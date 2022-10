Les villes allemandes submergées de réfugiés ukrainiens – médias

Plus d’un million de réfugiés ukrainiens vivent désormais en Allemagne, selon le ministère de l’Intérieur

Les villes allemandes ont presque atteint leurs capacités d’accueil au milieu d’un afflux massif de réfugiés ukrainiens, ont déclaré les chefs d’environ deux douzaines de municipalités du sud-ouest de l’État de Bade-Wurtemberg dans une lettre ouverte à la ministre fédérale de l’Intérieur Nancy Faeser, Suddeutsche Zeitung (SZ ) rapporté cette semaine.

Les autorités locales ont épuisé toutes les ressources pour aider les nouveaux arrivants, indique la lettre signée par 23 dirigeants municipaux, dans un appel désespéré à l’aide. Les fonctionnaires ont dit qu’ils étaient dans une “situation extrêmement précaire” et manquent d’espace pour réinstaller les gens.

Les municipalités « ont le dos contre le mur », la lettre de sept pages vue par SZ dit, ajoutant qu’ils sont “à un point de basculement dangereux” et demander l’aide des autorités fédérales.

Le nombre de réfugiés ukrainiens vivant en Allemagne a dépassé la barre du million fin septembre, a noté SZ, citant des données du ministère de l’Intérieur. Le gouvernement s’attend maintenant à ce que ces chiffres augmentent au cours de l’hiver, en fonction de la trajectoire de la guerre en Ukraine.

Le nombre de migrants arrivant en Allemagne depuis la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et la Turquie via la soi-disant “route des Balkans” est également en augmentation, préviennent les autorités.

“Nous avons besoin de plus de coordination entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États lorsqu’il s’agit de répartir les personnes en quête de protection”, Markus Lewe, président de l’Association des villes allemandes et maire de la ville de Munster, dans l’ouest de l’Allemagne, a déclaré à SZ. Il a appelé les autorités fédérales et régionales à fournir une aide “comme promis” et à « ajuster leur financement au nombre élevé de réfugiés ».

Le gouvernement fédéral semble toutefois réticent à offrir de l’aide aux municipalités en difficulté. La question de l’hébergement des réfugiés est une question dont les autorités régionales devraient être responsables, a déclaré le ministre fédéral des Finances Christian Lindner, soulignant la “répartition des pouvoirs” entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux.

Le ministre de l’Intérieur Faeser a reconnu le nombre croissant de réfugiés “des soucis” et a annoncé une réunion gouvernementale sur la question des réfugiés le 11 octobre. Selon SZ, les autorités fédérales prévoient d’allouer 2 milliards d’euros (1,96 milliard de dollars) au problème cette année. Pourtant, cela ne suffirait pas, ont averti les autorités.

« Les États fédérés [located] proches de la frontière ne pourront bientôt faire face à l’afflux de réfugiés qu’en proposant des hébergements temporaires », a déclaré le ministre de l’Intérieur de l’État allemand de Saxe, Armin Schuster.