 88 pour cent

5 Douvres, Kent, 79 pour cent

6 Warwick, 63 pour cent

7 Gravesend, Kent, 59 pour cent

8 Hastings, East Sussex, 52 pour cent

9 Oxford, 46 pour cent

10 Gloucester, 44 pour cent