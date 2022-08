Les villes chinoises frappées par la sécheresse reçoivent enfin de la pluie ; les inondations provoquent des évacuations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plus de 100 000 personnes s’étaient déplacées lundi vers des zones plus sûres, car de fortes pluies ont entraîné des risques d’inondation dans une région du sud-ouest de la Chine qui a été dévastée par une vague de chaleur et la sécheresse pendant la majeure partie de l’été.

De fortes pluies étaient prévues pour certaines parties de la province du Sichuan et de la ville de Chongqing jusqu’à mardi au moins. Chongqing, une mégapole construite dans une zone vallonnée et qui surveille également les montagnes et la campagne environnantes, a émis un avertissement de crue éclair pour les deux jours.

Mais l’agence météorologique chinoise a maintenu une alerte nationale orange à la sécheresse, le deuxième niveau le plus élevé, alors que la chaleur persiste dans de nombreuses régions du sud du pays, a indiqué l’agence de presse officielle Xinhua. Il recommandait une stricte conservation de l’eau et l’utilisation de sources d’eau d’urgence pour approvisionner les personnes et le bétail.

L’administration de gestion des urgences du Sichuan a déclaré lundi que 119 000 personnes avaient été évacuées. Un village sous la juridiction de la ville de Guangyuan a enregistré 7,4 pouces de pluie, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV. La ville était l’une des deux villes du Sichuan les plus touchées par la sécheresse.

Une intervention d’urgence nationale de niveau IV pour les inondations, la plus faible d’un système à quatre niveaux, est en vigueur dans le Sichuan, Chongqing et les provinces voisines du Gansu et du Shaanxi au nord. Le sol dur et brûlé par le soleil laissé par la canicule augmente le risque de catastrophes naturelles lorsqu’il pleut, a déclaré l’agence de presse officielle Xinhua.

Le changement de temps a apporté un certain soulagement à la chaleur et la pleine puissance a été rétablie dans les usines du Sichuan après deux semaines de restrictions résultant de la réduction de la production hydroélectrique.

La pluie devrait aider les agriculteurs dont le riz, les piments épicés du Sichuan et d’autres cultures se fanaient pendant une sécheresse prolongée qui a réduit les réservoirs communautaires à de la terre principalement fissurée.

Les températures ont dépassé 104 degrés Fahrenheit dans ce que les météorologues ont appelé la plus forte vague de chaleur en Chine depuis le début de la tenue des registres en 1961.

L’électricité dans le Sichuan à usage commercial et industriel “a été entièrement rétablie”, a indiqué CCTV sur son site Internet. La demande des ménages en climatisation a diminué à mesure que les températures se sont modérées et que les précipitations ont commencé à reconstituer les réservoirs hydroélectriques.

La production hydroélectrique de la province a augmenté de 9,5 % par rapport à son point bas, a rapporté le radiodiffuseur d’État. La consommation quotidienne d’électricité par les ménages a diminué de 28%, passant d’un pic de 473 millions à 340 millions de kilowattheures, selon le rapport, citant Zhao Hong, directeur marketing de la filiale Sichuan de State Grid.

“La contradiction entre l’offre et la demande d’électricité dans le Sichuan sera essentiellement résolue dans les trois prochains jours”, a déclaré Zhao.

La chute de la production hydroélectrique a incité les services publics du Sichuan à intensifier l’utilisation des centrales électriques au charbon, retardant temporairement les efforts de réduction des émissions de carbone et autres.

La part de l’électricité dans le Sichuan qui provient du charbon est passée de 10% à 25% avec 67 centrales électriques fonctionnant à pleine capacité, selon Caixin, un magazine d’actualité économique chinois.

Le Sichuan est généralement considéré comme une réussite en matière d’énergie propre en Chine, obtenant 80 % de son électricité de l’hydroélectricité.