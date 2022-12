Les villes chinoises manquent d’argent pour payer d’énormes factures de verrouillage de Covid, selon un rapport

La stratégie zéro Covid de la Chine a un impact financier important sur les gouvernements locaux, a rapporté CNN.

Ils ont enregistré un déficit budgétaire de plus de 1,65 billion de dollars entre janvier et octobre, a déclaré CNN.

La stratégie stricte de la Chine implique des tests de masse et le verrouillage des grandes villes.

Les gouvernements locaux en Chine manquent rapidement d’argent, car ils sont obligés de maintenir des tests stricts et des restrictions de quarantaine requises par la stratégie chinoise zéro-Covid, CNN a rapporté.

Les données du ministère chinois des Finances rapportées par CNN ont montré que les gouvernements locaux en Chine ont dépensé beaucoup plus qu’ils n’ont rapporté entre janvier et octobre : à hauteur de plus de 1,65 billion de dollars.

La réponse de la Chine au coronavirus a été de suivre une politique stricte visant à éliminer complètement le virus. Mais la stratégie est celle qui nécessite beaucoup d’investissements ; pour les tests de masse, les fermetures à l’échelle de la ville et les immenses centres de quarantaine où les gens sont amenés à s’isoler.

Et les gouvernements locaux ont dû en payer une grande partie, a rapporté CNN.

En conséquence, certains gouvernements locaux ont retardé ou suspendu les paiements aux fournisseurs de tests de coronavirus et certains demandent maintenant aux résidents de payer leurs propres tests de coronavirus, a rapporté CNN.

Le South China Morning Post basé à Hong Kong rapporté le mois dernier que plusieurs gouvernements locaux avaient réduit leurs objectifs de revenus, citant le coronavirus ainsi que d’autres facteurs comme le marché immobilier assiégé de la Chine.

Bloomberg a également rapporté en septembre, que les provinces chinoises subissaient un coup financier de la stratégie, la plupart affichant un déficit pour les sept premiers mois de l’année.

George Magnus, associé au China Center de l’Université d’Oxford, a déclaré à CNN que les gouvernements locaux pourraient réduire le financement d’autres services pour continuer à financer la stratégie contre les coronavirus.

“Les gouvernements locaux subissent une pression énorme en raison du coût du maintien du zéro-Covid, et nous pouvons déjà le voir dans la viabilité de la dette de plusieurs entités et [in] cas où les services publics sont réduits, les actifs ou services locaux vendus, etc. », a-t-il déclaré.

La stratégie zéro Covid a blessé L’économie chinoise plus largement, en restreignant les déplacements et le tourisme et en fermant des villes de millions de personnes, ce qui a également parfois signifié la fermeture d’usines et de sites de fabrication.

La Chine a laissé entendre qu’il pourrait assouplir ses règles Covid après des manifestations de masse au cours du week-end, ont déclenché par la mort de 10 personnes dans l’incendie d’un appartement.