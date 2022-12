Les villes frontalières du Texas prévoient une fin froide et occupée du titre 42

EL PASO, Texas (AP) – Les villes frontalières du Texas se préparaient dimanche à une vague de 5 000 nouveaux migrants par jour à travers la frontière américano-mexicaine alors que les restrictions à l’immigration en période de pandémie expirent cette semaine, mettant en branle des plans pour fournir des logements d’urgence , de la nourriture et d’autres produits de première nécessité.

Le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, a déclaré à l’Associated Press que la région, qui abrite l’un des passages frontaliers les plus fréquentés du pays, coordonnait les efforts de logement et de relocalisation avec les ONG et d’autres villes, et appelait l’État et le gouvernement fédéral à l’aide humanitaire. alors qu’ils se préparent à un assaut de nouveaux arrivants une fois que la règle de santé publique Titre 42 prendra fin mercredi.

La règle a été utilisée pour dissuader plus de 2,5 millions de migrants de traverser depuis mars 2020.

Les températures dans la région devaient descendre en dessous de zéro cette semaine et dimanche, des personnes enveloppées dans des couvertures de la Croix-Rouge ont été vues marchant près de l’aéroport.

Samedi, le maire d’El Paso, Oscar Leeser, a publié une déclaration d’état d’urgence permettant à la ville frontalière du Texas d’accéder à des ressources locales et étatiques supplémentaires pour la construction d’abris et d’autres aides urgentes.

Samaniego a déclaré que l’ordre est venu un jour après que les responsables d’El Paso ont envoyé au gouverneur du Texas, Greg Abbott, une lettre demandant une aide humanitaire pour la région, ajoutant que la demande concernait des ressources pour aider à soigner et à relocaliser les migrants nouvellement arrivés, et non des forces de sécurité supplémentaires.

Samaniego a déclaré qu’il n’avait reçu aucune réponse à la demande et prévoyait de publier une déclaration d’urgence similaire à l’échelle du comté spécifiant le type d’aide dont la région a besoin si la ville ne reçoit pas bientôt une aide de l’État.

La ville d’El Paso a annoncé mercredi qu’elle avait reçu un nouvel engagement de 6 millions de dollars de l’Agence fédérale de gestion des urgences, mais Samaniego a déclaré que la région manquait encore de millions de dollars dont elle avait besoin pour héberger et fournir de la nourriture et de l’aide aux nouveaux arrivants. Il a exhorté les gouvernements des États et fédéral à fournir l’argent supplémentaire.

“La stratégie est en place, nous savons comment faire cela, tout ce dont nous avons besoin, ce sont les ressources”, a déclaré Samaniego. «Nous n’avons pas besoin de quelqu’un pour déterminer comment cela se fait ou comment cela va se faire. Nous sommes l’une des villes les plus sûres du pays. … Nous ne demandons pas de direction, nous demandons des ressources.

Samaniego a déclaré que les responsables de la ville et du comté ont travaillé en étroite collaboration avec des ONG pour fournir un logement temporaire aux migrants pendant qu’ils sont traités et leur sont parrainés, ainsi que pour les aider à les relocaliser dans de plus grandes villes où ils peuvent être transportés par avion ou par bus vers leurs destinations finales.

Les responsables de la ville et du comté uniront leurs forces à celles des ONG dans un centre de commandement d’urgence à guichet unique à partir de mercredi, a déclaré Samaniego. Des centres de commandement similaires ont été établis précédemment pour la réponse au COVID-19 et à la suite de la fusillade mortelle de Walmart en 2019 à El Paso.

Les responsables de la ville d’Abbott et d’El Paso n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dimanche.

Abbott a engagé des milliards de dollars dans «l’opération Lone Star», un effort de sécurité frontalière sans précédent qui a inclus le transport en bus de migrants vers des villes dites sanctuaires comme New York, Los Angeles et Washington, DC, ainsi qu’une présence massive de soldats de l’État et Garde nationale le long de la frontière Texas-Mexique.

De plus, le gouverneur républicain du Texas a poursuivi ses efforts pour construire le mur de l’ancien président Donald Trump en utilisant principalement des terres privées le long de la frontière Texas-Mexique et des fonds de crowdsourcing pour aider à le payer.

El Paso était le cinquième secteur le plus achalandé des neuf secteurs de la patrouille frontalière le long de la frontière mexicaine aussi récemment qu’en mars et est soudainement devenu de loin le plus populaire en octobre, devançant Del Rio, au Texas, qui avait lui-même remplacé la vallée du Rio Grande au Texas. le couloir le plus achalandé à la vitesse de l’éclair à la fin de l’année dernière.

La récente poussée à El Paso – d’abord en grande partie par des Vénézuéliens et plus récemment par des Nicaraguayens – rappelait une courte période en 2019, lorsque les confins les plus à l’ouest du Texas et l’extrémité est du Nouveau-Mexique ont été rapidement submergés par de nouveaux arrivants de Cuba et d’Amérique centrale. . El Paso était une zone relativement endormie pour les passages illégaux depuis des années.

On ne sait pas pourquoi El Paso est devenu un aimant si puissant, surtout en septembre. Nicolas Palazzo, avocat au Las Americas Immigrant Advocacy Center à El Paso, soupçonne que les passeurs ont calculé que c’était un bon endroit pour mener des opérations, faisant écho à une opinion largement répandue. La patrouille frontalière, avec une capacité limitée pour déplacer temporairement des agents, a du mal à suivre.

——

Coronado a rapporté d’Austin, Texas.

Giovanna Dell’orto, Morgan Lee et Acacia Coronado, The Associated Press