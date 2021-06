Les villes les plus agréables au monde Auckland, Osaka, Adélaïde

L’indice d’habitabilité classe les villes sur la base de plus de 30 facteurs qualitatifs et quantitatifs dans cinq grandes catégories : stabilité, soins de santé, culture et environnement, éducation et infrastructures.

Les 10 villes les plus habitables au monde et leurs scores selon l’indice de qualité de vie mondial 2021 sont :

La capitale hawaïenne d’Honolulu a été la plus grande gagnante de l’indice, progressant de 46 places pour terminer 14e en raison de ses efforts pour contenir la propagation du coronavirus et le déploiement rapide du vaccin. Parmi les autres villes, Taipei a terminé 33e tandis que Singapour est arrivée 34e.

En moyenne régionale, l’Asie se classe bien en dessous de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale, selon l’EIU. Damas en Syrie est restée la ville la moins vivable du monde — la Syrie a marqué 10 ans de guerre civile cette année.

« L’Asie possède certaines des villes les plus habitables du monde, elle a aussi certaines des moins habitables », a déclaré Baptist. Alors que des villes d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Japon dominaient les 10 premières places, des endroits comme Dhaka, Bangladesh, Karachi, Pakistan et Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, languissaient près du bas et le font depuis un certain temps, a-t-il ajouté .

Baptist a déclaré que la liste est mise à jour deux fois par an.

Depuis la fin de la première période d’enquête cette année, certaines des principales villes d’Asie-Pacifique ont connu un pic de cas de Covid-19, notamment Melbourne et Tokyo. En revanche, les villes européennes et nord-américaines ont déployé agressivement leurs programmes de vaccination et sont en train de s’ouvrir.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’ont pas encore rouvert leurs frontières à la plupart des voyageurs – un facteur qui, selon Baptist, pourrait affecter le classement futur de leurs villes.

« Ce sera intéressant de voir là-bas, si les choses en Europe et aux États-Unis se sont davantage ouvertes, en particulier en termes de voyages internationaux. Mais (si) les choses en Australie et en Nouvelle-Zélande ne se sont toujours pas ouvertes, alors nous pourrions trouver le classement des Les villes australiennes et néo-zélandaises souffrent un peu », a déclaré Baptist, ajoutant qu’il s’attend à ce que les villes européennes montrent potentiellement une grande amélioration d’ici la prochaine période d’enquête.