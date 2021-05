Dans une étude publiée mercredi dans la revue Cell, des chercheurs du monde entier ont présenté un atlas mondial de 4 728 échantillons métagénomiques provenant de systèmes de transport en commun dans 60 villes.

L’étude contient des données recueillies par plus de 900 scientifiques et volontaires sur six continents, de Londres à Sydney et de Santiago à Tokyo.

Selon la recherche, les villes ont « signatures taxonomiques microbiennes distinctes » et que les profils de résistance aux antimicrobiens (RAM) variaient considérablement en type et en densité. L’étude suggère que les empreintes microbiennes de chaque ville « étaient motivés par des différences climatiques et géographiques ».

Après avoir collecté des échantillons dans les systèmes de transport en commun – y compris les métros et les bus – les chercheurs du laboratoire ont découvert que 10 928 virus et 1 302 bactéries séquencés étaient inconnus de la science. La source et la fonction de bon nombre des microbes trouvés restent un mystère, révélant à quel point l’apprentissage et le catalogage des écosystèmes urbains sont nécessaires.

L’atlas, accessible à tous, peut avoir d’autres applications en médecine légale et en santé publique, aidant les chercheurs à repérer les agents pathogènes émergents à un stade précoce.

Les auteurs notent que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité d’une large surveillance microbienne, ajoutant que de tels outils pourraient donner aux responsables de la santé publique la capacité « évaluer les risques, cartographier les épidémies et caractériser génétiquement les espèces problématiques ».

Un auteur a ajouté que l’étude ne révèle rien dont les gens devraient s’inquiéter. « Les gens sont en contact permanent avec ceux-ci… Nous ne voulons pas que les gens aient peur de ces microbes, car ils ne font qu’une partie de l’écosystème dans lequel nous vivons en tant qu’humains » David Danko, l’un des auteurs de l’article et directeur de la bioinformatique pour MetaSUB, a déclaré au New York Times.

