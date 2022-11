Les villes européennes se demandent si les célébrations de vacances à haute puissance sont une idée brillante cette année

Les fêtards de début de saison en sirotant du vin chaud et en achetant des décorations de vacances ont emballé le marché de Noël de Vérone pour son week-end inaugural.

Mais au-delà des étals de marché en bois, la ville italienne n’a toujours pas décoré ses rues piétonnes recouvertes de granit de lumières de Noël scintillantes alors que les responsables débattent de la luminosité de la saison pendant une crise énergétique.

Dans les villes d’Europe, les responsables se débattent avec un choix alors que les prix de l’énergie ont augmenté à cause de la guerre de la Russie en Ukraine : tamiser l’éclairage de Noël pour envoyer un message d’économie d’énergie et de solidarité avec les citoyens pressés par des factures de services publics plus élevées et l’inflation, tout en protégeant les coffres publics . Ou laissez les lumières briller dans un message de défi après deux ans de saisons de Noël réprimées par la pandémie, illuminant les villes avec la joie des fêtes qui, espèrent les détaillants, desserrera les cordons de la bourse des gens.

“S’ils enlèvent les lumières, autant éteindre Noël”, a déclaré Estrella Puerto, qui vend des mantilles espagnoles traditionnelles, ou des voiles de femmes, dans un petit magasin à Grenade, en Espagne, et affirme que les décorations de Noël attirent les affaires.

Moins pétillant à Strasbourg

Moins de lumières scintillent depuis l’arbre central du célèbre marché de Noël de Strasbourg, qui attire 2 millions de personnes chaque année, alors que la ville française cherche à réduire la consommation d’énergie publique de 10 % cette année.

Les visiteurs se promènent vendredi sur le marché de Noël de Strasbourg, l’un des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d’Europe, dans l’est de la France. (Jean-François Badias/Associated Press)

De Paris à Londres, les autorités municipales limitent les heures d’éclairage pendant les vacances, et beaucoup sont passées à des lampes LED plus économes en énergie ou à des sources d’énergie renouvelables. Le quartier commerçant d’Oxford Street à Londres espère réduire sa consommation d’énergie des deux tiers en limitant l’éclairage de ses lumières à 15h-23h et en installant des ampoules LED.

“Écologiquement parlant, c’est la seule vraie solution”, a déclaré la Parisienne Marie Breguet, 26 ans, alors qu’elle déambulait sur les Champs-Élysées, qui ne sont éclairés que jusqu’à 23h45, au lieu de 2h du matin comme les Noëls passés.

“La guerre et la pénurie d’énergie sont une réalité. Personne ne sera blessé avec un peu moins d’illuminations cette année.”

Les lumières s’éteignent le long de l’avenue Andrassy de Budapest, souvent appelée les Champs-Élysées de Hongrie, dont les autorités ont décidé qu’elles ne seraient pas baignées de plus de deux kilomètres de lumières blanches comme par le passé. L’éclairage est également réduit sur les monuments de la ville, y compris les ponts sur le Danube.

« Économiser sur l’éclairage décoratif tient au fait que nous vivons à une époque où nous avons besoin de chaque goutte d’énergie », a déclaré l’adjoint au maire de Budapest, Ambrus Kiss.

“Un débat exagéré”

Il ne pense pas qu’économiser sur l’éclairage dissuadera les touristes de venir dans la ville, qui accueille deux marchés de Noël qui attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs.

“Je pense que c’est un débat exagéré”, a-t-il déclaré.

Un arbre de Noël est illuminé lors de l’ouverture samedi du marché de Noël traditionnel sur la place de la vieille ville de Prague. (David W. Cerny/Reuters)

Les lumières festives, composées de LED cette année, seront également atténuées de 1 h à 6 h du matin dans le vieux centre-ville de Brasov, dans le centre de la Roumanie, et éteintes ailleurs, ont indiqué des responsables.

La crise, largement stimulée par le fait que la Russie coupe la majeure partie du gaz naturel vers l’Europe, suscite l’innovation. Dans la ville de montagne italienne de Borno, en Lombardie, des cyclistes sur des vélos stationnaires alimenteront l’arbre de Noël de la ville en alimentant des batteries avec de l’énergie cinétique. N’importe qui peut monter dessus, et plus ils pédalent vite, plus les lumières sont brillantes. Aucun éclairage de vacances ne sera installé ailleurs dans la ville pour sensibiliser à la conservation de l’énergie, ont déclaré des responsables.

En Italie, de nombreuses villes allument traditionnellement des arbres de Noël sur les places publiques le 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée Conception, ce qui laisse encore du temps pour élaborer des plans d’affichage festif dans la rue. Les responsables de la ville de Vérone, dans le nord du pays, envisagent de limiter l’éclairage à quelques rues commerçantes clés et d’utiliser les économies réalisées pour aider les familles dans le besoin.

La ville installera également un arbre de Noël sur la place principale et un pâtissier de vacances a érigé des arbres festonnés de lumière à trois autres endroits.

Après deux Noëls sous les restrictions du COVID-19, certains appellent “baumette” les efforts de conservation.

“Ce n’est pas Noël toute l’année”, explique la Parisienne Alice Betout, 39 ans. “Pourquoi ne pas simplement profiter des fêtes de fin d’année comme d’habitude, et faire les économies (d’énergie) le reste de l’année ?”

Comme ‘un film de Noël américain’

Les vacances brilleront de mille feux en Allemagne, où la saison de fin d’année est un coup de pouce majeur pour les détaillants et les restaurants. Les réductions d’urgence annoncées cet automne exemptaient spécifiquement l’éclairage religieux, “en particulier Noël”, alors même que les militants écologistes appelaient à la retenue.

Les réductions d’urgence en Allemagne ont spécifiquement exempté l’éclairage religieux, “en particulier Noël”, alors même que les militants écologistes appelaient à la retenue. L’image ci-dessus montre un marché de vacances à Nuremberg, en Allemagne. (Johannes Simon/Getty Images)

“Beaucoup de chantiers ressemblent à quelque chose d’un film de Noël américain”, a grommelé Environmental Action Germany.

En Espagne, la ville portuaire de Vigo, dans le nord-ouest de l’Espagne, ne laisse pas la crise énergétique entraver sa tradition d’organisation de l’illumination de Noël la plus extravagante du pays. Avant les autres villes, Vigo a allumé le spectacle de lumière le 19 novembre dans ce qui est devenu une attraction touristique importante.

Bien que le gouvernement central exhorte les villes à réduire les illuminations, l’installation de cette année est composée de 11 millions de lumières LED dans plus de 400 rues, soit 30 de plus que l’année dernière et bien plus que toute autre ville espagnole. Dans une petite contribution aux économies d’énergie, ils resteront allumés une heure de moins chaque jour.

Les autorités locales inaugurent l’illumination de Noël dans les rues de Vigo, en Espagne, au début du mois. (Lalo R. Villar/Associated Press)

Les lumières sont le projet favori du maire Abel Caballero. “Si nous ne fêtions pas Noël, (le président russe Vladimir) Poutine gagnerait”, a-t-il déclaré.

Caballero affirme que le retour économique est vital, tant pour le commerce que pour les entreprises de Vigo. Les hôtels de la ville et des environs étaient complets pour le lancement de l’éclairage et devraient atteindre près de 100 % chaque semaine.