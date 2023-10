Les villes luttent contre le surtourisme : Venise, Amsterdam, Bali

« Ils viennent juste, prennent un joli selfie, les publient sur les réseaux sociaux, augmentent la popularité de cet endroit… et repartent », a-t-elle déclaré.

Mais les médias sociaux, les influenceurs en ligne, les films et les émissions de télévision le sont aussi, car ils attirent de nombreuses personnes vers les mêmes endroits, a déclaré Tatyana Tsukanova, chercheuse associée dans la même école à Lausanne, en Suisse.

La montée en puissance des compagnies aériennes à bas prix, des locations de logements à court terme et des bateaux de croisière fait partie du problème, a déclaré Lionel Saül, assistant de recherche et professeur invité à l’EHL Hospitality Business School.

Du surtourisme à l’absence de tourisme – et vice-versa.

Le bassin de voyageurs s’agrandit. Les Nations Unies estiment que la population mondiale atteindra 8,5 milliards d’habitants en 2030. Et 50 millions d’arrivées de touristes internationaux supplémentaires sont attendues chaque année – principalement en provenance d’Asie – d’ici 2030, selon l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU.

« Ils faisaient face à environ 1 million de touristes par an pour… 800 habitants », a-t-elle déclaré.

Des panneaux invitaient les visiteurs à rester « Calme s’il vous plaît ! » et une barrière routière a été installée à l’entrée de Hallstatt avant que la ville autrichienne ne construise une clôture à un point de vue populaire.

Mais une ville s’en va encore plus loin, dit Saul : Amsterdam.

D’autres villes et sites imposent un plafond aux visiteurs quotidiens (Machu Picchu au Pérou, l’Acropole à Athènes, Borobudur en Indonésie, plages en Sardaigne) et restreignent les grands navires de croisière (Venise, Bora Bora).

Graffiti sur un mur de la ville espagnole de Malaga. L’Espagne et la France ont attiré plus de visiteurs internationaux que tout autre pays en 2022.

Certaines villes s’en prennent au portefeuille des voyageurs, en imposant des amendes en cas de mauvais comportement. Venise inflige une amende aux voyageurs pour consommer des boissons ou de la nourriture au sol, nager dans les canaux et se promener en maillot de bain.

Les touristes qui s’assoient ou s’allongent sur les monuments, les ponts, les marches ou les allées de Venise peuvent être bannis de la zone et passibles d’amendes de 100 à 200 euros (105 à 210 dollars).

Dès l’année prochaine, la ville teste une nouvelle tactique : des frais de 5 $ pour les excursionnistes.

De nouvelles taxes touristiques devraient démarrer à Valence, en Espagne ; Manchester, Angleterre ; Thaïlande; et l’Islande, a déclaré Ivan Saprovfondateur de la société américaine de technologie du voyage Voyageur. Bali imposera également aux voyageurs 150 000 roupies (10 dollars) à partir de février 2024, selon des informations locales.

Mais les frais liés à la durabilité ne sont pas une pilule aussi difficile à avaler pour les voyageurs – à condition qu’ils soient divulgués, a déclaré Saprov à CNBC.

« Après avoir discuté avec nos clients, nous avons été agréablement surpris par les retours positifs », a-t-il déclaré. « Près de 40% d’entre eux sont d’accord et favorables, car les revenus générés peuvent être utilisés pour créer des installations et des services agréables pour les touristes et les locaux. »