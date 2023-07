Les villes ont depuis longtemps fait des plans pour la chaleur extrême. Sont-ils suffisants dans un monde qui se réchauffe ?

CHICAGO (AP) – Les catastrophes naturelles peuvent être dramatiques – ouragans violents, tornades renversantes – mais la chaleur est plus mortelle.

Chicago l’a appris à ses dépens en 1995.

En juillet, une vague de chaleur d’une semaine qui a atteint 106 degrés Fahrenheit (41 degrés Celsius) a tué plus de 700 personnes. La plupart des décès sont survenus dans des quartiers pauvres et majoritairement noirs, où de nombreuses personnes âgées ou isolées ont souffert sans ventilation ni climatisation adéquates. Les pannes de courant d’un réseau débordé ont aggravé la situation.

Initialement lente à réagir, Chicago a depuis élaboré des plans d’intervention d’urgence en cas de chaleur qui incluent une poussée massive pour alerter le public, puis connecter les plus vulnérables à l’aide dont ils pourraient avoir besoin. D’autres villes comme Los Angeles, Miami et Phoenix ont maintenant des «chefs de la chaleur» pour coordonner la planification et la réponse à la chaleur dangereuse. Partout dans le monde, des villes et des pays ont adopté des mesures similaires.

Mais les experts préviennent que ces mesures pourraient ne pas suffire dans un monde qui voit constamment des records de chaleur exploser et avec des inégalités persistantes quant aux personnes les plus vulnérables.

« Je ne connais pas une seule ville qui soit vraiment préparée au pire scénario que certains climatologues craignent », a déclaré Eric Klinenberg, professeur de sciences sociales à l’Université de New York, qui a écrit un livre sur la vague de chaleur de Chicago.

La préparation à la chaleur s’est généralement améliorée au fil des ans à mesure que les prévisions sont devenues plus précises et que les météorologues, les journalistes et les responsables gouvernementaux se sont concentrés sur la diffusion du danger à venir. Chicago, par exemple, a étendu son système de notification d’urgence par SMS et par e-mail et a identifié ses résidents les plus vulnérables à des fins de sensibilisation.

Mais ce qui fonctionne dans une ville peut ne pas être aussi efficace dans une autre. C’est parce que chacun a sa propre architecture, ses transports, sa disposition et ses inégalités, a déclaré Bharat Venkat, professeur agrégé à l’UCLA qui dirige le Heat Lab de l’université, visant à lutter contre ce qu’il appelle «l’inégalité thermique».

Venkat pense que les villes devraient lutter contre les inégalités en investissant dans les droits du travail, le développement durable et plus encore. Cela peut sembler cher – qui paie, par exemple, lorsqu’une ville essaie d’améliorer les conditions des travailleurs dans des camions de nourriture craquants ? – mais Venkat pense que ne rien faire coûtera finalement plus cher.

« Le statu quo est en fait très coûteux », a-t-il déclaré. « Nous ne faisons tout simplement pas le calcul. »

La France a lancé un système d’avertissement de surveillance de la chaleur après qu’une vague de chaleur prolongée en 2003 aurait causé 15 000 décès, dont beaucoup de personnes âgées dans des appartements et des maisons en ville sans climatisation. Le système comprend des annonces publiques incitant les gens à s’hydrater. Le mois dernier, l’Allemagne a lancé une nouvelle campagne contre les décès dus à la canicule qui, selon elle, s’inspire de l’expérience française.

En Inde, une puissante vague de chaleur en 2010 avec des températures supérieures à 118 degrés Fahrenheit (48 degrés Celsius) a entraîné la mort de plus de 1 300 personnes dans la ville d’Ahmedabad. Les responsables de la ville ont maintenant un plan d’action contre la chaleur pour améliorer la sensibilisation de la population locale et du personnel de santé. Autre initiative toute simple : Peindre les toits en blanc pour refléter le soleil de plomb.

Ladd Keith, professeur adjoint à l’Université de l’Arizona, a cité les alertes Code Red Extreme Heat de Baltimore comme exemple d’un système d’alerte bien conçu. Les alertes se déclenchent lorsque les prévisions prévoient un indice de chaleur de 105 degrés Fahrenheit ou plus, et mettent en mouvement des choses comme plus de services sociaux dans les communautés les plus vulnérables aux risques de chaleur.

Il a loué les agents de la chaleur dans des villes comme Los Angeles, Miami et Phoenix, mais a déclaré qu’il y avait « encore plus de 19 000 villes et villages sans eux ».

Inkyu Han, scientifique en santé environnementale à l’Université Temple de Philadelphie, a noté que les villes ont encore du mal à obtenir des aides telles que des centres de refroidissement et une climatisation subventionnée dans les quartiers les plus pauvres. Il a déclaré que davantage pouvait également être fait avec des solutions simples et durables telles que l’amélioration de la canopée des arbres.

« En particulier, les quartiers à faible revenu et les communautés de couleur de Philadelphie manquent souvent d’arbres de rue et d’espaces verts », a déclaré Han.

À Providence, Rhode Island, l’océan Atlantique modère généralement les températures, mais la région peut encore subir des vagues de chaleur. Kate Moretti, médecin urgentiste, a déclaré que les hôpitaux de la ville voient plus de patients lorsque la chaleur frappe – avec une augmentation des maladies qui peuvent ne pas être manifestement liées à la chaleur, comme les crises cardiaques, l’insuffisance rénale et les problèmes de santé mentale.

« Nous remarquons définitivement que cela met le système à rude épreuve », a déclaré Moretti. Les personnes âgées, les personnes qui travaillent à l’extérieur, les personnes handicapées et les sans-abri représentent une grande partie de ces admissions, a-t-elle déclaré.

Miami – considérée comme un point zéro pour la menace du changement climatique en raison de sa vulnérabilité à l’élévation du niveau de la mer, aux inondations, aux ouragans et à la chaleur extrême – a nommé son responsable de la chaleur il y a deux ans pour développer des stratégies visant à protéger les gens de la chaleur.

Robin Bachin, professeur agrégé d’engagement civique et communautaire à l’Université de Miami, a noté que le gouvernement fédéral a des lois pour protéger les personnes dans les climats froids contre la coupure de leur chauffage dans des conditions dangereuses, mais n’a pas quelque chose de similaire pour le refroidissement.

« Pour les personnes vivant dans des appartements non subventionnés par l’État, les propriétaires ne sont pas tenus de fournir la climatisation », a déclaré Bachin. « C’est extrêmement dangereux, en particulier pour notre population locale à faible revenu, sans parler des personnes sans logement ou des travailleurs de plein air. »

Klinenberg a déclaré que les États-Unis ont jusqu’à présent eu de la chance avec la durée de la plupart des vagues de chaleur, mais que les réseaux électriques vulnérables à une forte demande dans certaines régions, ainsi que des inégalités sociales persistantes, pourraient entraîner de graves problèmes dans les décennies à venir.

C’est en partie parce que les problèmes sociaux sous-jacents qui rendent les épisodes de chaleur si meurtriers ne font qu’empirer, a déclaré Klinenberg. Les décès de Chicago en 1995 ont été regroupés non seulement dans des quartiers pauvres et ségrégués, mais aussi spécifiquement dans ce qu’il appelle des quartiers «appauvris», des endroits où il est plus difficile pour les gens de se rassembler et où les liens sociaux se sont érodés. Les terrains vides, les restaurants abandonnés et les parcs mal entretenus signifient que les gens sont moins susceptibles de se surveiller les uns les autres.

Noboru Nakamura, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de Chicago, spécialisé dans les événements météorologiques extrêmes, a déclaré qu’il pensait que Chicago avait apporté de nombreux changements intelligents en mettant en œuvre des plans d’urgence en cas de chaleur, des contrôles de bien-être de routine et des centres de refroidissement.

Mais lui aussi a cité l’inégalité comme un défi difficile.

« Un problème systémique d’inégalité des ressources est quelque chose dont on ne peut pas vraiment se débarrasser du jour au lendemain. Et nous avons toujours le même problème que nous avions à l’époque aujourd’hui », a déclaré Nakamura. « Donc, cet aspect est toujours un gros, gros, gros, gros problème non résolu. »

Melina Walling et Isabella O’malley, Associated Press