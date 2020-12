Lors d’une découverte surprenante, les villageois de Mohammadabad Gohna tehsil, dans l’Uttar Pradesh, ont fini samedi par découvrir des pièces précieuses datant d’il y a 2000 ans, en creusant la terre.

Au total, 128 pièces de monnaie anciennes et restes de statues et d’ustensiles ont été récupérés par les villageois. Selon le magistrat du district Amit Kumar Bansal, les pièces semblent avoir entre 1500 et 2000 ans.

Ayant été informé par les villageois, tout a été placé en garde à vue par l’administration, a indiqué le DM.

La direction archéologique a été informée et l’administration a pris le contrôle de la zone d’où ces choses ont été trouvées.

Ce n’est pas la première fois que des artefacts anciens sont découverts dans l’état de l’Uttar Pradesh.

La découverte intervient quelques jours après que des découvertes de navires de l’ère Indus excavés dans l’Uttar Pradesh actuel aient indiqué des dépôts de graisse résiduels sur des pots, indiquant que nos ancêtres avaient un régime riche en viande.

L’étude, publiée dans le Journal of Archaeological Science, impliquait l’extraction et l’identification des graisses et des huiles qui ont été absorbées dans d’anciens récipients en céramique lors de leur utilisation dans le passé.

Sur la base de l’analyse, les scientifiques, y compris ceux de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, ont découvert comment ces anciens navires étaient utilisés et ce qui y était cuisiné.

En 2019, l’Archaeological Survey of India (ASI) a ajouté une plume à son chapeau après qu’une équipe de personnel et d’archéologues d’ASI a découvert des sites funéraires vieux de 4000 ans dans les Sinauli de l’UP. Situé dans le district de Baghpat, le site de sépulture contenait des «cercueils à pattes» avec des squelettes à l’intérieur et des fours. L’équipe a également déterré un casque, un char, un bouclier et d’autres objets de valeur suggérant un rituel funéraire élaboré à l’âge du bronze.

La découverte de 2019 a marqué les premières fouilles de l’âge du bronze dans le sous-continent indien.

(Avec des entrées de PTI)