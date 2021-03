Une photo de Sarah Everard, une résidente de Londres de 33 ans qui a été enlevée et tuée, prétendument aux mains d’un agent de la police métropolitaine en congé, se trouve parmi les fleurs laissées au Clapham Common le 15 mars 2021, à Londres, Angleterre. | Ming Yeung / Getty Images

La mort d’Everard a déclenché une discussion plus large sur la façon dont les femmes peuvent se sentir en sécurité dans les villes.

L’histoire de Sarah Everard est une tragédie mais pas une surprise: une femme arrachée dans la rue, son corps découvert, et un officier de la police métropolitaine – une autorité dont on dit aux femmes que nous pouvons faire confiance pour nous protéger – soupçonné de son meurtre. Cela s’est produit malgré qu’Everard ait fait tout ce que les femmes sont censées faire dans la ville la nuit: rester dans des endroits bien éclairés, porter des vêtements clairs, appeler un ami. Il était logique que mon fil Twitter soit plein de femmes partageant des histoires de peur, de harcèlement et des précautions de sécurité quotidiennes qu’elles se sentent obligées de prendre pour simplement exister dans un espace public. N’importe lequel de nous pourrait être Everard à tout moment, et nous le savons tous.

Les appels sont venus rapidement à «Reclaim the Streets», une phrase évoquant une longue histoire d’activisme anti-violence des femmes, dans laquelle la police s’est montrée loin d’être des alliés fiables. Les marches Take Back the Night, qui datent des années 1870 et qui ont été popularisées dans les années 1970, ont protesté contre l’inaction de la police face aux menaces contre les femmes et, dans un exemple célèbre de Toronto, la police utilisant les femmes comme «appât» pour attraper un violeur en série. Les Slutwalks des années 2000 – qui appelaient les femmes à un accès sans entrave à la sécurité dans les rues, quels que soient les vêtements, l’heure de la journée ou le comportement – sont survenus après qu’un policier a conseillé aux femmes de «ne pas s’habiller comme une salope». Et, bien sûr, à Londres lundi, la police a arrêté plusieurs femmes lors d’une veillée pour Everard dans une démonstration particulièrement exaspérante compte tenu des accusations portées contre l’une des leurs.

Au milieu de la fureur actuelle et de cette longue histoire, une question continue de réclamer une réponse qui ne nous ramène pas à la police: comment rendre les villes plus sûres pour les femmes?

Nous devons peut-être soutenir et considérer dans quelle mesure les villes sont faites pour accueillir les femmes. Les hommes ont certainement dominé des domaines comme l’architecture, le design et l’urbanisme. Il y a aussi un énorme écart de données entre les sexes dans la conception. Cela se traduit par un monde urbain où tout, du programme de déneigement à la température des immeubles de bureaux, a été conçu avec la vie d’un homme typique et un corps masculin moyen à l’esprit. Les transports en commun sont mis en place pour desservir le navetteur de 9 à 5 qui se déplace en ligne droite de la maison au travail, sans être gêné par les enfants et les tâches de garde. La quantité de force qu’il subit en marchant dans une soufflerie a été calculée en utilisant ses normes corporelles. Il ne se retrouve pas coincé avec une poussette au sommet d’un escalier de métro raide ou à la recherche d’une salle de bain publique propre pour allaiter.

Les femmes ont dû adapter leur vie et leurs besoins corporels à une infrastructure urbaine qui ne correspond tout simplement pas, plutôt que l’inverse. Dans ce cadre, il n’est pas surprenant qu’en matière de sécurité des femmes, les villes s’attendent simplement à ce que les femmes changent de comportement. Quoi est Il est surprenant de constater à quel point peu de choses ont changé, même sur une période de 150 ans ou plus.

Pendant la révolution industrielle, la croissance explosive des villes représentait une menace pour les ordres «naturels» autour de la classe, de la race et du sexe, et les préoccupations concernant le maintien de la pureté morale des femmes urbaines étaient urgentes. Les conseils donnés semblent familiers à toute femme aujourd’hui: rester à la maison la nuit, avoir un chaperon masculin, voyager en groupe, s’habiller modestement, éviter certaines parties de la ville, déménager en banlieue, porter une alliance, ne pas s’engager dans des activités comme boire, aller dans des pubs ou se rencontrer pour des liaisons romantiques. Si nous ajoutons «portez votre téléphone portable» à la liste, c’est à peu près prêt pour le 21e siècle.

À la suite du meurtre d’Everard, les femmes tentent de renverser la vapeur sur ce conseil, nous rappelant que c’est en fait le comportement des hommes qui doit être contrôlé. Leur appel à un couvre-feu pour hommes est conçu pour enflammer cette conversation et nous forcer à affronter la réalité selon laquelle les femmes ne sont pas responsables de la violence des hommes. Au cours de la tuerie du Yorkshire Ripper dans les années 1970, les femmes ont également protesté contre les restrictions qu’elles étaient censées appliquer en demandant un couvre-feu pour les hommes. Plus généralement, les femmes se demandent depuis longtemps pourquoi leur sécurité a été une réflexion après coup dans l’urbanisme, avec des facteurs tels que la circulation, un aménagement paysager attrayant et une utilisation efficace de l’espace apparemment plus haut sur la liste des considérations.

En réponse à l’activisme des femmes, de nombreuses villes ont amélioré l’éclairage et les lignes de visibilité et ajouté des fonctionnalités telles que des boutons d’appel de sécurité dans les transports en commun et dans les parcs. Mais nous devons penser au-delà de l’éclairage. Les villes pourraient améliorer le service de transport en commun dans et hors des zones résidentielles en dehors des heures de travail. Ils pourraient utiliser un zonage à usage mixte afin que les zones de la ville ne soient pas laissées sans population pendant la moitié de la journée et de la nuit. Peut-être plus important encore, ils pourraient utiliser des outils comme les audits de sécurité pour recueillir des commentaires détaillés de la communauté sur l’expérience de la sécurité au niveau du quartier.

La violence à l’égard des femmes n’est cependant pas un problème de conception et ne sera pas résolue par une meilleure planification. C’est un problème social avec une longue histoire bien établie. Alors, quel rôle les villes peuvent-elles jouer pour engendrer les changements culturels et comportementaux – y compris chez les hommes – nécessaires pour lutter contre la violence et le harcèlement?

Les campagnes de sensibilisation du public contre le harcèlement sont une option. Des villes comme Stockholm ont interdit la publicité sexiste dans les espaces publics. Des gestes symboliques tels que nommer les rues et les places pour les femmes et inclure davantage de monuments aux femmes peuvent également, lentement, changer la mentalité selon laquelle l’espace public appartient aux hommes. Les villes peuvent adopter des normes d’équité entre les sexes pour s’assurer qu’une perspective de genre est intégrée à toutes les décisions de planification. Travailler pour améliorer la représentation des femmes dans les administrations et les services municipaux ainsi que la formation et le recyclage des travailleurs du secteur public sur les questions liées à l’équité entre les sexes sont des interventions importantes.

Fondamentalement, nous devons repenser à qui nous attribuons le rôle de surveillance de la sécurité. Le meurtre d’Everard est loin d’être le seul cas où des policiers ont été accusés de crimes violents contre des femmes, un problème qui touche particulièrement les femmes noires et autochtones. Les femmes ne se sentiront pas en sécurité tant que les personnes chargées de ce rôle continueront d’abuser de leur pouvoir.

Ces changements nous rapprochent d’une vision de la ville féministe. C’est une ville où tout le monde a accès à l’espace public sans crainte de violence ou de harcèlement. Ici, la sécurité, le confort et les réalités vécues de toutes les femmes doivent être également valorisés, y compris ceux des femmes trans, des femmes queer, des femmes handicapées, des femmes âgées, des femmes à faible revenu, des femmes noires et autochtones et des femmes de couleur. Notre indignation est enflammée par le préjudice causé à toute femme, indépendamment de sa race, de sa profession ou de son statut parental.

La ville féministe refuse de mettre plus de pouvoir entre les mains des hommes en développant les services de police, ce qui ne s’est pas avéré efficace pour prévenir ou poursuivre les préjudices contre les femmes. Il demande aux hommes d’oublier de proclamer leur propre innocence et de prendre des mesures actives vers l’équité dans leur maison et leur lieu de travail. Il comprend que le droit des femmes à un accès sûr et sans entrave aux villes est un élément fondamental d’une société égalitaire entre les sexes.

Leslie Kern est l’auteur de deux livres sur le genre et les villes, dont Ville féministe: revendiquer de l’espace dans un monde artificiel (Verso). Elle détient un doctorat en études des femmes et est professeure agrégée de géographie et d’environnement et directrice des études sur les femmes et le genre à l’Université Mount Allison, à Sackville, au Nouveau-Brunswick.