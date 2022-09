Les villes frontalières « laissées pour compte » de la reprise pandémique, disent les dirigeants qui demandent la fin des restrictions

Un groupe de députés et de maires de villes frontalières appelle les gouvernements canadien et américain à lever les restrictions liées à la COVID-19 à la frontière.

Mardi, ils ont publié une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau et au président américain Joe Biden qui leur demande de supprimer les règles “inutiles” à la frontière, qui, selon eux, permettraient aux communautés frontalières de se remettre de la pandémie.

“Lorsque le COVID-19 était à son apogée et que les mesures frontalières étaient efficaces pour ralentir les taux de transmission, nous avons fait notre part pour assurer la sécurité des Canadiens et des Américains”, indique la lettre. “Maintenant, nous avons été laissés pour compte dans l’effort de relance car les deux pays ont largement retrouvé une vie quotidienne normale.”

La lettre indique que les restrictions actuelles ne sont “plus significatives ni utiles” du point de vue de la santé et nuisent aux communautés et aux entreprises frontalières.

La lettre a été signée par les maires de 15 communautés frontalières au Canada, dont Drew Dilkens de Windsor, en Ontario, plus sept maires des États-Unis et 16 députés.

Tous les députés sauf un — Brian Masse, député néo-démocrate de Windsor-Ouest — sont membres du Parti conservateur.

La lettre fait écho aux appels de longue date des maires, des députés ainsi que du monde des affaires pour assouplir les mesures aux frontières destinées à freiner la propagation du COVID-19.

Bien qu’il ne soit pas mentionné explicitement dans la lettre de mardi, l’outil de présélection ArriveCAN pour les voyageurs a fait l’objet d’une grande partie des critiques.

Le Canada exige que les voyageurs utilisent ArriveCAN pour déclarer leur statut vaccinal et leurs projets de voyage. Les exigences de vaccination contre la COVID-19 sont également en vigueur des deux côtés de la frontière.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a défendu ArriveCAN, affirmant que davantage de retards se produiraient aux postes frontaliers si ce n’était pas une exigence.

Alghabra a déclaré que l’application et l’obligation d’être vacciné pour traverser pour entrer au Canada rendent le processus plus efficace.

“Sans cela, le processus de vérification serait manuel et ce serait beaucoup plus compliqué et cela prendrait beaucoup plus de temps”, a-t-il déclaré lors d’une comparution à Windsor le mois dernier.