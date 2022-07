Les villes les moins chères et les plus chères d’Europe à visiter cette année

Cela peut sembler paradoxal, mais un voyage en Europe peut être un moyen d’économiser sur les voyages cette année. Au milieu d’une ruée mondiale pour trouver des moyens d’économiser de l’argent en voyageant, les tarifs des hôtels ont chuté dans de nombreuses villes européennes. Les tarifs aériens moyens en provenance des États-Unis sont également en baisse, selon les spécialistes du voyage. Une autre aubaine pour les Américains ? Ce mois-ci, le dollar américain a atteint la parité avec l’euro pour la première fois en 20 ans. Pour mettre cela en perspective, un séjour de trois nuits dans un hôtel à Paris qui facture 250 euros la nuit coûterait environ 767 dollars aujourd’hui, contre 841 dollars en juillet 2019.

Vols moins chers

Le tarif aérien moyen le plus bas vers l’Europe a chuté de 15,1 % par rapport à l’année dernière, selon un étude d’une année sur l’autre par le site de réservation de voyages en ligne CheapAir.com. Sur la base d’un examen de plus de 24 millions de billets d’avion ce printemps, les vols vers l’Europe au départ de villes des États-Unis se sont élevés en moyenne à 908 dollars cette année, contre une moyenne de 1 070 dollars en 2021, selon l’étude. Les voyageurs cherchant à trouver les vols les moins chers pour l’Italie peuvent se rendre à Milan, où les tarifs aériens ont chuté de plus de 20 %, selon l’étude. Les vols vers Venise (-17%) et Rome (-14%) ont également diminué, a-t-il précisé.

Les vols vers les villes les plus visitées d’Europe, comme Londres (-10 %) et Paris (-9 %), ont également diminué, bien que dans une moindre mesure, tandis que les tarifs aériens vers Dublin (-0,02 %) sont restés largement inchangés, selon CheapAir.com. . Selon l’analyse, des baisses de prix se sont également produites sur les vols en provenance de presque toutes les grandes villes américaines. Une exception a été Boston, où les tarifs aériens ont augmenté de 1,8 % pour atteindre 685 $ par billet. Pourtant, cela fait de Boston la deuxième ville américaine la moins chère à partir de laquelle voler vers l’Europe. Seul New York est moins cher, avec des tarifs aériens moyens vers l’Europe cette année coûtant 636 $ par billet. La baisse des tarifs aériens vers l’Europe a semblé prendre les auteurs de l’étude au dépourvu. Ils se sont dits “agréablement surpris” par les résultats, qui ont montré plus de vols bon marché vers l’Europe qu’ils ne l’avaient prévu. Les voyageurs à la recherche de tarifs aériens bas vers l’Europe peuvent accéder aux “Calendrier des vols d’été en Europe 2022“, qui estime que les remises importantes redémarreront le 4 septembre.

Hôtels moins chers

De nombreux hôtels sont plus chers aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, en particulier dans des endroits comme les Hamptons à New York ; Maui, Hawaï; et Telluride, Colorado, selon le site de réservation Hotels.com. Mais ce n’est pas le cas dans certaines parties de l’Europe occidentale, a déclaré la société. “Les hôtels augmentent généralement leurs tarifs lorsque la demande est élevée pendant la saison estivale chargée des voyages”, a déclaré Melissa Dohmen, porte-parole de Hotels.com. “Mais cette année… la concurrence s’intensifie pour les chambres et les tarifs dans les principales destinations.” En avril, la société a mis en avant Madrid (135 $ par nuit) et Copenhague (210 $ par nuit) comme des lieux proposant des tarifs hôteliers attractifs pour les vacances d’août. L’agence de voyage Expedia a déclaré que les tarifs des hôtels dans de nombreuses villes européennes seront moins chers en août qu’avant la pandémie.

À l’exception de Nice, les villes d’Italie et de France sont absentes de cette liste. Les tarifs dans les deux pays ont augmenté de 25% cet été, selon Hotels.com, qui a désigné Saint-Tropez le long de la Côte d’Azur comme l’une des destinations d’escapade les plus chères de la saison en Europe.

Destinations moins chères

La sagesse conventionnelle veut que les voyages intérieurs soient plus économiques que les voyages internationaux. Mais cela n’a pas été le cas pendant deux années consécutives, selon le moteur de comparaison d’assurance voyage Squaremouth. À la mi-juillet, le coût moyen d’un voyage intérieur était d’environ 500 $ de plus qu’un voyage international, selon les données de l’entreprise. Mais cela ne vaut pas pour tous les spots. Parmi les destinations de voyage les plus populaires cette année, les voyageurs dépensent le plus pour se rendre en Grèce, suivis de l’Italie et de la France, selon la société.

Le coût moyen pour se rendre en Grèce cette année est d’environ 7 600 $, selon l’examen par Squaremouth de milliers de polices d’assurance voyage achetées de janvier à la mi-juin. Francesco Ricardo Iacomino | moment | Getty Images