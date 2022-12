Les villes chinoises manquent d’argent pour payer d’énormes factures de verrouillage de Covid

Hong Kong

Les manifestations de cette semaine à travers la Chine montrent à quel point la politique zéro Covid de Pékin est devenue impopulaire. Maintenant, alors même que le pays signale qu’il pourrait assouplir les contrôles en cas de pandémie, il est confronté à un autre défi : les gouvernements locaux chargés de mener des tests de masse et d’appliquer la quarantaine manquent d’argent et pourraient être contraints de faire des économies ou de réduire d’autres services vitaux.

La politique zéro Covid a permis à la Chine d’échapper à la récession en 2020. Mais près de trois ans plus tard, les factures s’accumulent, ce qui exerce une pression financière extraordinaire sur les autorités municipales du pays le plus peuplé du monde.

Si les blocages et les tests de masse persistent, “les risques pour la stabilité financière augmenteront”, a déclaré George Magnus, associé au China Center de l’Université d’Oxford, à CNN Business.

“Les gouvernements locaux subissent une pression énorme en raison du coût du maintien du zéro-Covid, et nous pouvons déjà le voir dans la viabilité de la dette de plusieurs entités et [in] les cas où les services publics sont réduits, les actifs ou services locaux vendus, etc.

Les gouvernements locaux, dont les revenus dépendent fortement des ventes de terrains, sont plus vulnérables que le gouvernement central. Ils ont dépensé 11,8 billions de yuans (1,65 billion de dollars) de plus qu’ils n’ont collecté de revenus entre janvier et octobre, empruntant massivement pour ce faire, selon les données du ministère chinois des Finances.

L’envolée de la dette publique constitue une menace directe pour la santé économique de la Chine. Cela augmente non seulement le risque que les municipalités ne remboursent pas leurs dettes, mais réduit également la capacité du gouvernement à stimuler la croissance, à stabiliser l’emploi et à développer les services publics.

Pendant près de trois ans, les gouvernements locaux ont supporté le poids de l’application des contrôles pandémiques. Ils ont dû payer pour des tests de masse réguliers, des séjours de quarantaine obligatoires et d’autres services lors de fermetures fréquentes, ce qui a entraîné une flambée des dépenses alors même que les revenus stagnaient.

Mais ils sont confrontés à des insuffisances de revenus par rapport à leurs besoins de dépenses. Ils représentent la moitié des recettes des administrations publiques, mais représentent plus de 85 % des dépenses des administrations publiques, selon les analystes.

DBRS Morningstar, une agence de notation mondiale basée à Toronto, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les déficits élevés des gouvernements locaux étaient une préoccupation majeure, y compris la soi-disant «dette cachée» des outils de financement spéciaux destinés à augmenter le financement des gouvernements régionaux en premier lieu .

Une partie de cette dette n’est jamais reconnue officiellement dans les bilans publics.

“Des déficits plus élevés et une croissance du PIB nominal plus faible devraient entraîner une augmentation de la dette publique chinoise à 50,6% du PIB en 2022”, nettement plus élevée que les 38,1% de l’année pré-pandémique de 2019, ont-ils déclaré.

Ce serait encore relativement faible par rapport aux normes mondiales. Mais cela représenterait un sommet historique pour la Chine.

La situation budgétaire précaire des collectivités locales a pesé sur la situation financière globale du pays.

Le large déficit budgétaire de la Chine, qui regroupe les déficits des gouvernements central et local, a atteint 6,66 billions de yuans (944 milliards de dollars) au cours des dix premiers mois de 2022, triplant presque par rapport à il y a un an, selon les calculs de CNN Business basés sur les données du ministère des Finances.

Zhao Wei, économiste en chef chez Sinolink Securities, basé à Shanghai, estime que le déficit budgétaire global pourrait dépasser 10 000 milliards de yuans (1 400 milliards de dollars) en 2022, le plus important de l’histoire.

Pourquoi les gouvernements locaux sont-ils dans cet état alarmant ? Au cours des années précédentes, leurs dépenses étaient financées par les ventes de terrains, qui représentaient généralement plus de 40 % de leurs revenus totaux.

Mais un effondrement du marché du logement a réduit ce financement. Au cours des dix premiers mois de 2022, les ventes de terrains ont chuté de 26% par rapport à l’année précédente et sont sur la bonne voie pour leur première baisse en sept ans en raison d’une chute de la demande des promoteurs sous le choc de l’effondrement des ventes de maisons.

Les finances des collectivités locales sont également mises à rude épreuve par une forte contraction des revenus, la faible croissance économique et les énormes allégements fiscaux pour les entreprises réduisant les revenus.

Plus de 3,7 billions de yuans (524 milliards de dollars) d’allégements fiscaux ont été accordés cette année aux entreprises durement touchées par la pandémie. Pendant ce temps, l’économie chinoise n’a augmenté que de 3 % au cours des trois premiers trimestres de cette année.

Dans le même temps, les coûts associés aux tests Covid sont énormes. Les dépenses de santé liées à Covid ont bondi de 13% pour atteindre 1,75 billion de yuans (245 milliards de dollars) au cours des dix premiers mois de 2022, la plus forte augmentation parmi tous les types de dépenses gouvernementales, selon les données officielles.

Depuis le début de la pandémie jusqu’en avril 2022, 11,5 milliards de tests ont été effectués en Chine, selon le gouvernement. Mais le nombre réel peut être beaucoup plus élevé.

Les analystes de Soochow Securities estiment que 10,8 milliards de tests ont été effectués d’avril à juin seulement, ce qui suggère une énorme augmentation du nombre de tests.

Ils pensent que le coût des tests Covid pourrait atteindre 240 milliards de dollars par an, si un demi-milliard de personnes dans les grandes et moyennes villes chinoises étaient testées tous les deux jours. En mai, Pékin a déclaré aux gouvernements locaux qu’ils devaient supporter les coûts des tests Covid réguliers dans leurs régions.

À court d’argent, de nombreuses villes du pays, y compris celles des provinces du Sichuan et du Gansu, ont demandé aux habitants de payer pour se tester, même si la preuve d’un test Covid négatif est toujours requise pour entrer dans les lieux publics ou les transports.

« La Chine s’enfonce dans un ‘qui paiera ?’ marais », a déclaré Magnus. “D’une manière ou d’une autre, le secteur des administrations locales devra faire face, peut-être mal, mais à moins que Pékin ne mette l’argent à disposition, c’est comme ça que ça se passera.”

Le manque d’argent a déjà incité certaines autorités locales à retarder ou suspendre les paiements aux fournisseurs de tests Covid.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, 15 des plus grands fournisseurs de tests de virus répertoriés en Chine ont signalé un total combiné de 44 milliards de yuans (6,15 milliards de dollars) de comptes clients ou de factures impayées, en hausse de 71% par rapport à il y a un an, selon les données compilées par une unité de China Finance Online, un fournisseur de services d’informations financières.

Certains laboratoires ont même suspendu leurs services. Plus tôt ce mois-ci, un laboratoire de test Covid dans la province centrale de la province du Henan a déclaré qu’il devait interrompre les tests car les autorités locales n’avaient payé aucune facture depuis janvier 2021.

Malgré la montée en flèche des taux d’infection, certains signes indiquent que certaines villes assouplissent désormais les restrictions de Covid à la suite d’une série de manifestations à travers le pays au cours de la semaine dernière.

La ville de Guangzhou, dans le sud du pays, a annoncé mercredi qu’elle lèverait les mesures de verrouillage dans des quartiers clés, après que les gens se sont affrontés avec des manifestations de la police contre des restrictions trop restrictives. La ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, a également assoupli les restrictions de Covid le même jour.

Le vice-Premier ministre Sun Chunlan, responsable des affaires de santé publique, a déclaré mercredi que la Chine se trouvait dans “une nouvelle étape” de la lutte contre le Covid 19.

Le pays est peut-être encore loin de mettre fin complètement à sa politique zéro-Covid. Les taux de vaccination chez les personnes âgées et la capacité hospitalière doivent s’améliorer, selon Sun.

Bien que les coûts énormes associés au zéro-Covid ne soient pas financièrement viables, la politique devrait se poursuivre tant que les manifestations resteront isolées et sporadiques, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal à la Foundation for Defence of Democracies, un groupe de réflexion basé à Washington, ajoutant que les autorités locales peuvent toujours compter sur les restrictions de Covid pour limiter toute augmentation des cas.

Les gouvernements locaux ont été sous pression pour prévenir les épidémies. Les responsables qui ont échoué ont été pénalisés, créant un potentiel de déconnexion entre un changement de ton du gouvernement central et la réalité sur le terrain

“La politique est suprême”, a déclaré Andy Xie, un économiste indépendant. « Les gouvernements locaux doivent trouver de l’argent pour le zéro-Covid. Ils peuvent réduire leurs dépenses ailleurs. Sinon, ils seront licenciés.

Correction : une version antérieure de cet article donnait un chiffre incorrect en dollars pour le déficit budgétaire projeté de la Chine en 2022.