Les villes chinoises ont du mal à payer leurs factures après trois ans de Covid et un krach immobilier

Trois ans de contrôles stricts de la pandémie en Chine et un krach immobilier ont drainé les habitants les coffres du gouvernement, laissant les autorités à travers le pays aux prises avec des montagnes de dettes. Le problème est devenu si grave que certaines villes sont désormais incapables de fournir des services de base, et le risque de défaillance augmente.

Les analystes estiment que l’encours de la dette publique chinoise a dépassé 123 000 milliards de yuans (18 000 milliards de dollars) l’année dernière, dont près de 10 000 milliards de dollars de « dette cachée » due à des plateformes de financement risquées des gouvernements locaux qui sont soutenues par des villes ou des provinces.

Alors que la pression financière s’est accrue, les régions les gouvernements auraient réduit les salaires, réduit les services de transport et réduit les subventions aux carburants au milieu d’un hiver rigoureux.

Des milliers de personnes dans la province septentrionale du Hebei avaient du mal à chauffer leur maison en novembre et décembre en raison d’une pénurie de gaz naturel, selon plusieurs médias chinois. Les coupes dans les subventions gouvernementales étaient en partie à blâmer, selon le site d’information public Jiemie.

En janvier, dans la province la plus septentrionale du Heilongjiang, les ménages de la ville de Hegang se sont également retrouvés sans chauffage après que les entreprises locales ont sévèrement restreint l’approvisionnement. Les entreprises ont imputé cette décision au manque de subventions gouvernementales.

Le manque de chauffage en plein hiver a suscité de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux. Le gouvernement central de Pékin a réagi en ordonnant aux villes de fournir un chauffage adéquat, mais sans préciser qui paiera les factures.

Les gouvernements locaux ont épuisé leurs budgets après avoir dépensé d’énormes sommes d’argent pour faire respecter les verrouillages fréquents de Covid, les tests de masse et la mise en place de centres de quarantaine avant le revirement politique de décembre, qui a marqué la fin brutale de la politique zéro-Covid de Xi Jinping.

“Pékin fait face à un champ de mines économique qui lui est propre”, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties à Washington. “Tout compte fait, la crise actuelle de la dette chinoise représente une tempête parfaite.”

On ne sait pas encore combien le pays a dépensé au total pour lutter contre la pandémie. Mais une province, Guangdong, a révélé qu’elle avait dépensé 22 milliards de dollars pour éliminer Covid au cours des trois années commençant en 2020.

Le chiffre d’affaires, quant à lui, s’est fortement contracté sur la même période. Les confinements continus ont sérieusement ébranlé les revenus des ménages, ce qui a conduit nombre d’entre eux à réduire leurs dépenses, ce qui a entraîné une baisse des recettes fiscales pour les gouvernements locaux. D’énormes allégements fiscaux pour soutenir les entreprises pendant la pandémie ont également réduit les revenus du gouvernement.

L’effondrement du marché du logement complique davantage les choses; prix des maisons baisse depuis 16 mois consécutifs. Les ventes de terrains, qui représentent généralement plus de 40 % des revenus des collectivités locales, se sont effondrées.

L’année dernière, un certain nombre de villes ont suspendu les services de bus en raison de contraintes budgétaires, notamment Leiyang dans la province du Hunan et Yangjiang dans le Guangdong, selon les annonces des opérateurs.

Par ailleurs, Hegang, la ville de la province du Heilongjiang, est entrée dans l’histoire au début de 2022 en devenant la première à être contrainte de subir une restructuration fiscale en raison d’un grave surendettement, selon les médias d’État. En conséquence, il doit réduire les dépenses consacrées aux projets d’infrastructure, réduire les subventions gouvernementales aux industries, cesser d’embaucher de nouveaux employés et vendre des actifs, selon les règles publiées par le Conseil d’État.

Les emplois du secteur public, considérés comme les plus sûrs dans le pays, ont également été touchés ailleurs. En juin, plusieurs provinces riches de l’est – dont le Guangdong, le Zhejiang et le Jiangsu – ont réduit les salaires jusqu’à 30 %, selon le site d’information chinois Caixin.

“La dette locale galopante de la Chine constitue une menace sérieuse pour la santé économique globale du pays et pèsera lourdement sur la reprise encore naissante de la Chine”, a déclaré Singleton.

La dette entrave la capacité du gouvernement à stimuler la croissance et à stabiliser l’emploi, ainsi qu’à maintenir ou à développer les services publics, a-t-il déclaré.

“Il ne fait aucun doute que la crise actuelle de la dette chinoise a le potentiel d’exacerber les tensions socio-économiques existantes”, a déclaré Singleton, ajoutant que de nouvelles manifestations publiques comme celles de fin 2022 pourraient émerger, alors que les citoyens chinois acceptent “la disparition d’emplois, la fermeture d’entreprises et des salaires réduits. »

La dette des administrations locales chinoises avait déjà augmenté de façon spectaculaire pendant une décennie avant la pandémie, en grande partie à cause d’un boom des investissements dirigé par l’État à la suite de la crise financière mondiale de 2008. Mais la situation s’est rapidement détériorée au cours des trois dernières années.

L’année dernière, la dette des administrations locales a bondi de 15 % pour atteindre 35 000 milliards de yuans (5 200 milliards de dollars), selon les données publiées dimanche par le ministère des Finances. Les paiements d’intérêts sur les obligations des gouvernements locaux ont dépassé mille milliards de yuans (148 milliards de dollars) pour la première fois de l’histoire, selon les médias officiels.

La dette adossée aux gouvernements locaux mais qui n’apparaît pas dans leurs bilans pourrait être beaucoup plus importante.

La « dette cachée » émise par les véhicules financiers des collectivités locales, entités créées par les collectivités locales pour contourner l’emprunt restriction et utilisé pour canaliser le financement des dépenses d’infrastructure, pourrait avoir totalisé 65 billions de yuans (9,6 billions de dollars) d’ici le milieu de 2022, selon une récente estimation des analystes de Mars Macro, une société de recherche économique basée dans le Hunan.

C’est plus de 20 % de plus que l’estimation de 53 000 milliards de yuans faite par Goldman Sachs en 2021.

Cela équivaudrait à plus de la moitié du PIB chinois. Globalement, la dette publique chinoise équivaut désormais à 102% de son PIB, ont estimé les analystes.

Ce ratio d’endettement est toujours inférieur à celui des États-Unis, qui est actuellement d’environ 122 %, sur la base de sa dette nationale et de son PIB en 2022, mais celui de la Chine a augmenté à un rythme effarant, ayant plus que doublé par rapport à 47 % en 2016.

Il y a déjà des signes que les gouvernements locaux ont du mal à rembourser leurs dettes.

Début janvier, une entreprise publique en difficulté de la province du Guizhou, dans le sud-ouest, chargée de la construction de projets d’infrastructure, a annoncé que ses prêteurs lui avaient accordé 20 ans supplémentaires pour rembourser des prêts d’une valeur de 2,3 milliards de dollars. Renouvellements de prêts avec un délai aussi long sont extrêmement rares en Chine.

Les analystes ont déclaré que l’affaire signale que les gouvernements locaux subissent de fortes pressions financières cette année. Leur resserrement de la dette pourrait constituer une menace sérieuse pour le système financier chinois, en particulier pour petites banques régionales.

“Une fois que les défauts de paiement commencent, ce qui suggère que les garanties gouvernementales se sont effondrées parmi les LGFV [local government financing vehicles]les défauts peuvent rapidement faire boule de neige », ont écrit Allen Feng et Logan Wright, analystes chinois chez Rhodium Group, dans un rapport de recherche la semaine dernière.

“En conséquence, il existe un risque important de contagion financière”, ont-ils déclaré. “Les banques commerciales des petites villes et rurales sont particulièrement vulnérables en raison de leurs relations étroites avec les gouvernements locaux.”

Même les plus hauts responsables du pays ont admis que l’une des plus grandes menaces pour la stabilité financière en 2023 est la dette cachée des gouvernements locaux, qui est opaque, énorme et difficile à suivre.

Le gouvernement central de Pékin a signalé qu’il ne venait pas à la rescousse.

“Si c’est votre bébé, vous devriez le tenir vous-même”, a averti le ministère des Finances dans un communiqué adressé au début du mois aux autorités locales. “Le gouvernement central ne renflouera pas [you] en dehors.”

Mais Pékin devra peut-être autoriser provinces et villes emprunter davantage.

L’économie chinoise connaît un grave ralentissement. Le PIB n’a augmenté que de 3 % l’an dernier, la deuxième pire croissance en 46 ans.

Le gouvernement avait auparavant eu recours au vieux manuel de encourager les gouvernements locaux à emprunter plus d’argent pour financer des projets d’infrastructure afin de stimuler la croissance. En décembre, une poussée des infrastructures a contribué à stimuler l’activité économique, entraînant des signes de stabilisation de la croissance.

En janvier, Bloomberg a annoncé que les autorités chinoises envisageaient un quota record pour les obligations spéciales des gouvernements locaux cette année.

“Jusqu’à présent, il semble que Xi ait vraiment besoin d’une reprise rapide de l’économie et a choisi de remettre le problème de la dette à plus tard”, a déclaré Adam Liu, professeur adjoint à l’Université nationale de Singapour.