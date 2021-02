Les villages, les salles, les églises et les pubs ont tous été répertoriés comme bénéficiaires de «l’économie de l’esclavage transatlantique» par Historic England.

Un audit approfondi du travail préexistant a lié les communautés rurales à «l’argent fait dans l’esclavage transatlantique» qui «a imprégné la société anglaise pendant des siècles».

Historic England, une branche du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, qui reçoit environ 88,5 millions de livres sterling pour préserver les bâtiments et les monuments, a compilé une liste de sites liés à la traite des esclaves.

Son rapport cite le patronage de personnalités éminentes de l’histoire britannique, notamment Edward Colston, William Gladstone et Francis Drake, dans le cadre de la «piste de l’argent» reliant les bâtiments à la richesse générée par l’esclavage.

Il note également que des familles moins connues ont investi cette richesse pour améliorer les infrastructures – ce qui a amené les villages à être inclus dans l’audit pour le financement des réparations d’églises et des travaux routiers aux XVIIIe et XIXe siècles.

Le projet massif a également audité des chapelles où les profiteurs d’esclaves historiques et leurs proches adoraient et étaient enterrés.

Il a été achevé l’été dernier, peu de temps après le renversement de la statue de Colston et son immersion dans le port de Bristol par les manifestants de Black Lives Matter.

DEPTFORD: L’église St Nicholas de Deptford a été répertoriée en raison de ses monuments commémoratifs des personnes impliquées dans l’esclavage, y compris le marchand d’esclaves Edward Fenton et John Julius Angerstein, qui étaient copropriétaires de plantations à Grenade et ont fondé Lloyds of London

La statue d’Edward Colston, marchand d’esclaves du 17e siècle, a été jetée dans le port de Bristol lors d’un rassemblement de protestation Black Lives Matter l’été dernier

Le rapport, disponible en ligne, déclare: «L’économie de l’esclavage transatlantique a été investie dans l’environnement bâti de la zone locale dans le logement, les organisations de la société civile, les églises, les salles des fêtes, les fermes, les studios de tir, les hôtels.

Parmi les nombreux sites liés à la traite transatlantique des esclaves, on trouve une école à Nunnington, dans le Yorkshire du Nord, construite par William Rutson, petit-fils du marchand de coton et négrier William Rutson de Liverpool.

Rutson a également construit une école, rénové l’église et reconstruit des maisons dans le village pittoresque, ainsi que l’achat de Nunnington Hall en 1839 comme pavillon de tir.

Un petit pub à Brockenhurst, Hampshire, appelé Morant Arms, a effectué l’audit en raison de ses liens avec la famille Morant, qui possédait de vastes plantations de canne à sucre en Jamaïque et investissait dans le village.

Le rapport indique qu’Edward Morant a déménagé de la Jamaïque en Angleterre et a acheté Brockenhurst House et le domaine en 1770, reconstruisant par la suite la maison en grand manoir géorgien avec un vaste terrain.

Son fils John Morant a acheté le manoir de Ringwood en 1794. La maison Brockenhurst a été considérablement agrandie en 1865. Démolie plus tard, une nouvelle maison a été construite en 1960.

NUNNINGTON: Parmi les nombreux sites qui ont été liés à la traite transatlantique des esclaves, on trouve une école à Nunnington, dans le Yorkshire du Nord, construite par William Rutson, petit-fils du marchand de coton et négrier William Rutson de Liverpool

BROCKENHURST: Un petit pub à Brockenhurst, dans le Hampshire, appelé Morant Arms, a effectué l’audit en raison de ses liens avec la famille Morant, qui possédait de vastes plantations de canne à sucre en Jamaïque et a investi dans le village.

Historic England a noté dans son rapport, achevé l’année dernière, que « de nombreuses églises anglaises sont les lieux de sépulture de familles locales ayant des liens avec l’esclavage » et que des sites d’internement, y compris des lieux de culte ruraux et des chapelles de Londres sont inclus.

Une pierre tombale de Holnest dans le Dorset a été examinée parce qu’elle commémore l’esclavagiste John Samuel Wanley Sawbridge, qui a épousé Jane Frances Grosvenor, membre de la famille Drax de la Barbade, propriétaire d’esclaves.

Le rapport indique que Sawbridge a pris possession de Charborough House et possédait également un domaine à Holnest, où il a construit un mausolée élaboré à côté de l’église paroissiale. Celui-ci a été démoli en 1935 et remplacé par une pierre commémorative plate.

Et l’église Saint-Nicolas de Deptford a été répertoriée en raison de ses monuments commémoratifs de ceux impliqués dans l’esclavage, y compris le marchand d’esclaves Edward Fenton et John Julius Angerstein, qui étaient copropriétaires de plantations à la Grenade et fondèrent la Lloyds de Londres.

Le rapport est plus complet que l’examen du National Trust, qui se limitait aux demeures seigneuriales.

Cependant, il ne traite pas tous «les tombes, monuments et mémoriaux d’individus et de familles enrichis par des associations avec l’économie esclavagiste de l’Atlantique».

HOLNEST: Une pierre tombale de Holnest dans le Dorset a été examinée car elle commémore l’esclavagiste John Samuel Wanley Sawbridge, qui a épousé Jane Frances Grosvenor, membre de la famille Drax de la Barbade, propriétaire d’esclaves.

Historic England a déclaré que l’audit: « Identifierait les lacunes importantes dans les connaissances qui peuvent être ciblées grâce à une nouvelle recherche collaborative afin de produire une image plus complète de l’impact de l’esclavage atlantique sur l’environnement bâti en Angleterre.

«Ces nouvelles connaissances faciliteront au fil du temps l’enrichissement des entrées de la Liste et les améliorations apportées à la Liste du patrimoine national pour l’Angleterre, ainsi que de fournir un véhicule pour un plus grand engagement avec le patrimoine parmi les publics sous-représentés.

Historic England a déclaré à MailOnline que l’audit « ne sera absolument pas utilisé pour retirer des structures » dans sa volonté de diversification.

Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré: « Début 2020, nous avons commandé un audit qui rassemble des recherches antérieures sur les traces tangibles de la traite transatlantique des esclaves dans l’environnement bâti de l’Angleterre, principalement menées au cours des trente dernières années par des universités et des groupes communautaires.

«L’audit a également identifié des lacunes dans les connaissances et fait des suggestions pour de futures recherches.

«Ces connaissances ne seront absolument pas utilisées pour retirer des structures de la liste, mais elles seront utilisées pour améliorer la liste du patrimoine national de l’Angleterre et raconter une histoire plus complète de l’histoire riche et complexe de l’Angleterre.

«Dans le cadre d’un travail distinct en novembre, nous avons publié notre stratégie d’inclusion, de diversité et d’égalité après deux ans de développement et de consultation.

«Il réaffirme notre engagement à réaliser notre travail d’une manière qui profite à un plus large éventail de personnes, de lieux et de communautés qui représentent mieux la diversité de l’Angleterre et notre riche patrimoine.

«Le patrimoine est pour tout le monde et nous voulons que notre travail garantisse qu’un large éventail de personnes soit en mesure de se connecter, de participer et de profiter de l’environnement historique.

Le Département du numérique, de la culture, des médias et du sport a été contacté pour commentaires.