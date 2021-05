Les villageois de ce village kazakh se sont endormis pendant près de six jours dans des circonstances mystérieuses

Un problème «unique» dans le village de Kalachi au Kazakhstan fait que les gens s’endorment pendant près de six jours. Outre ce schéma de sommeil bizarre, les gens se plaignaient également d ‘«hallucinations violentes» et d’une augmentation du désir sexuel. Les enfants ont eux aussi vécu ces étranges épisodes et rapporteraient avoir vu des chevaux ailés et des serpents endormis. Selon ladbible.com , entre 2012 et 2015, environ 160 personnes ont été confrontées à cette étrange condition dans le village qui a ensuite été appelé «Sleepy Hollow». Cet étrange épisode a fait l’objet d’une enquête dans un rapport d’un journal Komsomolskaya Pravda en 2014. Le journal a rapporté que si la personne malade peut sembler consciente et même marcher mais tout de même, elle tombe alors dans un sommeil profond et «ronfle». Et quand il était réveillé de son sommeil, il ne se souvenait «absolument» de rien. La personne malade ressentirait également un fort désir d’avoir des relations sexuelles dès qu’elle se réveillerait de son sommeil profond.

De nombreuses théories ont également circulé autour de cet étrange problème car le village était situé près d’une mine d’uranium de l’ère soviétique. De l’eau empoisonnée et de la vodka douteuse à l’hystérie de masse, tout était suggéré.

Alors que le problème augmentait, les autorités ont pris connaissance du problème et le gouvernement du Kazakhstan a publié une déclaration affirmant que le niveau toxique de monoxyde de carbone dans l’eau était la raison de cet épisode étrange. Des centaines de familles de Kalachi ont été relocalisées après l’épisode. Plus tard, des tests ont révélé que l’eau du village avait une teneur en monoxyde de carbone 10 fois plus élevée que la normale.

Cependant, cette affirmation selon laquelle le monoxyde de carbone est à l’origine du problème a également été contestée par certains. Le professeur Byron Crape de l’Université Nazarbayev au Kazakhstan a déclaré que ses recherches l’avaient conduit à ne pas être d’accord avec les affirmations selon lesquelles le monoxyde de carbone était la cause profonde.

Il pensait que les «produits chimiques» des mines d’uranium désaffectées entraient dans l’eau de la pompe à eau souterraine et étaient à l’origine du problème.

Actuellement, il n’y a que 120 familles vivant à Kalachi. Ils dorment maintenant normalement et n’ont montré aucun épisode de comportement étrange.

