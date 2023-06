Les villageois des Philippines ont dit de partir alors que les autorités augmentent le niveau d’alerte pour le volcan voisin

Jeudi, les responsables philippins ont relevé le niveau d’alerte pour l’un des volcans les plus actifs du pays après que des flux de gaz, de débris et de roches surchauffés se sont déversés sur sa pente supérieure dans un état qui, selon eux, pourrait entraîner une éruption dangereuse en quelques jours ou semaines.

Les villageois vivant dans un rayon de 3,7 miles du cratère du volcan Mayon ont été invités à quitter la zone de danger permanente désignée depuis longtemps et à se déplacer vers des terrains plus sûrs en raison du danger d’émissions volcaniques, de coulées de lave, de chutes de pierres et d’autres dangers, ont déclaré des responsables.

Cedric Daep, un responsable provincial de la sécurité publique, a déclaré que les villageois se préparaient à évacuer la zone de danger, censée être interdite aux résidents permanents, mais où de nombreuses familles, pour la plupart pauvres, ont construit des maisons à l’ombre de Mayon au fil des ans.

« Les autorités de l’aviation civile doivent également conseiller aux pilotes d’éviter de voler à proximité du sommet du volcan car les cendres d’une éruption soudaine peuvent être dangereuses pour les avions », a déclaré l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

Attraction touristique dans le nord-est de la province d’Albay pour sa forme conique pittoresque, le Mayon est l’un des plus agités des deux douzaines de volcans actifs des Philippines. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de villageois.

Les experts gouvernementaux des volcans ont déclaré avoir relevé le niveau d’alerte autour de Mayon au tiers d’un système d’alerte en cinq étapes après avoir détecté un nombre croissant de chutes de pierres et au moins deux tremblements de terre volcaniques ces derniers jours. Trois brèves émissions de gaz volcaniques et de cendres jeudi ont coulé dans le ravin sud-est du volcan à environ 800 mètres du cratère, ont-ils déclaré.

« Cela signifie que le Mayon présente une éruption magmatique d’un dôme de lave sommital avec des risques accrus de coulées de lave … et d’activité explosive potentielle en quelques semaines, voire quelques jours », a déclaré l’institut gouvernemental de volcanologie.

Outre Mayon, les responsables surveillaient de près le volcan Taal au sud de Manille et le mont Kanlaon sur l’île centrale de Negros en raison de nouveaux signes d’agitation.

Un certain nombre de villages de trois villes proches de Taal ont suspendu les cours mercredi en raison d’un épais smog émanant du volcan, l’un des plus petits du monde, et les habitants ont été invités à limiter les activités de plein air et à porter des masques pour se protéger.

Les Philippines se trouvent le long de la ceinture de feu du Pacifique, une région sujette aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Un volcan endormi depuis longtemps, le mont Pinatubo, a soufflé son sommet au nord de Manille en 1991 lors de l’une des plus grandes éruptions volcaniques du XXe siècle, tuant des centaines de personnes.