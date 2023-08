Les villes les plus chères pour les expatriés en dehors des États-Unis

Pour ceux qui cherchent à quitter les États-Unis, poursuivre leur vie d’expatrié est souvent une option attrayante.

Cela est particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans des endroits chers, comme New York ou San Francisco, où le coût de la vie reste constamment élevé. En fait, New York continue d’être la ville la plus chère d’Amérique du Nord, se classant sixième au monde.

Déménager pour travailler à l’étranger, cependant, peut aussi coûter très cher, selon Classement Mercer du coût de la vie 2023qui classe 227 villes sur les cinq continents, en comparant le coût des biens et des services à chaque emplacement.

La ville la plus chère du monde pour les expatriés : Hong Kong, qui arrive en tête de liste pour la deuxième année consécutive.

Voici les 10 villes les plus chères pour les expatriés, en dehors des États-Unis :

Hong Kong Singapour Zurich, Suisse Genève, Suisse Bâle, Suisse Berne, Suisse Tel-Aviv, Israël Copenhague, Danemark Nassau, Bahamas Shangai

Quant aux États-Unis, les données révèlent que le coût de la vie a augmenté dans toutes les villes américaines analysées. Au classement mondial, New York décroche la sixième place, suivie de Los Angeles (11e), San Francisco (14e) et Honolulu (15e).

De plus, Detroit, Houston et Cleveland ont connu les plus fortes augmentations du coût de la vie parmi les villes américaines cette année.

Mais gardez à l’esprit que le coût de la vie n’est qu’un facteur à prendre en compte lorsque vous envisagez de déménager à l’étranger. Bien que Hong Kong soit la ville la plus chère de la liste, cela ne se traduit pas nécessairement par une meilleure qualité de vie. En fait, il se classe 78e dans cette catégorie.

D’autre part, certaines villes mondiales peuvent offrir aux expatriés un coût de la vie inférieur et, peut-être, une meilleure qualité de vie. Barcelone, en Espagne, par exemple, se classe au 75e rang pour le coût de la vie le plus élevé, mais au 47e pour la meilleure qualité de vie.

