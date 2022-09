Les villes américaines avec les taux d’inflation les plus élevés

Les villes de Sun Belt, situées dans les régions du sud-est et du sud-ouest des États-Unis, ont enregistré certains des plus grands afflux de nouveaux résidents pendant la pandémie. Mais maintenant, ils ont l’une des pires inflations du pays, selon une nouvelle étude.

Avec un taux d’inflation impressionnant de 8,3 % en août, chaque Américain a dû faire face à la hausse du coût des biens et des services. Mais l’inflation peut varier d’une région à l’autre en fonction d’un éventail de facteurs, notamment la disponibilité des biens et des services, ainsi que les coûts de transport et de logement.

Les résidents de Sun Belt connaissent des taux d’inflation supérieurs à la moyenne, proches de 10 %, selon les données de l’indice des prix à la consommation (IPC). Il se trouve également que les villes de cette région ont enregistré certaines des plus fortes augmentations individuelles de l’inflation au cours de la dernière année.

À l’aide des données de l’IPC, le site de finances personnelles WalletHub a examiné 23 des plus grandes régions métropolitaines américaines et les a notées sur 100, 100 étant le taux d’inflation le plus élevé.

Voici les 10 villes qui connaissent la pire inflation :

Phoenix-Mesa-Scottsdale, Arizona : 92.11 Atlanta-Sandy Springs-Roswell, Géorgie : 87,59 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Floride : 84.16 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Floride : 72,84 Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas : 69.2 Riverside-San Bernardino-Ontario, Californie : 68,71 Denver-Aurora-Lakewood, Colorado : 67.12 Baltimore-Columbia-Towson, Maryland : 66,79 Minneapolis-St.Paul-Bloomington, Minnesota-Wisconsin : 62,74 Houston-The Woodlands-Sugar Land, Texas : 61,99

Les six principales régions métropolitaines avec l’inflation la plus élevée sont situées dans la Sun Belt.

À la dernière place se trouve Anchorage, en Alaska, suivi de la région de la baie de San Francisco et de New York. Même avant la pandémie, ces villes avaient déjà un coût de la vie élevé, ce qui pourrait expliquer les augmentations relativement marginales de l’inflation.

Bon nombre des villes les mieux classées de l’étude étaient des points chauds de migration au début de la pandémie, lorsque les gens émigraient du nord-est et de certaines parties de la Californie pour des propriétés moins chères ailleurs dans le pays, principalement dans la Sun Belt.

Mais avec un afflux important de nouveaux résidents, ces marchés immobiliers moins chers ne sont plus aussi abordables qu’avant.

Même si le marché du logement s’est quelque peu refroidi en raison de la hausse des taux hypothécaires, toutes les zones urbaines les mieux classées de l’étude ont connu une inflation des prix des logements de 15% à 30% au cours de la dernière année en août, selon les données du courtage en ligne Redfin.

Les classements WalletHub sont basés sur les données de l’IPC pour tous les biens et services. Notamment, les coûts de logement représentent 32 % de l’indice global des prix à la consommation — la plus grande part par une large marge. Le score de l’étude est calculé à l’aide de comparaisons équipondérées de la croissance des prix des maisons sur un an, ainsi qu’il y a deux mois, en utilisant les données de l’IPC.

