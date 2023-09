Les villageois marocains pleurent après le tremblement de terre qui a détruit leur maison de montagne

MOULAY BRAHIM, Maroc (AP) — Le sol a tremblé avec une force que peu de gens ont jamais ressentie, grondant dans le village marocain isolé dans l’obscurité de la nuit.

Lorsque le tremblement de terre s’est terminé vendredi soir, la ville creusée dans les montagnes de l’Atlas était dévastée, avec peut-être des dizaines de morts, des dizaines de maisons effondrées et des murs réduits en ruines. Bientôt, les équipages étaient à l’écoute des bruits désespérés de la vie dans les ruines de Moulay Brahim.

Village de moins de 3 000 habitants, Moulay Brahim a attiré les touristes et les amateurs de plein air grâce à ses vues imprenables et sa proximité avec Marrakech. Des rues remplies de petits hôtels et de cafés surplombant les gorges et les vallées verdoyantes.

Mais après le séisme de magnitude 6,8 qui a tué plus de 2 000 personnes à travers le Maroc, la scène dans le village est sombre.

Les habitants de cette communauté rurale pauvre située à environ 45 kilomètres au nord-est de l’épicentre du séisme vivent dans des maisons faites de briques d’argile et de parpaings, dont beaucoup ne sont plus debout ou ne sont plus habitables en toute sécurité. Les murs tombés ont exposé les entrailles des maisons endommagées, leurs décombres glissant sur les collines.

« Nous avons ressenti une énorme secousse, comme si c’était la fin du monde », a déclaré un habitant, Ayoub Toudite. « Dix secondes et tout était parti. »

D’autres, comme Abdelfattah El Akari, étudiant de 19 ans, ont déclaré que le séisme avait été beaucoup plus long, semblant durer plus d’une minute. « Le sol a bougé et les maisons se sont fissurées », a-t-il déclaré.

Le chaos et la terreur ont suivi tandis que les villageois effrayés cherchaient refuge dans les rues. De retour dans leur quartier, certains ont utilisé leurs mains nues pour nettoyer les débris et ont commencé à retirer les corps, les uns après les autres. Les gens se sont rassemblés et ont pleuré devant un centre de santé communautaire alors que la nouvelle de nouveaux décès arrivait.

Les équipes de recherche ont scruté les crevasses à la recherche d’autres victimes ou de personnes ayant besoin d’être secourues à la suite du plus grand tremblement de terre ayant frappé ce pays d’Afrique du Nord depuis 120 ans.

La majorité des décès, au moins 2 012 samedi soir, se sont produits à Marrakech et dans cinq provinces proches de l’épicentre, avec au moins 2 059 personnes supplémentaires blessées, dont 1 404 dans un état critique, a rapporté le ministère de l’Intérieur.

Les autorités de Moulay Brahim ont tempéré les attentes en avertissant que de nombreuses zones restaient trop fragiles pour y pénétrer, alors qu’il existait encore des risques de répliques susceptibles d’effondrer tout ce qui restait debout. Un minaret qui surplombe Moulay Brahim a été gravement endommagé et risque de s’effondrer s’il est poussé par une autre secousse.

Quelques heures après la tragédie, alors que le soleil révélait l’étendue des dégâts, un cortège de centaines de personnes a accompagné plus d’une douzaine de corps recouverts de couvertures jusqu’à la place de la ville. Les hommes s’agenouillaient sur des tapis et priaient pour les morts lors de brefs funérailles avant de transporter le défunt dans un cimetière à flanc de colline. Selon la coutume islamique, l’enterrement doit avoir lieu rapidement après le décès.

Des parents désemparés ont sangloté au téléphone pour annoncer à leurs proches la perte de leurs enfants.

Les villageois ont érigé une grande tente sur la place, traditionnellement utilisée pour des occasions joyeuses comme les mariages. Dans les prochains jours, l’espace jouera un rôle bien plus sombre, celui d’abri pour ceux qui n’ont plus de logement.

Toudite et d’autres villageois ont appelé à l’aide.

« Les gens souffrent beaucoup ici. Nous avons cruellement besoin d’ambulances. S’il vous plaît, envoyez-nous des ambulances à Moulay Brahim. L’affaire est urgente », a imploré Toudite samedi. « S’il vous plaît, sauvez-nous. »

La ville a également besoin de nourriture et de tentes pour les gens qui n’ont d’autre endroit où aller que dans la rue, a-t-il expliqué.

L’essentiel de l’économie de la ville dépend de l’agriculture et du tourisme. Le temps nous dira dans combien de temps les visiteurs reviendront dans un lieu qui a existé pendant des siècles.

Moulay Brahim doit son nom à un saint soufi marocain qui pratiquait une forme d’islam valorisant la paix, l’amour et la tolérance, mettant l’accent sur la méditation intérieure pour établir une connexion avec Dieu. Les habitants de la ville parlent une combinaison d’arabe et de tachelhit, la langue indigène la plus parlée au Maroc.

Hassan Ait Belhaj, propriétaire de plusieurs immeubles locatifs à Moulay Brahim, a déclaré que les bâtiments n’étaient pas conçus pour des séismes aussi violents et s’est demandé combien de temps il faudrait pour que la zone se rétablisse.

L’armée marocaine a déployé des avions, des hélicoptères et des drones. Les services d’urgence ont mobilisé leurs efforts d’aide dans les zones les plus durement touchées, mais les routes menant à la région montagneuse autour de l’épicentre étaient encombrées de véhicules et bloquées par des éboulis, ralentissant les efforts de secours.

Traverser les routes non pavées du Haut Atlas accidenté était difficile bien avant le tremblement de terre de vendredi.

Le long d’une autoroute escarpée bondée d’ambulances, de taxis et d’employés de la Croix-Rouge, Labira Lahcen a soigné une blessure bandée à la main, blessée par la chute de débris. Il s’est déclaré chanceux que ses blessures ne soient pas plus graves.

Les médecins ont retiré les débris des pieds des gens et ont soigné les patients présentant des blessures superficielles. Les blessés les plus grièvement ont été transportés vers un hôpital près de Marrakech, à 60 kilomètres (37 miles) au nord.

« Depuis le séisme, nous avons travaillé presque continuellement », a déclaré samedi après-midi Abdelhakim Ait Idan, médecin de Moulay Brahim, plus de 14 heures après que le séisme ait violemment frappé le village.

Lorsque Hamza Lamghani a senti le tremblement, lui et sa famille se sont précipités dehors. Ensuite les lumières s’éteignirent. Les gens utilisaient les téléphones portables comme lampes de poche. Lorsqu’il a semblé sécuritaire de déménager, Lamghani et sa famille ont trouvé leur maison et leur quartier réduits en ruines.

Cinq de ses amis d’enfance les plus proches ont péri, a-t-il déclaré. Toujours sous le choc, il a quitté la place remplie d’évacués. « Il n’y a rien d’autre à faire que prier. »

___

Hatem a rapporté du Caire, en Égypte. Les journalistes d’Associated Press Mosa’ab El Shamy à Moulay Brahim, au Maroc, et Bobby Caina Calvan à New York ont ​​contribué à cette histoire.

Sam Metz et Ahmed Hatem, Associated Press