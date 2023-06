Les villes canadiennes essaient des moyens créatifs de recruter des sauveteurs dans un contexte de pénurie

Le personnel qui gère les piscines à travers le Canada tente d’inciter les gens à travailler comme sauveteurs dans un contexte de pénurie, selon la Société de sauvetage.

Le personnel de la piscine et de la plage peut être quelque peu difficile dans le meilleur des cas, car le travail attire souvent les élèves du secondaire âgés de 16 à 18 ans qui partent ensuite pour des études postsecondaires, a déclaré Stephanie Bakalar, porte-parole de la Lifesaving Society Ontario.

Mais le COVID-19 a aggravé les choses.

« Vous avez ces quelques années où presque personne n’a été certifié parce que les piscines (étaient) ouvertes un peu ici et là, mais pas assez régulièrement pour pouvoir vraiment planifier et exécuter tous ces programmes (de formation) », a déclaré Bakalar.

« Ce n’est pas comme si nous pouvions simplement mettre tout le monde sur Zoom et dire: » Oh, tu pourrais être sauveteur « », a-t-elle déclaré.

« Vous devez être physiquement dans l’eau. »

Vendredi, le gouvernement de l’Ontario a abaissé l’âge minimum requis pour les sauveteurs de 16 à 15 ans dans le but de remédier à la pénurie de personnel.

Les administrations municipales et les centres de loisirs ont fait preuve de « créativité » pour attirer davantage de personnes au travail tout en veillant à ce qu’elles suivent la formation rigoureuse requise par la Société de sauvetage, a déclaré Bakalar.

Christine Pelletier, directrice des sports aquatiques, du conditionnement physique et de la santé au Centre récréatif Dovercourt à Ottawa, a déclaré qu’ils avaient déjà embauché des jeunes de 15 ans qui avaient terminé leur certification et leur avaient donné des emplois d’instructeurs adjoints jusqu’à leurs 16 ans.

Une autre stratégie consiste à former et à embaucher des nageurs plus âgés, a déclaré Pelletier.

Parfois, ce sont des gens qui sont maintenant à la retraite et qui étaient sauveteurs quand ils étaient plus jeunes, a-t-elle déclaré.

« Ou (ce sont) des maîtres nageurs qui ont déjà la capacité de nager et qui cherchent peut-être à essayer quelque chose de nouveau, un nouveau défi pour devenir sauveteur pour la première fois de leur vie. »

Les personnes âgées qui avaient été sauveteurs certifiés dans le passé n’auraient qu’à être recertifiées, a déclaré Pelletier. D’autres qui ont la capacité de nager pourraient suivre eux-mêmes la formation de sauveteur requise avant d’être examinés afin de ne pas avoir à suivre des cours avec « un groupe de jeunes de 13 ans », a-t-elle déclaré.

Il y a eu des sauveteurs certifiés au Canada qui ont environ 80 ans, a déclaré Bakalar.

« Il y a un âge minimum, mais il n’y a pas d’âge maximum », a-t-elle déclaré.

« Tant que vous pouvez répondre à tous ces critères et que vous êtes physiquement capable et que vous avez le bon jugement et les bonnes compétences, vous pouvez être sauveteur et tous les deux ans, vous allez recertifier et démontrer à nouveau ces compétences. »

Suivre toute la formation pour devenir sauveteur peut coûter plus de 1 000 $, alors offrir une formation gratuite peut être une stratégie de recrutement importante, a déclaré Lenea Grace, directrice générale de la Lifesaving Society of BC and Yukon.

La Société de sauvetage fournit des sauveteurs au lac Buntzen et au lac Hayward, propriété de BC Hydro, a-t-elle déclaré, de sorte que la société couvre le coût de leur cours de sauvetage au bord de l’eau, a-t-elle déclaré.

Des municipalités comme New Westminster, en Colombie-Britannique, ont récemment offert une formation rémunérée ou des bourses « pour aider les gens à obtenir les certifications dont ils ont besoin », a déclaré Grace.

De tels programmes peuvent aider les personnes à faible revenu qui souhaitent être sauveteurs, mais « peuvent avoir eu un coût comme obstacle », a-t-elle déclaré.

Toutes les municipalités canadiennes ne font pas face à une pénurie de sauveteurs.

Dans une déclaration envoyée par courriel à La Presse canadienne vendredi, la ville de Toronto a déclaré qu’elle avait recruté «environ 2 400 membres du personnel aquatique certifiés pour superviser les programmes de loisirs et d’enseignement dans les piscines intérieures et extérieures et les opérations sur les plages au bord de l’eau».

«Alors que les programmes de la ville de Toronto ont un effectif approprié de sauveteurs prêts pour cet été – grâce à tout le travail proactif qui s’est déroulé en arrière-plan au cours des deux dernières années pour remédier aux pénuries créées par la pandémie – le recrutement de tout le personnel des loisirs , y compris les sauveteurs, reste en cours », indique le communiqué.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.