Les villes embauchent des responsables du chauffage pour faire face à l’impact inégal du changement climatique

Un homme cherche un peu d’ombre lors d’une récente vague de chaleur à Montréal. (Andrej Ivanov/AFP via Getty Images)

Avec l’arrivée des plages, le changement climatique menace de transformer les étés en mois à supporter plutôt qu’à apprécier. Les données de mai de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont montré que 46 % de la population américaine connaîtra des températures plus chaudes que la moyenne entre juin et août de cette année, avec l’augmentation la plus extrême dans le sud-ouest.

Au cours des trois dernières années, huit gouvernements locaux à travers le monde ont nommé des directeurs du chauffage (CHO) pour empêcher les vagues de chaleur de devenir mortelles. Le titre est simple, accrocheur et un peu vague. Mais la montée en puissance de ce rôle a mis une chose en évidence : pour lutter contre la vulnérabilité à la chaleur, il faut lutter contre les inégalités.

« Les solutions dont nous avons besoin sont là », a déclaré Marta Segura, directrice du chauffage à Los Angeles, à Yahoo News. « Il suffit de les connecter aux zones qui en ont le plus besoin. »

Parce que la chaleur n’est généralement pas enregistrée comme cause officielle de décès – la chaleur extrême est souvent une cause de maladies mortelles comme les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux – l’attribution est délicate. En 2020, le Journal of Environmental Epidemiology a constaté que dans les 297 comtés américains les plus peuplés, au moins 5 600 décès pourraient être causés par la chaleur annuellement. Mais des études suggèrent que le nombre réel de décès liés à la chaleur qui surviennent chaque année aux États-Unis est nettement plus grand que ce qui avait été rapporté précédemment. Décès liés à la chaleur en Arizona ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, selon une enquête du Centre pour l’intégrité publique.

Qui souffre

Des enfants du quartier South Central de Los Angeles jouent dans l’eau d’une bouche d’incendie pendant une vague de chaleur en août 1997 (Reed Saxon/AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

« Si vous vouliez être provocateur, vous pourriez dire que la chaleur extrême est la plus grande injustice de toutes, car personne ne meurt de chaleur extrême à moins de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face », a déclaré V. Kelly Turner, professeur agrégé. d’urbanisme au Luskin Center for Innovation de l’UCLA. « Ce sont les gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux qui meurent. »

Robin Line, un habitant de 62 ans du sud de Los Angeles, vit dans un immeuble où les coupures de courant et d’eau sont fréquentes. Au cours d’une semaine chaude de juillet 2022, lorsque les températures atteignaient 90 degrés, elle est rentrée chez elle et a constaté que l’eau était coupée. Elle ne pouvait se permettre de conduire nulle part en raison du prix élevé de l’essence, alors elle marchait et utilisait les transports en commun.

Les arrêts de bus de Los Angeles sont tristement célèbres manque d’ombre. « N’importe où dans le sud de Los Angeles, si vous voulez aller vous asseoir à un arrêt de bus avec un abri, bonne chance » Line a dit à LAist. Line a déclaré que les vagues de chaleur l’obligeaient à choisir entre payer l’eau en bouteille, les frais d’électricité pour le climatiseur ou l’essence pour conduire. Et cette semaine n’était même pas la plus chaude de Los Angeles l’année dernière. En septembre, Los Angeles a frappé 102 degrés Fahrenheit.

Une étude de 2021 a montré que les zones présentant des taux de pauvreté plus élevés ont connu des températures 7 degrés Fahrenheit plus chauds pendant les mois d’été par rapport aux quartiers plus riches. Ces zones urbanisées, souvent à faible revenu et plus diversifiées sur le plan racial, avec moins d’arbres et moins de verdure, sont appelés « îlots de chaleur ». Il a été démontré que les arbres et les plantes réduire les températures estivales maximales de 2 à 9 degrés Fahrenheit.

Ces quartiers sont moins équipés pour faire face températures plus élevées. Les maisons sont moins susceptible d’avoir la climatisation. Les unités locatives à Los Angeles doivent avoir unités de chauffage mais pas de climatisation. Même s’ils disposent de la climatisation, ils ne peuvent pas forcément l’utiliser : en 2020, 34 millions de foyers américains ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas payer pour leurs besoins énergétiques.

L’UCLA a développé un outil de cartographie en 2021 pour suivre la chaleur extrême et les visites aux urgences liées à la chaleur. Les experts ont constaté que la chaleur provoque 1 510 visites aux urgences par « journée de chaleur ». Le taux de visites aux urgences était le plus élevé dans les régions à faible revenu de Los Angeles

Ce qui peut être fait

L’épaisse fumée d’un incendie de forêt brûlant au nord de Los Angeles assombrit le ciel de Pasadena, en Californie, le 22 juillet 2016. (John Antczak/AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Segura a commencé son travail en promettant de cartographier les zones les plus vulnérables et de créer un « plan d’action contre la chaleur ».

Depuis, elle a lancé le « Soulagement de la chaleur 4 LA » campagne visant à faire connaître la chaleur extrême dans les communautés à majorité latino-américaine, noire ou asiatique-américaine et où le revenu médian des ménages est inférieur à 27 000 dollars par an.

Avec un budget annuel d’un million de dollars, Segura travaille avec les dirigeants communautaires pour désigner les bibliothèques et les installations de loisirs comme centres de refroidissement où les résidents de Los Angeles peuvent profiter de la climatisation. Elle a également développé une application appelée Cool Spots qui fournit une carte de ces espaces. Elle prévoit de travailler avec les services des parcs et des infrastructures pour planter davantage d’arbres et construire une architecture urbaine résiliente à la chaleur.

Segura n’est que le dernier ajout à un mouvement CHO à travers le monde. Le le mouvement était dirigé par le Centre de résilience de la Fondation Adrienne Arsht-Rockefeller (Arsht-Rock) de l’Atlantic Council, dont Luskin est membre du comité consultatif scientifique. La fondation a travaillé avec les gouvernements locaux pour définir la description de poste et créer les six premiers postes CHO à Miami, Santiago, Chili ; Freetown, Sierra Leone ; Athènes, Grèce; Melbourne, Australie; et le nord de Dhaka, au Bangladesh. Tous les membres du premier groupe nommé sont des femmes.

Segura et David Hondula, à Phoenix, sont les deux premiers à être entièrement nés de l’initiative de la ville. « La position de David Hondula est différente car il a été le premier à être financé par une ville », a déclaré Turner. « Et puis est arrivée Marta Segura. Cela a lancé une tendance.

Bien que le rôle du CHO soit nouveau, les plans d’action contre le chauffage des villes ne le sont pas. Philadelphie a lancé une campagne communautaire intitulée «Battre la chaleur» en 2018 pour planter des arbres, distribuer de l’eau et amener les gens vers des centres de refroidissement. Austin, au Texas, a développé ce qu’on appelle domaines d’action en matière de résilience pour localiser les espaces existants qui pourraient servir de centres de refroidissement. Chicago est passée à l’action après une vague de chaleur meurtrière en 1995, notamment nécessitant une formation particulière pour les premiers intervenants pour gérer les maladies liées à la chaleur.

Dans le passé, les experts affirment qu’il était difficile de communiquer sur la gravité du problème. « Les tremblements de terre, les ouragans et les inondations sont visibles et vous pouvez les voir. Avec le stress thermique, nous n’avons pas nécessairement l’imagination du public, même s’il est beaucoup plus mortel, a déclaré Kelly Sanders, professeur agrégé de génie civil et environnemental à l’USC.

Segura pense que c’est là l’avantage de ce nouveau titre simple et accrocheur. « Les gens s’y accrochent », dit-elle. « C’est plus facile et plus tangible à visualiser pour les gens. »