Les résidents d’une banlieue de Bristol ont critiqué le système de niveaux « absolument ridicule » et « ridicule » qui a vu leur ville natale se diviser entre les niveaux 2 et 3.

Les résidents de la moitié de Whitchurch sont confrontés à un ensemble de restrictions relatives aux coronavirus, tandis que l’autre relève de la compétence d’un autre conseil et a donc moins de bordures.

Le côté de Whitchurch, près de Bristol, relève de la compétence du conseil municipal de Bristol, qui commence sa vie dans le niveau 3 le plus sévère des restrictions gouvernementales sur les coronavirus aujourd’hui.

Mais l’autre moitié, connue sous le nom de Whitchurch Village, se trouve au niveau 2 comme dans la zone du conseil de Bath et du North East Somerset (BANES).

La propriétaire d’entreprise Rosa Consiglio, qui dirige Caffe Rosa (photo), vit d’un côté de la frontière invisible et travaille de l’autre, après que Whitchurch ait été divisée en deux niveaux différents de restrictions de coronavirus

Les sections locales ont qualifié la situation de «vraiment étrange», car certaines entreprises de Whitchurch devront rester fermées, tandis que d’autres pourront rouvrir maintenant que le verrouillage national est terminé.

La frontière invisible a non seulement créé de la confusion, mais a présenté des difficultés pour les propriétaires d’entreprise, y compris un propriétaire de café qui travaille d’un côté et vit de l’autre.

« Je pense que c’est absolument ridicule », a déclaré Rosa Consiglio, qui dirige les entreprises de Caffe Rosa sur la Gilda Parade, le principal magasin de Whitchurch, appartient à la zone de niveau 3.

Mme Consiglio et son équipe ne pourront ouvrir le café que pour servir des plats à emporter.

Mais Mme Consiglio vit à Saltford, à proximité, de l’autre côté de la frontière à Bath et dans le nord-est du Somerset, alors même si elle pourrait aller prendre un repas après le travail au Maes Knoll, son personnel qui vit à Bristol ne peut pas la rejoindre.

Les employés de bureau de l’agent immobilier voisin du café sont également confrontés à une situation similaire lorsqu’ils vivent à Bristol.

« Je pense que je pourrais même être autorisé à aller au rugby à Bath samedi », a déclaré Mme Consiglio.

«Mais je ne peux pas ouvrir mon café ici? Je ne pouvais pas venir prendre un repas ici pendant mon jour de congé? C’est juste ridicule.

«Pourquoi n’y ont-ils pas réfléchi du tout? Comment le coronavirus connaît-il la différence entre ce pub là-bas et ce café ou ce pub ici?

«C’est aussi la période la plus chargée de l’année pour nous, normalement il y a beaucoup de monde dehors.

Les pubs et les restaurants comme le pub Yeomans (photo) sont soumis à des règles différentes pour rivaliser avec les entreprises à environ 750 mètres de là. Le pub restera fermé

Le pub Maes Knoll, un populaire Toby Carvery sur le côté Bath et North East Somerset de la frontière, se trouve du côté de niveau 2 et pourra donc rouvrir pour servir de la nourriture et des boissons aux clients.

Comment le gouvernement décide-t-il dans quels domaines sont classés? Boris Johnson a promis de baser l’allocation des niveaux sur le «bon sens», et le «plan d’hiver» du gouvernement a défini une série de paramètres à utiliser. Elles sont: Taux de détection des cas dans tous les groupes d’âge;

Taux de détection des cas dans les plus de 60 ans;

La vitesse à laquelle les cas augmentent ou diminuent;

Taux de positivité (le nombre de cas positifs détectés en pourcentage des tests effectués); et

Pression sur le NHS, y compris l’occupation actuelle et prévue. Cependant, il n’y a pas de points de déclenchement numériques spécifiques, et le document ajoute qu’il y aura «une certaine flexibilité pour pondérer ces indicateurs les uns par rapport aux autres selon le contexte». « Par exemple, la capacité hospitalière dans une zone donnée devra être considérée à la lumière de la capacité des zones voisines et de la faisabilité de déplacer les patients », indique le document. «Les taux de détection des cas devront être pondérés en fonction du fait que la propagation du virus semble être localisée dans des communautés particulières.

« C’est particulièrement ridicule parce que nous ne vendons pas d’alcool dans le café ici, alors ils ne peuvent pas dire que quelqu’un va se saouler et s’approcher de trop près.

« Cela nous affecte vraiment gravement, ainsi que toutes les petites entreprises, petits cafés et restaurants », a-t-elle ajouté.

Bristol, North Somerset et South Gloucestershire font tous partie de la bande de restrictions de niveau 3 supérieure.

Le pub Yeomans du côté Bristol de la frontière avec Bath et North East Somerset restera fermé.

Mais 716 mètres plus au sud sur l’A37 se trouve le pub Maes Knoll, un populaire Toby Carvery sur le côté Bath et North East Somerset de la frontière.

Le pub relève du niveau 2 et pourra donc rouvrir pour servir de la nourriture et des boissons aux clients.

Des scènes similaires ont été vues dans d’autres régions du Royaume-Uni, notamment dans le village de 1 600 habitants de Groombridge, dans le Kent.

Le Junction Inn et le Crown Inn sont à la frontière entre l’East Sussex et le Kent et relèvent de différents niveaux de restrictions de coronavirus et font face à des avenirs très différents.

Kent’s Crown Inn devra rester fermé à un coût économique énorme maintenant que le verrouillage national est levé, mais 430 mètres sur la route dans l’East Sussex, The Junction Inn sera en mesure d’ouvrir ses portes pour servir un repas copieux avec des boissons.

Outre les pubs, la fracture de Whitchurch posera également des difficultés aux voisins et aux clients qui doivent être prudents pour traverser la frontière invisible.

En vertu des restrictions de niveau du gouvernement, les personnes vivant au niveau 3 emportent leur niveau avec elles si jamais elles devaient voyager en dehors de cette zone.

Donc, traverser la frontière jusqu’au Maes Knoll ne signifie pas que les gens de Bristol peuvent y aller – ils enfreindraient les directives sur les coronavirus s’ils le faisaient.

Le maire de Bristol, Marvin Rees, a déclaré hier: « Où que vous vous déplaciez, vous emportez votre rang avec vous.

‘Donc, si vous êtes de niveau 3 et que vous passez à un niveau 2 [area], vous devez toujours vous comporter de manière tier 3.

Et si vous venez du niveau 2 au niveau 3, vous vous comportez clairement au niveau 3. Vous devez donc augmenter les restrictions, quel que soit votre choix.

«Mais les gens bougeront. Nous devons suivre les conseils qui nous ont été donnés, à savoir adopter des comportements sûrs pour Covid et, évidemment, nous travaillons pour mettre en place des environnements sûrs Covid.

« Nous espérons qu’en suivant les conseils, nous trouverons cette voie hors de ce niveau 3 afin de pouvoir à nouveau soutenir nos entreprises, faire bouger la vie, aider les humains à entrer à nouveau en contact les uns avec les autres de manière sûre, ‘ il ajouta.

Lorsque le verrouillage national a été levé, l’Angleterre est de nouveau entrée dans un système à plusieurs niveaux qui a divisé le pays en trois niveaux différents de restrictions.

Il reste à voir comment la frontière sera appliquée et a laissé les habitants de Whitchurch perplexes.

«Cela crée des situations vraiment étranges», a déclaré Jane, qui vit à Keynsham.

« Ma fille vit à Bristol, donc je ne peux pas venir avec nous pour le déjeuner du dimanche dimanche à Keynsham.

Mais si elle travaillait au pub, elle pourrait nous servir – mais pas nous rejoindre à la fin de son quart de travail.

«On a juste l’impression que ça devient un peu ridicule maintenant», a-t-elle ajouté.

La ville est au point de rencontre de quatre zones statistiques différentes que le ministère de la Santé et des Affaires sociales utilise pour mesurer le nombre de cas de coronavirus.

Au nord-est se trouve Stockwood où 38 personnes avaient contracté un coronavirus dans les sept jours précédant le 25 novembre, ce qui donne à cette partie de Bristol un taux de cas de 264 cas pour 100000.

Des scènes similaires ont été vues dans d’autres régions du Royaume-Uni, notamment dans le village de 1 600 habitants de Groombridge, dans le Kent. Le Crown Inn devra rester fermé car il est dans les restrictions de niveau 3

Mais à seulement une courte distance, mais de l’autre côté de la frontière dans l’East Sussex, The Junction Inn pourra ouvrir ses portes pour servir un repas copieux avec des boissons comme c’est le cas au niveau 2.

Au nord se trouvait Hengrove, où 44 nouveaux cas en sept jours ont donné à cette banlieue l’un des taux de covidus les plus élevés du pays, sur 486.

À l’ouest se trouve le grand domaine de Whitchurch Park, qui a un taux de 264 cas, sur 18 cas.

Mais le dernier morceau de Whitchurch qui se trouve dans le North East Somerset fait partie d’une région où les cas sont très faibles.

Seules quatre personnes ont contracté un coronavirus dans ce coin de Bath et du North East Somerset, et le taux de cas de seulement 59 est particulièrement faible par rapport au nombre de cas à Bristol où 197 nouveaux cas ont été signalés pour 100000 habitants au cours des 7 derniers jours.

Le système Tier doit être revu dans deux semaines.