Les villes des montagnes et du désert de Californie sortent de la boue de la première tempête tropicale en 84 ans

CATHEDRAL CITY, Californie (AP) – Des équipages dans des villes de montagne et de désert ont travaillé pour éliminer la boue et les débris mardi à la suite de la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans.

Le système se dissipait alors qu’il se déplaçait au-dessus des montagnes Rocheuses.

Hilary a déversé des précipitations record sur les déserts de Californie, y compris dans la vallée de la mort austère qui a connu dimanche sa journée la plus pluvieuse jamais enregistrée.

Alors que Hilary se déplaçait vers le nord-est dans l’État voisin du Nevada, des inondations ont été signalées, l’électricité a été coupée et une ordonnance de faire bouillir l’eau a été émise pour environ 400 ménages dans la région de Mount Charleston, où la seule route d’entrée et de sortie a été emportée. La zone est à environ 40 miles (64 kilomètres) à l’ouest de Las Vegas.

Hilary a d’abord percuté la péninsule aride de Basse-Californie au Mexique sous la forme d’un ouragan, faisant un mort et des inondations généralisées avant de devenir une tempête tropicale. Jusqu’à présent, aucun décès, blessure grave ou dommage extrême n’a été signalé en Californie, bien que les responsables aient averti que des risques subsistent, en particulier dans les régions montagneuses où les collines humides pourraient déclencher des coulées de boue.

Dans une scène dramatique, des agents de secours de la communauté désertique de Cathedral City, près de Palm Springs, ont conduit un bulldozer dans la boue jusqu’à une maison de soins inondée et ont sauvé 14 résidents en les ramassant et en les transportant en lieu sûr, a déclaré le chef des pompiers Michael Contreras.

«Nous avons pu mettre les patients dans le scoop. Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais fait au cours de mes 34 années en tant que pompier, mais des catastrophes comme celle-ci nous obligent vraiment à examiner ces moyens de sauvetage qui ne sont pas dans le livre et que nous ne faisons pas tous les jours », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

C’était l’un des 46 sauvetages que la ville a effectués entre dimanche soir et le lendemain après-midi dans de la boue et de l’eau jusqu’à 1,5 mètre.

Hilary est la dernière catastrophe potentiellement liée au climat à faire des ravages aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’île de Maui, à Hawaï, est toujours sous le choc d’un incendie qui a tué plus de 100 personnes, ce qui en fait l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle. Les pompiers du Canada luttent contre la pire saison des incendies jamais enregistrée au pays.

L’eau chaude et l’air chaud ont été deux facteurs cruciaux qui ont permis la croissance rapide d’Hilary – la dirigeant sur une voie inhabituelle mais pas tout à fait sans précédent qui a déversé de la pluie dans certains endroits normalement secs.

Le temps humide pourrait conjurer les incendies de forêt pendant quelques semaines dans le sud de la Californie et dans certaines parties de la Sierra Nevada, mais des pluies généralisées ne sont pas attendues dans les zones les plus sujettes aux incendies, a déclaré l’Université de Californie à Los Angeles, le climatologue Daniel Swain. séance d’information en ligne lundi.

Des inondations et des glissements de terrain ont été signalés dans les régions désertiques et montagneuses de l’intérieur du sud de la Californie et dans certaines parties du Nevada.

Le festival annuel de contre-culture Burning Man dans le désert à 177 km au nord de Reno reste prévu pour commencer samedi, mais la pluie des restes de la tempête tropicale a perturbé les plans de milliers de participants qui installent généralement leurs camps tôt . Les organisateurs ont fermé les portes d’entrée lorsque la tempête est entrée en Californie au cours du week-end lorsque la pluie a commencé à transformer l’ancien lit du lac généralement sec en un bourbier boueux.

De fortes pluies ont pris fin lundi, mais les organisateurs ont déclaré qu’il y avait encore beaucoup de boue, de sorte que les portes resteront fermées jusqu’à au moins midi mercredi.

Hilary a battu des records de pluie quotidiens à San Diego et a déversé l’équivalent d’une année complète dans le parc national de Death Valley, forçant le parc à être fermé indéfiniment et laissant environ 400 personnes s’abriter à Furnace Creek, Stovepipe Wells et Panamint Springs jusqu’à ce que des routes puissent être construites. passable, ont déclaré les responsables du parc.

C’était le jour le plus pluvieux jamais enregistré dimanche alors que la tempête a déversé 2,2 pouces sur la zone désertique, selon John Adair, météorologue principal au NWS Las Vegas.

Une tempête tropicale a frappé la Californie pour la dernière fois en septembre 1939, déchirant les voies ferrées, arrachant des maisons de leurs fondations et chavirant de nombreux bateaux. Près de 100 personnes ont été tuées sur terre et en mer.

Ailleurs, la tempête tropicale Harold a touché terre mardi sur la côte sud du Texas, où elle devrait apporter des rafales de vent allant jusqu’à 50 mph (80 kmh) dans les zones le long de la frontière américano-mexicaine et produire 2 à 4 pouces (5 à 10 centimètres ) de pluie avec des quantités isolées allant jusqu’à 15 centimètres (6 pouces) dans le sud du Texas jusqu’à mercredi.

___

Antczak et Stefanie Dazio ont rapporté de Los Angeles et Watson de San Diego. les journalistes d’Associated Press Eugene Garcia à Cathedral City; Ken Ritter à Las Vegas ; Freida Frisaro à Fort Lauderdale, Floride ; et Scott Sonner à Reno, Nevada, ont contribué à ce rapport.

Mark J. Terrill, John Antczak et Julie Watson, The Associated Press