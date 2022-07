Les villes du Texas ordonnent à la police de ne pas appliquer les lois étatiques sur l’avortement. Est-ce que ça marchera?

Les gouvernements locaux de deux villes du Texas ont voté en faveur d’ordonner à la police de déprioriser l’application des crimes liés à l’avortement en vertu de la loi de l’État.

Les défenseurs des résolutions, adoptées à l’unanimité jeudi à Austin et à la fin du mois dernier lors d’un vote 4-3 au conseil municipal de Denton , affirment que ces mesures décriminaliseraient effectivement l’avortement dans les limites de la ville. Un similaire le mouvement à El Paso, au Texas, a échoué plus tôt ce mois-ci .

“Nous ne voulons pas que de réels efforts et ressources soient consacrés, vous savez, à la recherche de ces crimes présumés liés à l’avortement”, a déclaré José (Chito) Vela, membre du conseil du district 4 à Austin, qui a proposé la motion.

Les responsables de la ville responsables de la mise en œuvre de la politique doivent désormais ordonner aux forces de l’ordre locales d’enquêter sur d’autres crimes, comme le vandalisme, avant d’enquêter sur les crimes liés aux interdictions d’avortement par l’État.

Cependant, les résolutions ne légalisent pas l’avortement dans les villes ou ne fournissent pas de protection contre l’application au niveau de l’État.

Certaines parties du Texas se sont demandé comment protéger l’accès aux services d’avortement à la suite de la La décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v.Wade la décision historique de 1973 qui a fait de l’avortement un droit légal aux États-Unis.

Une soi-disant loi de déclenchement devrait entrer en vigueur au Texas le mois prochain. Cette loi, une réponse à l’annulation de Roe v. Wade, interdirait tous les avortements et créerait des sanctions sévères pour les prestataires d’avortement. (Eric Gay/Associated Press)

Suite à la décision du tribunal fédéral le mois dernier, la plus haute juridiction du Texas a décidé qu’une loi de 1925 interdisant l’avortement pouvait être à nouveau appliquée. Dans un tweet le procureur général du Texas, Ken Paxton, l’a qualifiée de “bonne loi à 100 %”.

Une «loi de déclenchement» distincte adoptée l’année dernière qui interdirait l’avortement à partir du moment de la fécondation et ouvrirait les fournisseurs d’avortement jusqu’à la possibilité de la prison à vie et de 100 000 $ de pénalités devrait entrer en vigueur le mois prochain.

“C’est juste cette criminalisation politiquement absurde de l’avortement”, a déclaré Vela.

Je suis très fier d’annoncer que le conseil municipal d’Austin a adopté à l’unanimité le #GRACEAct ce Matin. Nous travaillons pour #DecriminalizeAbortion depuis le jour de la décision a été divulgué, et aujourd’hui, cela a porté ses fruits. Personne à Austin ne sera persécuté pour ses choix par la ville. pic.twitter.com/i89U4iahPt —@CMChitoVela

Depuis l’annulation de Roe v. Wade, de nombreux fournisseurs d’avortement au Texas ont fermé boutique ou cessé d’offrir la procédure.

Whole Woman’s Health, qui exploitait quatre cliniques au Texas, a annoncé ce mois-ci qu’il déplacerait ses opérations vers un Nouveau-Mexique ville frontalière “pour fournir des avortements au premier et au deuxième trimestre”.

“Les femmes n’ont pas la possibilité à l’heure actuelle dans certaines parties de notre État – je dirais la majorité de notre État – de demander des décisions privées en matière de soins de santé avec leur fournisseur de soins de santé”, a déclaré Julie Oliver, directrice exécutive du groupe de défense politique Ground Jeu Texas.

L’objectif de son organisation est d’apporter des résolutions comme Vela, membre du conseil d’Austin, dans d’autres villes du Texas.

ÉCOUTEZ | Julie Oliver sur les résolutions visant à déprioriser l’application des lois sur l’avortement : Jour 610:50Comment Austin, au Texas, «décriminalisera» les avortements si Roe v. Wade est annulé

Encore trop risqué pour les prestataires

Les résolutions des conseils d’Austin et de Denton pourraient apporter une certaine tranquillité d’esprit aux résidents qui y vivent et qui recherchent des services d’avortement, a déclaré Elizabeth Sepper, professeur de droit à l’Université du Texas à Austin.

“Si toute l’activité est entreprise, disons, dans les limites d’Austin ou, disons, du comté de Travis, où les procureurs acceptent de ne pas poursuivre, la police accepte de ne pas effectuer de surveillance ou d’enquêter … Je pense que cela fournit une certaine assurance juridique, ” dit-elle.

Le procureur du district du comté de Travis, José Garza, qui supervise l’application des lois à Austin, a déjà indiqué il ne poursuivra pas les gens en vertu de la loi de l’État du Texas interdisant les avortements .

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, au centre, a fait pression pour restreindre l’accès à l’avortement dans l’État. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Pourtant, les résolutions auront une “efficacité limitée” pour ceux qui proposent des avortements, a déclaré Sepper, et Vela admet qu’il est peu probable que les prestataires reviennent à Austin en vertu des lois actuelles de l’État.

Sans la protection de Roe v. Wade, et face à la menace de la loi texane de 1925 et du projet de loi 8 (SB-8) du Sénat – connu sous le nom de Texas Heartbeat Act, qui a été adopté l’année dernière – l’accès à l’avortement dans l’État a été refroidi. .

SB-8 interdit les avortements après environ six semaines et autorise les poursuites civiles, offrant à tout citoyen la possibilité de poursuivre les fournisseurs d’avortement jusqu’à 10 000 $ US plus les frais d’administration. Il a été qualifié de “loi sur les primes”.

“La loi pré-Roe n’imposait pas de sanctions pénales vraiment sévères – ce qui ne veut pas dire que plusieurs années de prison ne suffisent pas à dissuader les gens – mais maintenant nous parlons de [the] possibilité d’emprisonnement à vie, de révocation obligatoire du permis d’exercice médical et de 100 000 $ d’amendes pénales », a déclaré Sepper.

Le procureur général repousse l’intervention fédérale

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et Paxton, le procureur général, ont signalé à plusieurs reprises leur engagement à restreindre l’accès à l’avortement dans l’État.

L’administration Biden a publié des directives la semaine dernière indiquant que la loi fédérale oblige les médecins à pratiquer des avortements dans des circonstances d’urgence, quelles que soient les lois de l’État. Les hôpitaux qui ne se conforment pas risquent de perdre leur statut Medicare et Medicaid.

Jours plus tard, Paxton a intenté une action en justice pour contester les directives de la Maison Blanche affirmant que cela “oblige les hôpitaux et les médecins à commettre des crimes et à risquer leur licence en vertu de la loi du Texas”.

REGARDER | Biden vise à protéger certains droits reproductifs avec un décret exécutif : Biden tente de protéger les droits reproductifs avec un décret exécutif Le président américain Joe Biden a signé un décret exécutif pour protéger certains droits reproductifs à travers le pays. Il ne légalise pas l’avortement, mais améliore plutôt l’accès à la contraception d’urgence, aux services juridiques et aux pilules qui peuvent provoquer l’avortement en début de grossesse.

Lorsqu’on lui a demandé si Paxton pouvait faire de même pour les motions des conseils municipaux d’Austin et de Denton, Sepper a répondu que c’était possible.

“Il y a une longue histoire au Texas où l’État a enlevé le pouvoir et l’autorité aux municipalités et aux comtés”, a-t-elle déclaré. “Je ne serais donc pas surpris qu’il y ait une action législative en réponse aux tentatives des municipalités de garantir une certaine mesure d’accès à l’avortement ou d’absence de sanctions pénales.”

Cela pourrait signifier la perte du financement de l’État pour des services comme la police.

CBC a demandé des commentaires au bureau du procureur général du Texas sur la façon dont il pourrait répondre aux résolutions locales, mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

Oliver dit qu’elle ne croit pas que les motions du conseil municipal local équivalent à enfreindre la loi – mais sont plutôt un choix conscient des lois à appliquer.

Et même si elle admet que ce n’est pas une solution parfaite, elle espère que d’autres villes adopteront des mesures similaires à Austin et Denton.

“Pour les villes qui n’ont pas de conseil municipal progressiste, ou le conseil municipal reste silencieux sur cette question, si la ville a le pouvoir d’initiative, nous pouvons le porter aux électeurs pour dépénaliser l’avortement dans leurs villes et villages, ” dit-elle.