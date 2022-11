Les villes de l’ouest des États-Unis vont enlever l’herbe décorative en période de sécheresse

SALT LAKE CITY (AP) – Un groupe de 30 agences qui fournissent de l’eau aux foyers et aux entreprises de l’ouest des États-Unis s’est engagé à arracher beaucoup d’herbe décorative pour aider à garder l’eau dans le fleuve Colorado surexploité.

L’accord signé mardi par les agences de l’eau du sud de la Californie, de Phoenix et de Salt Lake City et d’ailleurs illustre un changement accéléré dans l’Ouest américain loin de l’herbe bien entretenue qui a longtemps été un totem de la vie de banlieue, ayant pris racine le long des rues, autour des fontaines et entre les allées du parc de bureaux.

L’engagement d’enlèvement de l’herbe cible le gazon sur lequel les gens ne travaillent pas, comme devant les centres commerciaux, dans les médianes des rues ou à l’entrée des quartiers. Cela ne signifie pas que les villes prévoient de déchirer l’herbe sur les terrains de golf, les parcs ou dans les arrière-cours, bien que certaines puissent payer les propriétaires pour qu’ils remplacent volontairement leurs pelouses par un aménagement paysager plus résistant à la sécheresse.

En plus de réduire l’herbe ornementale de 30 %, les agences affirment qu’elles augmenteront l’efficacité de l’eau, ajouteront davantage de recyclage de l’eau et envisageront des actions telles que la modification de la façon dont les gens paient l’eau pour encourager les économies.

“Reconnaissant qu’un approvisionnement en eau propre et fiable est essentiel pour nos communautés, nous pouvons et devons faire plus pour réduire la consommation d’eau et augmenter la réutilisation et le recyclage dans nos zones de service”, lit-on dans la note de service.

L’accord n’incluait pas de détails sur la quantité d’eau que les agences s’engageaient collectivement à économiser, mais les villes représentent environ un cinquième de l’utilisation de l’eau du fleuve Colorado. Le reste va à l’agriculture.

« Les villes — les 20 % — ne peuvent pas résoudre le problème mathématique. Mais nous pouvons certainement contribuer à résoudre le problème », a déclaré John Entsminger, directeur général de la Southern Nevada Water Authority.

Les engagements, légers sur les détails, pourraient inciter les agences à offrir un paiement aux propriétaires fonciers pour arracher l’herbe et la remplacer par un aménagement paysager du désert tolérant à la sécheresse.

L’engagement d’arracher 30 % marque la première fois que les agences de l’eau de la région s’engagent collectivement à une référence numérique ciblant un type spécifique d’utilisation de l’eau. Cela survient alors que les États s’efforcent de réduire leur consommation pour répondre aux demandes des responsables fédéraux qui affirment que des réductions sont nécessaires pour maintenir le niveau des rivières et protéger la santé publique, les systèmes alimentaires et l’hydroélectricité.

La lettre ajoute des signataires supplémentaires à un accord antérieur conclu par cinq grands districts hydrauliques en août. Les agences de l’eau à Albuquerque, Las Vegas et Denver font partie de celles qui ont signé.

Le porte-parole de Denver Water, Todd Hartman, a déclaré que la ville espérait remplacer environ 75 millions de pieds carrés (7 millions de mètres carrés) de gazon non fonctionnel, mais ne partageait pas la quantité d’eau qui permettrait de conserver. Il a déclaré que l’agence espère déployer des programmes d’ici 2024.

Quelles que soient les économies, les nouveaux engagements se traduiront par une conservation bien inférieure à ce qui est nécessaire pour maintenir l’eau qui coule dans le fleuve Colorado et empêcher ses plus grands réservoirs de se réduire à des niveaux dangereusement bas.

Phoenix veut que son programme soit opérationnel d’ici le printemps; ce sera la première fois que la ville offrira un paiement pour que les gens arrachent l’herbe, a déclaré Cynthia Campbell, conseillère en gestion des ressources en eau de la ville. Même sans programme, beaucoup de gens ont de toute façon enlevé l’herbe. Dans les années 1970, environ 80% des maisons avaient de l’herbe couvrant la majeure partie de leur propriété; aujourd’hui, c’est 9%, mais cela n’inclut pas les banlieues tentaculaires en dehors des limites de la ville, a-t-elle déclaré.

Comme d’autres, elle a souligné que les économies d’eau des villes ne résoudraient pas les problèmes du fleuve.

“Il n’y a aucun niveau de conservation municipale dans tout l’ouest des États-Unis qui pourrait compenser l’eau qui sera nécessaire pour être” conservée, a-t-elle déclaré. Mais, “nous donnons jusqu’à ce que ça fasse mal, autant que possible.”

La lettre n’inclut aucun engagement de l’agriculture, qui utilise environ 80% de l’eau allouée dans les sept États qui dépendent de la rivière – Arizona, Californie, Colorado, Nevada, Nouveau-Mexique, Utah et Wyoming.

Le lac Powell et le lac Mead, les deux principaux réservoirs de la rivière, sont chacun remplis au quart environ.

En juin, la commissaire du Bureau of Reclamation des États-Unis, Camille Touton, a averti que les États devaient réduire considérablement leur utilisation, mais au milieu de querelles sur qui assumerait quel fardeau, les responsables n’ont pas répondu à son appel. Le bureau a depuis proposé différents niveaux de paiement aux districts d’eau pour réduire leur utilisation, par exemple en laissant les champs agricoles non plantés ou en demandant aux citadins d’utiliser moins à la maison.

Les propositions pour une partie de cet argent sont dues le 21 novembre.

Le Metropolitan Water District de Californie du Sud, qui fournit de l’eau à environ la moitié des habitants de la Californie, a exhorté en octobre les villes et les agences des eaux de son territoire à interdire l’ajout de tout nouveau gazon décoratif dans les parcs d’activités, les espaces publics et les quartiers. Son conseil d’administration a également exhorté les agences à cesser d’arroser et à envisager d’enlever l’herbe déjà plantée.

Le sud du Nevada utilise depuis des décennies un mélange d’incitations en espèces et d’amendes pour décourager l’arrosage de l’herbe et limiter le gazon fonctionnel et non fonctionnel. L’accord a peu d’effet sur la région car une loi de l’État adoptée l’année dernière exige que 100% du gazon non fonctionnel soit arraché dans la région de Las Vegas d’ici 2026.

L’Utah a adopté l’année dernière un programme de conservation à l’échelle de l’État qui comprenait 5 millions de dollars pour encourager l’enlèvement du gazon et a ciblé l’herbe décorative sur la propriété publique. Pourtant, certaines municipalités maintiennent des ordonnances adoptées pour des raisons esthétiques qui interdisent aux résidents de remplacer l’herbe par un aménagement paysager résistant à la sécheresse.

__

Ronayne a rapporté de Sacramento, en Californie. L’écrivain AP Thomas Peipert a contribué aux reportages de Denver.

Sam Metz et Kathleen Ronayne, Associated Press