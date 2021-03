«Que ce soit le déclin des pollinisateurs, le déclin des poissons dans les océans et les rivières, la disparition des forêts ou la perte plus large de la biodiversité, il est de plus en plus évident que la nature est en chute libre», a déclaré Marco Lambertini, directeur général du WWF.

Portée par le Fonds mondial pour la nature (WWF), la campagne Earth Hour appelle à une plus grande prise de conscience et à une utilisation plus économe des ressources, en particulier les combustibles fossiles qui produisent des gaz carboniques et conduisent au réchauffement climatique.

