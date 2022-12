Les villes américaines devraient avoir les prix des loyers les plus élevés en 2023

La ville de New York devrait être le marché locatif américain le plus cher en 2023 – et il faudrait quelque chose de “sismique” pour que cela change, selon l’agent immobilier en ligne Zumper.

Ils sont cinq villes où les prix des loyers devraient coûter le plus cher l’année prochaine, sur la base des prix des loyers existants et de la demande projetée, selon une analyse fournie par Zumper. Alors que New York est “définitivement” n ° 1, les quatre autres places n’ont pas été classées car elles sont trop proches pour être appelées.

Voici un aperçu des villes où le loyer devrait être le plus cher pour une maison d’une chambre, ainsi que les tendances des prix dans chacune.