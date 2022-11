Les villes cherchent à contrôler le camping dans un contexte de crise croissante des sans-abri

PORTLAND, Oregon (AP) – Les tentes qui prolifèrent sur les trottoirs du centre-ville et des quartiers résidentiels de Portland, dans l’Oregon, alimentent un débat qui se déroule dans les villes du pays alors que la crise des sans-abrisme aux États-Unis explose: le camping devrait-il être interdit partout sauf dans sanctionné des sites?

Les États dirigés par les républicains, dont le Texas et le Missouri, ont adopté des lois au cours des deux dernières années interdisant le camping de rue tout en détournant l’argent des projets de logements abordables vers des solutions d’hébergement à court terme.

Maintenant, après des décennies de lutte pour lutter contre le sans-abrisme, certaines villes progressistes de la côte ouest envisagent des plans similaires. Les membres du conseil municipal de Portland voteront jeudi sur une proposition visant à créer au moins trois grands campings désignés et à interdire le reste des quelque 700 campements actuellement dispersés dans la ville. Plus de 3000 personnes vivent sans abri à Portland, un bond de 50% par rapport à 2019, selon la proposition.

“L’ampleur et la profondeur de la crise des sans-abri dans notre ville ne sont rien de moins qu’une catastrophe humanitaire”, a déclaré le maire de Portland, Ted Wheeler, le mois dernier, lorsqu’il a dévoilé le plan. “Nous devons rapprocher notre population de sans-abri dispersée et vulnérable des services dont elle a besoin.”

Mais les opposants affirment que les restrictions de camping criminalisent effectivement le sans-abrisme et ne s’attaquent pas à ses causes profondes.

“Alors que l’itinérance visible a augmenté, il y a aussi une augmentation de la pression du public et d’autres personnes pour que les élus et les autres personnes en position d’autorité s’attaquent à ce problème”, a déclaré Ann Oliva, PDG de l’Alliance nationale pour mettre fin à l’itinérance. “Ce qui commence à se produire, c’est que la façon de résoudre immédiatement un problème qui est à la base un problème de logement abordable est d’essayer de soustraire les gens à la vue du public.”

La montée en flèche du sans-abrisme de Portland est devenue une préoccupation majeure pour la grande majorité des habitants et a entraîné des poursuites judiciaires. Un groupe de personnes handicapées a poursuivi la ville pour des tentes bloquant les trottoirs et les rendant inaccessibles.

La proposition de Portland établirait au moins trois sites désignés où le camping serait autorisé, avec une capacité initiale de servir environ 150 personnes chacun. Ils auraient une gestion 24 heures sur 24 et donneraient accès à des services tels que la nourriture, l’hygiène, la collecte des déchets et le traitement de la santé mentale et de la toxicomanie.

Des travailleurs de proximité dirigeraient les personnes vivant dans la rue vers les sites de camping désignés. Ceux qui refusent pourraient être cités, mais les citations pourraient être annulées si la personne participe à un programme de déjudiciarisation qui nécessiterait un traitement de santé mentale ou de toxicomanie au lieu d’une peine de prison.

Denver, Colorado, et Austin, Texas, ont également adopté des ordonnances interdisant le camping public et autorisant les campings autorisés. Denver a ouvert plusieurs “espaces extérieurs sécurisés” depuis 2020 où des tentes, de la nourriture et d’autres services sont fournis. À Austin, la communauté Esperanza est un campement sanctionné qui dessert environ 150 personnes et construit actuellement 200 abris individuels.

L’Institut Cicero, qui a rédigé la législation modèle qui a inspiré de nombreuses politiques récentes d’interdiction de camping, affirme que la création de zones spécifiques où le camping est autorisé peut être une solution plus rapide pour les villes par rapport à la construction de logements abordables.

“L’un des plus gros problèmes que le camping autorisé tente de résoudre est simplement l’incroyable difficulté d’obtenir plus de pelles dans le sol pour obtenir un abri ou d’autres types ou services disponibles pour les sans-abri”, a déclaré le juge Glock, directeur principal de la politique et du groupe. rechercher.

« La réponse ne peut pas être pour ces villes, attendez deux ou trois décennies et nous allons construire suffisamment de logements permanents. En attendant, nous allons voir des dizaines de milliers de personnes mourir dans les rues », a déclaré Glock.

Mais de nombreux défenseurs des sans-abri affirment qu’une approche « logement d’abord » est la seule façon de s’attaquer aux facteurs sous-jacents qui causent l’itinérance.

“Rassembler les gens qui n’ont nulle part où aller est non seulement cruel et peu pratique, mais les forcer dans des camps géants ne peut pas être une situation culturellement compétente ou équitable”, a déclaré Mark Guzman, fondateur de l’association alimentaire à but non lucratif MealsonUsPDX, lors d’un conseil municipal controversé de Portland. réunion la semaine dernière.

“Si vous voulez vraiment mettre fin à l’itinérance, la seule voie à suivre est de passer par le logement d’abord”, a déclaré Guzman, qui a déclaré avoir lui-même déjà vécu l’itinérance. “Les gens ont besoin d’amour, de compassion et de ressources pour échapper à une situation d’itinérance.”

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press