Les villes américaines vulnérables aux incendies de forêt

Quelques heures avant que des incendies dévastateurs ne ravagent la ville historique de Lahaina à Maui, Kyle Ellison s’est efforcé de sauver sa maison de location à Kula, une ville rurale de montagne située à 24 miles de là, d’un autre incendie.

Alors que des vents violents fouettaient les arbres et l’herbe en feu, Ellison et son propriétaire étaient aux prises avec une pression d’eau en chute libre. Ellison a dû attendre que les casseroles remplissent lentement l’évier avant de les jeter au feu ; son propriétaire brandissait un tuyau d’arrosage avec un peu plus d’un filet d’eau. Les pompiers ont dû se précipiter pendant des demi-heures pour trouver une bouche d’incendie en état de marche pour remplir leur camion-citerne, et à chaque fois qu’ils le faisaient, le feu gagnait du terrain.

« C’est un sentiment très déconcertant lorsque les pompiers arrivent et qu’ils n’ont pas d’eau », a déclaré Ellison.

Le manque d’alimentation de secours pour les pompes critiques a sérieusement entravé la lutte contre les incendies à Kula, a déclaré le directeur des eaux du comté, John Stufflebean, à l’Associated Press. Une fois que les vents ont coupé l’électricité, les pompes ont été incapables de pousser l’eau vers les réservoirs et les réservoirs qui étaient essentiels au maintien de la pression.

« Si toutes ces (pompes) avaient eu des générateurs, je pense qu’il y a de fortes chances que nous aurions pu suivre le rythme », a déclaré Stufflebean.

L’expérience de Kula a révélé une vulnérabilité courante aux États-Unis, où de nombreux systèmes d’eau ne disposent pas d’une alimentation de secours suffisante pour garantir la pression si des incendies, des tempêtes ou le froid coupent l’électricité pendant de longues périodes. En plus de paralyser la lutte contre les incendies, le manque de pression peut rendre les systèmes d’eau vulnérables à une contamination qui met en danger l’eau potable.

L’impact des incendies du mois d’août à Kula a été bien moindre qu’à Lahaina, où au moins 97 personnes ont été tuées et quelque 2 200 bâtiments détruits dans un incendie si violent que des milliers de conduites d’eau ont fondu. Plus de générateurs n’auraient pas fait de différence, a déclaré Stufflebean. Mais cela aurait pu être le cas à Kula, où personne n’est mort et où quelques dizaines de bâtiments ont brûlé.

Les experts ont déclaré que les systèmes d’alimentation de secours coûtent cher. L’Environmental Protection Agency, qui applique les normes en matière d’eau potable, recommande mais n’exige pas que les services publics disposent de systèmes de secours, même si le changement climatique entraîne des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus dommageables.

« À l’heure actuelle, une étude nationale solide est nécessaire pour comprendre le degré de cette vulnérabilité », a déclaré Alan Roberson, directeur exécutif de l’Association of State Drinking Water Administrators.

L’incendie n’était pas la première fois que le manque d’alimentation de secours de Kula était révélé. Une tempête en 2021 a coupé l’électricité pendant plusieurs jours et, sans une pression d’eau suffisante, des bactéries se sont infiltrées dans les canalisations qui ont mis des mois à se nettoyer.

Stufflebean, devenu directeur des systèmes d’eau de Maui en janvier, a déclaré qu’il en coûterait environ 12 millions de dollars pour installer les générateurs nécessaires. Il dit que le ministère achètera plusieurs générateurs diesel et recherchera des financements extérieurs pour d’autres, mais « nous devrons peut-être vivre avec tout ce que nous pouvons obtenir ».

« C’est vraiment une question de financement », a-t-il déclaré. « Le service d’approvisionnement en eau de Maui est sous-financé depuis des décennies. »

De brèves coupures de courant sont assez courantes et les systèmes d’eau dépendent généralement de l’eau encore présente dans les canalisations ou conservée dans des réservoirs et des réservoirs pour maintenir temporairement la pression, selon Chad Seidel, président de Corona Environmental Consulting. Le problème survient lorsqu’une catastrophe survient et que l’eau s’échappe rapidement par les lances d’incendie ou les tuyaux endommagés, et qu’il n’y a pas d’électricité pour continuer à acheminer de l’eau nouvelle.

L’American Water Works Association conseille aux fournisseurs d’avoir un plan pour jusqu’à trois jours sans électricité. Les grandes villes ont généralement élaboré des plans d’urgence et certains États ont ajouté des exigences ces dernières années pour garantir que les services publics fonctionnent au moins pendant un certain temps sans électricité. Mais une grande partie de la responsabilité de maintenir l’eau courante incombe à des milliers de services publics locaux à travers le pays, dont beaucoup disposent de fonds limités, a déclaré Andrew Whelton, professeur à l’Université Purdue qui étudie la contamination de l’eau potable suite aux incendies de forêt.

En Californie, sujette aux incendies, la plupart des petits fournisseurs d’eau desservant les communautés les plus pauvres des zones rurales ne disposent pas de suffisamment d’énergie de secours pour fonctionner correctement en cas de panne de courant, a déclaré Andrew Reynolds, directeur adjoint de terrain chez Rural Community Assistance Corporation, une organisation à but non lucratif qui aide les communautés rurales. dans plusieurs États occidentaux. Un programme de subventions californien destiné à aider ces services publics à acheter de l’énergie de secours est débordé à chaque fois que les autorités l’ouvrent à de nouveaux candidats, a-t-il déclaré.

L’État exige que les services publics installent des générateurs de secours d’ici 2024, mais certaines communautés pourraient avoir du mal à respecter ce délai. Le problème « va persister pendant longtemps », a déclaré Reynolds.

La ville de Louisville, dans le Colorado, a installé il y a de nombreuses années des générateurs de secours pour ses pompes : l’un au diesel, l’autre alimenté par une conduite de gaz naturel. Le directeur des travaux publics, Kurt Kowar, a déclaré qu’à l’époque la ville se trouvait dans une zone à risque d’incendie « faible, voire inexistant », avant que le changement climatique ne rende certains incendies de forêt de plus en plus fréquents et plus intenses. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’un incendie majeur engloutisse la ville et coupe le réseau électrique, comme l’incendie de Marshall s’est produit après s’être déclaré par une journée sèche et venteuse en décembre 2021. Le fournisseur de gaz naturel a coupé le carburant pour éviter une explosion, et avec seul le générateur diesel amenant l’eau dans les canalisations de la ville, les pompiers se sont rapidement retrouvés confrontés à un système épuisé.

Le service des eaux a demandé aux employés d’ouvrir manuellement les vannes et de laisser passer l’eau non traitée du fleuve Colorado et de Boulder Creek dans les tuyaux pour rétablir la pression, ce qui a permis de lutter contre les incendies, mais a également entraîné une contamination du système. Ils ont également transporté par camion des réservoirs de gaz naturel pour alimenter le générateur sans carburant.

Aujourd’hui, le service des eaux dépense environ un demi-million de dollars pour convertir au diesel son générateur au gaz naturel, qui alimente une usine de traitement et plusieurs pompes.

Quelques mois après que l’incendie Marshall ait ravagé Louisville, la tempête hivernale Uri a frappé le Texas, provoquant des pannes de courant qui ont touché des millions de personnes. Les conduites d’eau peu profondes ont gelé et éclaté ; le problème s’est aggravé lorsque les pompes ont perdu de la puissance et ont cessé de faire circuler l’eau. Les autorités ont émis quelque 2 000 ordres d’ébullition.

Les législateurs du Texas ont ensuite exigé que les services publics élaborent des plans pour durer une journée en cas d’urgence sans perdre trop de pression d’eau. Les fournisseurs d’eau disposent de plusieurs moyens pour se conformer, notamment en installant une alimentation de secours ou en s’assurant qu’ils disposent de suffisamment de stockage d’eau pour faire face à une urgence.

Sarah Kirkle, directrice des affaires politiques et législatives à la Texas Water Conservation Association, qui représente les services publics, a déclaré que le coût était le plus grand obstacle. À San Antonio, par exemple, les responsables de l’eau ont déclaré qu’il en coûterait environ 200 millions de dollars sur une décennie pour se conformer à la loi, les générateurs représentant la majorité des dépenses.

Amy Hardberger, experte en eau à la Texas Tech University, a déclaré que l’installation d’une alimentation de secours est importante, mais que cela ne peut pas se faire au détriment du renforcement du réseau électrique contre les tempêtes majeures. La prévention est « bien moins coûteuse que d’installer un générateur et de penser que tout est réparé », a-t-elle déclaré.

Mais des catastrophes se produiront, et les experts affirment que les fournisseurs d’eau sont largement sous-préparés. Stufflebean a déclaré que les systèmes d’approvisionnement en eau de Maui ont été construits avec la capacité d’éteindre de petits incendies, et non les grands incendies de forêt qui ont frappé cet été. Il a également déclaré que certaines conduites principales étaient plus petites que ne l’exigent les normes d’ingénierie modernes, même s’il n’était pas clair si cela aurait affecté les efforts de lutte contre les incendies si les pompes avaient fourni de l’eau sous pression.

Il va falloir repenser le système, dit-il.

Dans la propriété locative d’Ellison à Kula, les flammes ont finalement été arrêtées à environ 10 pieds de son domicile. Mais la fumée et les cendres ont pénétré toutes les surfaces, et Ellison, sa femme et leurs trois fils ont dû vivre depuis lors dans une série de maisons temporaires.

Il a déclaré avoir entendu parler du problème du générateur lors d’une réunion communautaire quelques semaines après les incendies, au cours de laquelle Stufflebean a déclaré aux résidents que le comté « travaillait à installer des générateurs sur toutes les pompes à l’avenir ».

Ellison a déclaré qu’il avait échangé des regards déconcertés avec les personnes proches de lui.

« Un peu comme : ‘Un peu tard, tu ne trouves pas ? », a-t-il dit.



L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu.