Les villages divisés et les restrictions limitées de Covid-19 rendent le CWG 2022 plus détendu que Tokyo : Sharath Kamal

Avec un village d’athlètes divisé, une atmosphère détendue et des restrictions Covid-19 limitées et réduites, les 22e Jeux du Commonwealth sont une expérience unique pour les sportifs.

La star indienne du tennis de table Achanta Sharath Kamal dit qu’ils apprécient l’atmosphère détendue, qui est une expérience assez différente de celle qu’il a vécue aux Jeux olympiques de Tokyo – qui se sont tenus au plus fort de la pandémie de Covid-19 et a hâte de gagner quelques médailles dans cette édition des Jeux du Commonwealth, qui débutent par la cérémonie d’ouverture jeudi.

Sharath est l’un des joueurs de tennis de table les plus décorés des Jeux du Commonwealth avec neuf médailles en cinq éditions. Il dit que le village des Jeux du Commonwealth de Birmingham est pour lui l’expérience la plus unique et la plus différente.

“C’est mon cinquième CWG mais le plus différent avec différents villages pour quelques sports différents. Nous sommes installés dans le village NEC avec des équipes de badminton, de boxe, de netball et d’haltérophilie », a déclaré Sharath à IANS dans une interaction exclusive.

Le contingent indien de 215 personnes a été hébergé dans cinq mini-villages de la région des West Midlands en fonction de l’emplacement de leurs sites.

Sharath a déclaré qu’en raison des villages divisés, il lui manquera d’interagir avec ses amis d’autres sports. “Il me manquera certains de mes amis dans d’autres sports comme PR Sreejesh du hockey ou Sourav (Ghosal), Joshna (Chinappa) et Deepika (Palikkal) du squash”, a-t-il déclaré.

“En raison de Covid, ils l’ont séparé et personnellement pour moi, ça va car les installations sont bonnes et le lieu n’est qu’à cinq minutes”, a déclaré le pagayeur de 40 ans de Chennai, plusieurs fois champion national qui a été le porte-drapeau du tennis de table indien pendant près de deux décennies.

Sharath a déclaré que la réduction des restrictions de Covid-19 facilite la vie des joueurs de Birmingham. Il n’y a pas de tests quotidiens et aussi des spectateurs.

« Les restrictions ne sont pas trop dures, mais nous prenons les précautions nécessaires pour être en sécurité. Comparé à Tokyo, c’est assez détendu ici. Tokyo se tenait au milieu du pic de Covid-19, donc des tests quotidiens et de nombreuses restrictions étaient là. Ici, nous avons testé une fois à l’entrée et les règles ne sont pas si strictes à l’intérieur des sites et des villages », a déclaré Sharath.

“Ce fut une bonne expérience et j’ai hâte de gagner des médailles cette fois aussi”, a conclu Sharath.

Les compétitions de tennis de table commencent avec les tours préliminaires des compétitions par équipe au National Exhibition Centre (NEC) le 29 juillet.

