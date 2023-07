Les villes nord-américaines en tête du classement mondial de la pollution

Avec des centaines d’incendies qui font rage, Toronto, New York et Washington DC ont l’air le plus malsain du monde

Toronto et New York occupaient les première et deuxième places sur une liste des zones urbaines les plus polluées au monde compilée par IQAir vendredi. Avec les incendies de forêt qui brûlent au Canada, un smog étouffant s’est propagé aux principales régions métropolitaines américaines.

Plus de 500 incendies ont brûlé dans plusieurs provinces canadiennes pendant près d’un mois, répandant une brume orange-brun dans l’est du Canada et dans le Midwest et le nord-est des États-Unis.

La forte concentration de particules dans la fumée a conduit les responsables de la santé publique à distribuer des masques et à demander aux gens de rester à l’intérieur. Vendredi, plus de 120 millions d’Américains – un tiers de la population – vivaient sous une sorte d’alerte à la qualité de l’air, a rapporté CNN.

Vendredi matin, Toronto avait la pire qualité de l’air de toutes les villes du monde, selon un indice en direct compilé par IQAir, une société suisse de filtres à air. Toronto a marqué 154 sur l’indice de l’entreprise, ce qui rend son air « mauvais pour la santé » pour que quiconque respire. New York et Washington DC ont suivi aux deuxième et troisième places avec des scores respectifs de 142 et 120.

En savoir plus Couvertures de fumée de feu de forêt dans l’est des États-Unis (VIDÉO)

IQAir considère qu’une qualité de l’air comprise entre 100 et 150 est « malsain pour les groupes sensibles. »

Montréal, Chicago et Détroit figurent également dans le top 10 de la liste d’IQAir, aux côtés de villes plus communément associées à la pollution de l’air, comme Pékin, Hanoï et Calcutta. Plus tôt cette semaine, Chicago et Détroit ont alterné entre la première et la deuxième place, jusqu’à ce que les vents dominants poussent une partie de la fumée vers l’est à partir de jeudi après-midi.

Les résidents de la province canadienne de l’Ontario et de la vallée de la rivière Ohio – qui comprend des régions de New York, de Pennsylvanie, de l’Ohio, de l’Indiana, du Kentucky, de la Virginie-Occidentale et du Tennessee – ont signalé une odeur de plastique brûlé dans l’air. Selon MétéoMédia, ce phénomène se produit lorsque la fumée persiste dans l’air depuis si longtemps que le rayonnement solaire commence à la décomposer pour libérer du benzène et du formaldéhyde toxiques.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a décrit la saison des incendies de forêt 2023 comme « sans précédent, » et le pire depuis le début des enregistrements. Alors que la saison des incendies de forêt culmine généralement à la mi-juillet, plus d’émissions ont déjà été libérées cette année que toute autre année jamais enregistrée, selon un rapport publié mardi par Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne.

Trudeau a imputé les incendies au changement climatique, tandis que ses détracteurs soutiennent que la mauvaise gestion des forêts et le refus des autorités de procéder à des brûlages contrôlés sont les véritables causes des incendies désastreux.