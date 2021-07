Les villes brésiliennes voient SNOW après que les États du sud ont été invités à se préparer à une vague de froid

Au moins 13 villes de l’État du Rio Grande do Sul ont vu de la neige mercredi soir, recouvrant la région d’une fine poudre blanche, ont rapporté les médias locaux.

Alors que le temps fournissait la toile de fond parfaite pour les photos et les vidéos, certaines images montraient des conditions particulièrement inquiétantes, semblables à celles d’un blizzard.

Neve agora no Brasil Neige maintenant au Brésil🇧🇷 pic.twitter.com/YrtMzw4xy5 – Bleu @ 1979 (@sylvyeXXI) 29 juillet 2021

NEVE BRESIL pic.twitter.com/oOAlgUg7SF — ttᥲ|| copine de tsukishine 🇧🇷 (@n4juke) 29 juillet 2021

A neve chegou ao sul do Brasil 🇧🇷❄️❄️ pic.twitter.com/Z3h84uZ20t – Voyage virtuel (@TravelVirtuall) 28 juillet 2021

Les vents à San Francisco de Paula, une ville du Rio Grande do Sul, ont atteint jusqu’à 80 km/h (50 mph), entraînant la neige horizontalement et réduisant considérablement la visibilité, selon les météorologues de MetSul.

TEMPO | Condições em São Francisco de Paula por meia hora no início da noite foram de uma tempestade de inverno com neve forte, vento de 70 km/ha 80 km/he visibilidade reduzida. Cenas muito raras de se ver no Brasil e comuns em países de clima frio. Comme imagens são da @metsul. pic.twitter.com/0b733PXUZK – MetSul.com (@metsul) 28 juillet 2021

De la neige a également été observée dans l’État voisin de Santa Catarina, situé juste au sud du tropique du Capricorne, où les températures auraient atteint -7,8 °C.

MetSul Meteorologia, une prévision météorologique et climatique pour tout le Brésil et l’Amérique du Sud, décrit les événements comme « très rare, » notant que certaines régions ont connu des niveaux record de précipitations hivernales.

La vague de froid avait été prévue, car le front météorologique avait déjà apporté de la neige et de la pluie verglaçante à l’Uruguay voisin, Climatempo suggérant que les températures pourraient descendre jusqu’à -10 ° C dans les montagnes de Santa Catarina et le Rio Grande do Sul.

Dans un tweet, MetSul déclaré qu’en plus de 30 ans de prévisions météorologiques à Rio Grande do Sul, ils n’avaient jamais vu une telle neige et des vents forts.

Les températures glaciales et la neige signalées au Brésil surviennent au cours d’un mois où il y a eu des rapports apparemment sans fin de conditions météorologiques inhabituelles et extrêmes dans d’autres États.

L’Inde a été touchée par les plus fortes pluies de mousson depuis quatre décennies, tandis que le centre de la Chine a connu des inondations meurtrières. L’Europe centrale a également connu d’intenses inondations, tandis qu’une vague de chaleur au Canada a fait des dizaines de morts.

Pendant ce temps, en Turquie, les incendies qui font rage ont déclenché des évacuations, alors que les services d’urgence luttent pour contenir les incendies.

